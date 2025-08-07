Köln/Berlin. (dpa-tmn) Manche Arbeitgeber orientieren sich freiwillig an Tariflohnerhöhungen, auch wenn sie nicht tarifgebunden sind. Mitunter geben sie entsprechende Gehaltserhöhungen selbst an Angestellte weiter, deren Gehalt oberhalb der tariflichen Vergütung liegt - sogenannte außertarifliche Angestellte.

Doch ergibt sich aus dieser freiwilligen Praxis der Anspruch der