Donnerstag, 07. August 2025

Plus Arbeitsrecht

Volle Tariflohnerhöhung für außertarifliche Angestellte?

Jahrelang gewährte ein Unternehmen einem außertariflichen Angestellten freiwillig die volle Tariflohnerhöhung. Doch ergibt sich daraus ein dauerhafter Anspruch? Das sagt ein Arbeitsgericht dazu.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 10:58 Uhr 1 Minute, 7 Sekunden
Urteil aus Köln: Ein außertariflich Angestellter hat nicht automatisch Anspruch auf komplette Tariflohnerhöhungen. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa​

Köln/Berlin. (dpa-tmn) Manche Arbeitgeber orientieren sich freiwillig an Tariflohnerhöhungen, auch wenn sie nicht tarifgebunden sind. Mitunter geben sie entsprechende Gehaltserhöhungen selbst an Angestellte weiter, deren Gehalt oberhalb der tariflichen Vergütung liegt - sogenannte außertarifliche Angestellte.

Doch ergibt sich aus dieser freiwilligen Praxis der Anspruch der

