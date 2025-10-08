Berlin. (dpa-tmn) Darf's ein bisschen Gold für die Geldanlage sein? Momentan liegt der Preis für das Edelmetall bei rund 3.500 Euro (mehr als 4.000 US-Dollar) je Feinunze (31,10 Gramm) und hat damit eine neue Rekordmarke erreicht. Innerhalb eines Jahres hat der Kurs damit um mehr als 50 Prozent zugelegt.

Doch nicht wegen der aktuellen Entwicklung empfiehlt die Zeitschrift "Stiftung