Von Sabine Meuter

Natürlich dreht sich im Alltag von Wirtschaftsprüfern vieles um Zahlen. Schließlich geht es darum, die Jahresabschlüsse von börsennotierten Unternehmen, Banken, Versicherungen und staatlichen Unternehmen zu prüfen und anschließend zu testieren, dass alles korrekt ist.

Auch Wirtschaftlichkeits- und Kreditwürdigkeitsprüfungen, etwa von Firmen, nehmen Wirtschaftsprüfer vor und tauchen dafür tief in Bilanzen, Abschlüssen und Co. ein. Was den Beruf so spannend macht, verrät Katrin Fischer von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Visus im Job-Protokoll.

Der Weg in den Beruf

Eigentlich wollte ich Steuerberaterin werden. Mein Abitur habe ich 1989 noch zu DDR-Zeiten gemacht. Aber mit einem Studienplatz für BWL, den ich mir wünschte, hat es in der DDR nicht geklappt. Ich studierte zunächst kurzzeitig Maschinenbau.

Dann kam die Vereinigung Deutschlands und endlich konnte ich das tun, was ich wollte. Um meinem Berufswunsch Steuerberaterin näherzukommen, schrieb ich mich an der TU Berlin für Wirtschaftswissenschaften ein. Das war im September 1990. Fünf Jahre später war ich mit dem Studium fertig.

Ich sammelte anschließend Erfahrungen in einer Steuerberater-Kanzlei und legte Anfang 1999 mein Steuerberaterexamen ab. Ein Kommilitone erzählte mir, dass er sich nun auch gleich auf sein Wirtschaftsprüferexamen vorbereiten wolle und fragte, ob das nicht auch etwas für mich wäre. Das ließ ich mir durch den Kopf gehen und konnte mich schließlich dafür begeistern. Heute bin ich beides: Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin.

Die Aufgaben

Vor allem geht es darum, Jahresabschlüsse zu überprüfen. Dazu gehört, zu schauen, ob die ausgewiesenen Vermögens- und Schuldposten tatsächlich vorhanden sind und nichts gefälscht oder geschönt wurde. Gleichzeitig achten wir darauf, ob alles vollständig ist und zum Beispiel für alle vorhandenen Risiken wirklich die erforderlichen Rückstellungen gebildet wurden.

Um solche Prüfungen vornehmen zu können, ist eine detaillierte Befassung mit den Unterlagen und Zahlen des jeweiligen Mandanten erforderlich. Je nach Größe des Unternehmens kann diese Prüfphase zwischen einer Woche und mehreren Monaten dauern.

Früher erfolgten ...