Moderatorinnen, Handwerkerinnen oder Maklerinnen: Wer selbstständig arbeitet und schwanger wird, muss schon vor der Geburt mit viel organisatorischem Aufwand rechnen. Zwar haben auch Selbstständige Anspruch auf Elternzeit und Elterngeld. Was auf den ersten Blick positiv wirkt, kann in der Praxis aber mit Hürden verbunden sein.

Fest steht: Selbstständige, die Mutter werden, müssen sich darum kümmern, dass der Betrieb, den sie leiten, weiterläuft. Und zwar dann, wenn sie kurz vor oder nach der Geburt zumindest zeitweise ausfallen. "Dabei kommt es vor allem auf sorgfältige Planung an", sagt Evelyne de Gruyter vom Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU).

Rechtzeitig um eine Vertretung kümmern

Selbstständige Frauen beginnen am besten, sich nach einer Vertretung umzusehen, sobald sie wissen, dass sie ein Kind bekommen. Dann gilt es, die Vertretung Schritt für Schritt an ihre Aufgabe heranzuführen. "Man muss delegieren und womöglich andere Arbeitsweisen akzeptieren können", so de Gruyter.

Ebenfalls wichtig: "Auftraggeber, Kunden beziehungsweise Mandaten rechtzeitig über die Schwangerschaft informieren und sie darauf hinweisen, dass man selbst eine Zeit lang nicht den Betrieb leitet, es aber einen Ersatz gibt", so de Gruyter.

Auch mit dem Partner sollten Schwangere so früh wie möglich Absprachen treffen, wer sich wann um das gemeinsame Kind kümmert. "Elternzeit muss eine selbstständige Frau nicht beantragen, schließlich ist sie ihre eigene Chefin", erklärt de Gruyter. Sie allein entscheidet, ob und wie lange sie in Elternzeit geht.

Elterngeld als Selbstständige beantragen

Komplizierter wird es meist, wenn es ums Finanzielle geht. Auch Selbstständige können Elterngeld als staatliche Leistung beantragen. Das ist nach Angaben des Bundesfamilienministeriums erst mit dem Tag der Geburt des Kindes möglich - und zwar bei der Elterngeldstelle.

Anspruch auf Elterngeld haben Selbstständige, die ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und erziehen. Ihren Wohnsitz müssen sie in Deutschland haben oder sich zumindest hierzulande gewöhnlich aufhalten.

Um Elterngeld zu bekommen, müssen Selbstständige ...