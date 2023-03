Von Daniel Hund

Heidelberg. Das perfekte Stadtauto? Da drängen sich ein paar Kandidaten auf. Modelle, die vor allem eins sein sollten: klein. So klein, dass man mit ihnen nicht immer zwangsläufig ein Parkhaus ansteuern muss, sondern auch mal für einen kurzen Zwischenstopp in eine Parklücke einschlagen kann, die Denker und Lenker eines SUVs nicht mal als solche erkennen.

Kia Picanto 1.2 GT-Line Hubraum (ccm): 1194; maximale Leistung (PS): 84, maximales Drehmoment (Nm): 120; von 0 auf 100 km/h (s): 12,6; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 174; Kofferraum (l): 255 - 1010; Leergewicht (kg): 981; Testverbrauch (l): 4,9; Länge x Breite x Höhe (mm): 3595 x 1595 x 1485; Preis (Euro): 19.430; Einstiegspreis Picanto: 16.340.

Der Kia Picanto ist so ein Vertreter. Ein Knirps auf vier Rädern, der rund 3,50 Meter lang und noch dazu günstig in der Anschaffung ist: Ab 16.340 Euro geht’s los. Dafür gibt es den 1.0 MPI. Drei Zylinder, 67 PS und 98 Newtonmeter. Hört sich untermotorisiert an, doch das täuscht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 161 km/h, was ihn auch auf der Autobahn zu einem zuverlässigen Begleiter macht.

Wer es trotzdem lieber einen Tick zackiger mag, der kann zur 1.2-Variante greifen. Die hat 84 PS unter der Haube und setzt auf vier Zylinder. Mehr als die zwei Benziner hat Kia für den Picanto mittlerweile nicht mehr im Programm.

Die RNZ war mit der stärkeren Version unterwegs, testete sie in der Stadt, auf der Landstraße und auf der A5.

Kurz zur Historie: Die ersten Picantos rollten im Jahr 2004 nach Deutschland. Seit 2017 steht die dritte Generation des Flitzers bei den Händlern. 2021 wurde ein Facelift nachgeschoben, das sich wirklich sehen lassen kann. Insbesondere, wenn man sich für die GT-Line entscheidet.

Sie verleiht dem Picanto mehr Sportlichkeit, wertet ihn optisch deutlich auf. Preislich werden dann 19.430 Euro fällig, wenn man sich "nur" für das Fünfgang-Schaltgetriebe entscheidet. Optional gibt es auch ein Fünfstufen-Automatikgetriebe.

Das Erstaunliche an den Testfahrten: Selbst als doch recht großer Schlaks, der knapp über 1,90 m misst, findet man in der ersten Reihe bequem Platz. Hinten sieht das natürlich ein wenig anders aus. Beinfreiheit ist dort nicht wirklich gegeben, was längere Strecken schon mal zur Tortur machen kann. Das ändert auch die doch beachtliche Kopffreiheit nicht.

Und wie sieht’s mit den Einkäufen aus? Was, wenn mal mehrere Getränke-Kästen auf dem Einkaufszettel stehen? 255 bis 1010 Liter sind hinten drin möglich. Zwei Kisten Sprudel schluckt der Picanto auch ohne die Rückbank ...