tmn/csw. Das aufwendige Festessen für Weihnachten ist fast fertig – und dann rutscht in letzter Minute der Salzstreuer aus der Hand. Das ist kein Grund zur Sorge:

Versalzene Suppe lässt sich einfach mit Wasser oder Sahne strecken, erklärt die Initiative "Zu gut für die Tonne!" des Bundesministeriums für Ernährung. Für Soßen gilt dasselbe. Auch durch das Auffüllen einer versalzenen Suppe mit weiteren Einlagen kann das Missgeschick behoben werden. Auch eine geschälte und halbierte Kartoffel ins Essen gegeben, kann versalzene Speisen retten. Die Kartoffel einfach vor dem Servieren herausfischen. Sind Nudeln zu salzig geraten, diese nach dem Abgießen mit reichlich heißem Wasser abspülen.

Sind Suppe oder Soße zu fettig geworden, heißt es abwarten: Das Fett lässt sich nach Erkalten der Flüssigkeit leicht von der Oberfläche abschöpfen.

Ist etwas zu scharf geraten, lässt sich die Schärfe gegebenenfalls durch einen Schuss Sahne in den Griff bekommen. Wenn Fleisch oder Fisch zu scharf geraten sind, könne – wenn es zu der Mahlzeit passt – Honig Abhilfe schaffen, empfehlen die Experten von "Zu gut für die Tonne!".

Hat im Weihnachtsstress das Gemüse zu lange gekocht und deshalb nicht mehr die perfekte Konsistenz, gilt es ebenfalls, Ruhe zu bewahren: Als Püree oder Stampf kann es immer noch als eine leckere Beilage serviert werden.

Ist der Knödelteig zu weich geraten, schaffen am besten Kartoffelstärke oder im Zweifelsfall auch Mehl Abhilfe. Um die Knödel zu formen, die Hände mit Wasser benetzen. Am besten wird vorab ein kleiner Probekloß geformt und gekocht. So lässt sich sehen, ob die Konsistenz auch gelungen ist. Denn sind die Knödel erst mal zerfallen, lassen sie sich kaum noch retten. Das gilt besonders für Kartoffelknödel. Aus zerfallenen Semmelknödeln lässt sich unter Umständen noch ein Gröstl machen. Dazu die Knödel – oder das, was davon übrig ist – in ein Sieb abgießen und gut abtropfen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen und in einer Pfanne mit Fett anrösten. Wer will, kann noch ein paar Speckwürfel dazugeben.

Ganz wichtig beim Zubereiten von Knödeln: Das Wasser sollte nicht kochen, sondern nur sehr sanft sieden – das gilt für Semmel- und Kartoffelknödel gleichermaßen. Auch sollte der Teig genug Ei enthalten, um ein Auseinanderfallen zu verhindern.