(dpa). Eine falsche Käfigausstattung bei Heimvögeln kann Krankheitsbilder auslösen. Das passiert etwa, wenn man bei einzeln gehaltenen Wellensittichen als Partnerersatz einen Plastikvogel oder Spiegel in den Käfig hängt.

Problematisch daran ist, dass das Einzeltier im Kunstvogel oder in seinem Spiegelbild eine Art Partnerersatz sieht. So gehöre es zum natürlichen Paarbindungsverhalten bei Papageien und Sittichen, dass sie sich gegenseitig füttern. Das könne in dem Fall das Einzeltier dazu veranlassen, den "Partnervogel" füttern zu wollen. Dazu würde Futter hochgewürgt und dem Plastikvogel oder Spiegel angeboten. Durch fehlende Interaktion würde der Vogel aber mehr oder weniger unaufhörlich Futter hochwürgen und es dem vermeintlichen "Partner" anbieten wollen. Die Würgerei könne letztlich zu einer Schleimhautreizung und damit einhergehend zu einer eingeschränkten Immunabwehr der Speiseröhre führen, warnen Vogelexperten.