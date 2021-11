Markantere Front, klassische Form: In Wolfsburg ist man sich auch beim Golf 8 treu geblieben. Foto: dpa

Von Daniel Hund

Mannheim. Der Golf von Volkswagen. Gefühlt gibt es den schon immer. 1974 rollten die ersten Modelle vom Band. 47 Jahre ist das nun her. Und das Gölfchen hat sich für den Automobil-Riesen aus Wolfsburg bezahlt gemacht. Mittlerweile wurden weit über 35 Millionen Exemplare verkauft.

Hintergrund VW Golf 8 2.0 TDI DSG Style Zylinder: 4, Hubraum (ccm): 1968; maximale Leistung (PS): 150; maximales Drehmoment [+] Lesen Sie mehr VW Golf 8 2.0 TDI DSG Style Zylinder: 4, Hubraum (ccm): 1968; maximale Leistung (PS): 150; maximales Drehmoment (Nm): 360/1600–2750; Antrieb: Frontantrieb; Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe; Leergewicht (kg): 1465; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 8,8; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 223; Testverbrauch (l): 4,4; CO2-Emission (g/km): 97; Abgasnorm: Euro-6d-ISC-FCM; Preis (Euro): 36.505.

Aktuell ist die achte Generation am Start – allein daran merkt man, dass man langsam alt wird. Der erste Kurz-Urlaub ohne Eltern, mit der Oma zum Einkaufen – viele Autofahrer verbinden einiges mit dem Golf.

Nun also die Nummer acht. Sie passt in die Zeit, wirkt hoch modern. Eben so, wie ein Auto sein soll, dass im Jahr 2021 als treuer und fortschrittlicher Begleiter durchgeht.

Die RNZ war mit dem Golf 8 Style 2.0 TDI unterwegs. Einem Diesel mit 150 PS.

Der erste Eindruck: Im Innenraum hat sich einiges getan. Das Cockpit ist stylish, ja, es wirkt fast so, als sitze man in einem Raumschiff. Tasten und Knöpfe? Kaum noch zu finden. Will man die Temperatur-Anzeige oder die Radio-Lautstärke verändern, wird geslidet und getippt. Anfangs ist das gewöhnungsbedürftig, spielt sich nach ein, zwei Testrunden aber ein.

Doch irgendwie hat man das Gefühl, man lernt nie aus. Vor allem die Individualisierungs-Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Nichts scheint unmöglich zu sein.

Weiter mit der Optik. Kritiker behaupten ja, dass er sich im Vergleich zum Golf 7 kaum verändert hätte. Was so nicht stimmt: Längere Front, großer Lufteinlass, neue Formgebung der Scheinwerfer – vorne hat sich einiges getan. Ansonsten ist man sich weitestgehend treu geblieben. Die C-Säule ist – typisch Golf – weiter recht breit gehalten. Mit 4,28 Meter bleibt er zudem bedienerfreundlich. Das ist eine Größe, die sich auch in der Großstadt beim Rückwärtseinparken problemlos beherrschen lässt.

Stichwort Style. Damit umschreibt Volkswagen die zweithöchste Ausstattungslinie. Los geht es mit dem Life- und endet mit dem R-Line-Paket. Zur Style-Variante gehören unter anderem LED-Scheinwerfer, eine Klimaautomatik, eine Stopp-and-Go-Funktion, eine schicke Ambiente-Beleuchtung, die je nach Wunsch farblich zusammengestellt werden kann, und einige Assistenz-Systeme.

Und wie fährt er sich so? Sehr gut. Es stehen verschiedene Fahrprogramme zur Auswahl, die alle eins gemeinsam haben: Sie stehen für gehobene Fahrkultur. Selbst "Buckelpisten", die es gerade auch im Vorderen Odenwald häufiger mal gibt, bügelt der Achter gekonnt aus. Auch in Sachen Kurvenlage bleiben kaum Wünsche offen.

Zum Motor: Mit seinen 150 PS sind bis zu 223 km/h drin, die 100-km/h-Marke soll nach exakt 8,8 Sekunden fallen. Beide Eckdaten wurden im Rahmen der RNZ-Testfahrt aber nicht anvisiert.

Den Verbrauch haben die VW-Ingenieure mit 3,7 Litern angegeben. Hört sich sehr ambitioniert an. Natürlich auch in diesem Fall zu ambitioniert. Doch damit genug gemeckert, denn der 150-PS-Selbstzünder ist definitiv auch so etwas für Sprit-Sparfüchse. Auf der Testrunde, auf der auch etwas zügiger über die Autobahn gefahren wurde, pendelte sich der Achter bei 4,4 Litern ein.

Preislich geht er nicht gerade als Schnäppchen durch. In Verbindung mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) müssen für den Testwagen laut Konfigurator auf der VW-Homepage 36.505 Euro hingelegt werden.