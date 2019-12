Von Gabriele May

Heidelberg. Dr. Sonja Storm ist Vulkanologin am Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg und hat in der Vergangenheit selbst schon den nun ausgebrochenen Vulkan in Neuseeland besucht.

Frau Storm, wie muss man sich den Ausbruch auf der Vulkaninsel White Island genau vorstellen?

Es war eine sehr kurze, aber sehr energetische phreatische Eruption. Das bedeutet „durch Dampf getrieben“, es war kein flüssiges Magma im Spiel. Die durch Dampf ausgelöste Explosion zerkleinerte und pulverisierte umgebendes Gestein – eine große Aschewolke stieg auf. Als die Wolke zu schwer wurde, kollabierte sie in sich und erzeugte einen sogenannten pyroklastischen Strom (mit sehr heißen Gasen und feiner Asche). Dieser Strom floss bis ins Meer.

Wie gefährlich wird der Vulkan eingestuft?

Foto: privat

White Island ist einer der aktivsten Vulkane Neuseelands. Alleine darf niemand die Insel betreten. Man kann sich jedoch einer touristischen Tour anschließen, auch ich habe das privat gemacht. Man wird dabei etwa eine Stunde lang durch den Kraterbereich hindurchgeführt. Der Vulkan ist seit Längerem aktiv und zuletzt im Jahr 2016 ausgebrochen. In den vergangenen Wochen gab es Anzeichen für eine erhöhte Aktivität. Es gibt bei Vulkanen bestimmte Anzeichen, die auf einen bevorstehenden Ausbruch hindeuten, aber man hat keine Gewissheit, ob und wann das passiert. Wenn man einen Vulkan betritt oder diese Insel, muss man davon ausgehen, dass es nicht ungefährlich ist.

Kann man sich als Tourist schützen?

Man hofft natürlich, dass nichts passiert – und Vulkane werden sehr gut überwacht, aber es gibt keine Sicherheit. White Island ist eine private Insel, sie wird jedoch vom Geologischen Dienst Neuseelands überwacht. Touristen können den Stand der Vulkanaktivität auf der Homepage der Touranbieter einsehen, müssen sich aber letztendlich auf die Einschätzung des Anbieters verlassen. Überlebenswichtig ist es, auf den vorgesehenen Pfaden zu bleiben. Es gibt auch Helme und Gasmasken, die einen gewissen Schutz bieten. Das Problem beim aktuellen Ausbruch war aber wohl die Hitze, viele der Toten und Schwerverletzten hatten starke Verbrennungen. Wahrscheinlich wurden Opfer auch von Steinen (vulkanische Bomben) getroffen.

Ist ein weiterer Ausbruch zu befürchten?

Zurzeit geht die Aktivität auf White Island zurück und nichts deutet auf eine Eskalation hin. Die Alarmstufe ist momentan die Stufe drei von fünf. Jedoch kann man nicht sagen, wie es weitergeht. Der Vulkan ist aktiv und daher unberechenbar. Es kann auch kurzfristig zu Änderungen kommen.

Ist ein ähnliches Szenario wie gestern in Neuseeland auch in Europa denkbar?

Erst vor einigen Wochen ereignete sich eine gefährliche Explosion auf dem aktiven Vulkan Stromboli in Italien. Wenn sich Touristen oben auf dem Krater aufhalten und es zu einem Ausbruch kommt, kann auch dort ein schweres Unglück geschehen. Auf einen aktiven Vulkan zu gehen ist immer ein Risiko – jeder muss für sich entscheiden, ob er es eingehen möchte oder nicht.