Von Daniel Hund

Mannheim. XC90, XC60, XC40. Hört sich recht kompliziert an, ist in Wirklichkeit aber ganz simpel: Das sind drei Autos von Volvo. Ein Trio, das eines verbindet: Die Freude am erhöhten Fahren. Das XC steht für die SUV-Palette beim schwedischen Automobil-Riesen.

Der XC40 ist quasi die Einstiegsvariante. Der Kleinste unter den Großen. Rund 4,40 Meter lang und 1,65 Meter hoch. Stimmt, das geht noch als recht handlich durch und ist alles nur kein Monster-SUV.

Hintergrund Volvo XC40 B4 Inscription Motorart: Vierzylinder-Ottomotor in Reihenbauart und Direkteinspritzung, Mildhybrid; Hubraum (ccm): 1969; maximale Leistung [+] Lesen Sie mehr Volvo XC40 B4 Inscription Motorart: Vierzylinder-Ottomotor in Reihenbauart und Direkteinspritzung, Mildhybrid; Hubraum (ccm): 1969; maximale Leistung (PS): 197; maximales Drehmoment (Nm): 300 Nm bei 1500 – 4500/min; Antrieb: Frontantrieb; Getriebe: Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe; Beschleunigung von 0–100 km/h (s): 7,4; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 180; Leergewicht (kg): 1688; Länge x Breite x Höhe (mm): 1647 x 4425 x 1863; Radstand (mm): 2702; Tankinhalt (l): 54; Testverbrauch (l): 7,9; Preis (Euro): 45.250; Einstiegspreis XC40 (Euro): 33.700.

Kommen wir zur Motorenauswahl: Hier hat der Kunde die Qual der Wahl. Benziner, Diesel, Elektro-Renner – Volvo hat alles im Angebot. Kürzlich hatte die RNZ bereits den vollelektrischen C40 auf die eine oder andere Testrunde entführt, diesmal war ein Benziner dran. Genauer: der XC40 B4. 197 PS, 300 Newtonmeter und – wie mittlerweile bei Volvo typisch – bei 180 km/h elektronisch begrenzt.

Erwähnenswert: Neben der Begrenzung auf 180 km/h wird auch noch ein Care Key angeboten. Mit ihm kann eine individuelle Höchstgeschwindigkeit festgelegt werden. Was das soll? Fahranfänger, die sich den XC40 beispielsweise vom Papa ausleihen, um abends zu einer Party zu düsen, können somit in Sachen Endgeschwindigkeit noch weiter eingebremst werden.

Die Optik. Dass man vor einem Volvo steht, wird schnell klar: Vertikal angelegte Rückleuchten, der Kühlergrill im bekannten Wasserfall-Stil und an der Front die LED-Scheinwerfer im so genannten Thors-Hammer-Look. Der SUV-Charakter wird durch markante schwarze Seitenschweller unterstrichen. Sie geben dem XC40 eine Prise Unverwüstlichkeit mit auf die Reise, ohne dabei übertrieben zu wirken.

An Bord fährt ein Mild-Hybrid-System samt 48-Volt-Bordnetz mit. Die Theorie dahinter: Weniger Verbrauch und geringere Emissionen. Volvo spricht beim 197-PS-starken B4 von einem Sprit-Mittelwert von 7,2 Litern. Rings um Heidelberg war der nicht zu knacken. Trotz vorausschauender Fahrweise pendelte sich der XC40 bei 7,9 Litern ein.

Und wie fährt sich das Schweden-SUV so? Knapp 200 PS hören sich recht imposant an, vergessen werden darf aber nicht, dass man da kein Leichtgewicht unter dem Hintern hat. Rund 1,7 Tonnen wiegt das gute Stück. Legt man es darauf an, kann der XC40 B4 in 7,4 Sekunden auf Landstraßen-Tempo gescheucht werden.

Und das Fahrgefühl? Komfortabel trifft es ganz gut. Bodenwellen, selbst kleinere Schlaglöcher im Vorderen Odenwald, können den XC40 nicht erschrecken. Er bügelt sie gekonnt aus. Möglich macht das ein Fahrwerk, das zu großen Teilen aus Aluminium besteht.

Auch dem, der es einen Tick dynamischer möchte, wird geholfen. Im Programm ist auch ein Sportfahrwerk, das mit steiferen Federn bestückt wird und auf Einrohrdämpfer an der Hinterachse setzt.

In den Startlöchern steht übrigens bereits ein Facelift des XC40. Richtung Sommer soll es auf den Markt kommen. Die optischen Unterschiede sind minimal. Wie erste Schnappschüsse zeigen, ist man sich an der Front nahezu komplett treu geblieben. Nachgeschliffen wurde bei den Scheinwerfern, die neu geformt wurden. Bezüglich der Motoren soll es keine Änderungen geben.