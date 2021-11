Einkaufen in der Pandemie: Die Stadt will dem Einzelhandel mit weiteren Hilfen unter die Arme greifen. Die Händler wünschen sich dagegen eher eine Erweiterung der Geschäftszeiten. F.: Rothe

tmn/csw. Das mit den Weihnachtsgeschenken ist in diesem Jahr so eine Sache. Wie auch bereits im vergangenen Jahr setzen auch diesmal viele auf Ware aus dem Internet. Welche Rechte Käuferinnen und Käufer bei Verspätungen haben, welche Bezahlvariante die sicherste ist und was beim Widerrufsrecht für Bestellungen im Ausland gilt.

Unpünktliche Lieferungen

Seien es fehlende Materialien wie Halbleiter oder durch Transportengpässe angespannte Lieferketten: Der Verfügbarkeit vieler Produkte und damit auch vieler potenzieller Weihnachtsgeschenke ist all das nicht zuträglich. Einziger Trost für Käuferinnen und Käufer vor dem Fest: Wer auf die Lieferung seines Online-Kaufs länger warten muss als vom Händler angegeben, kann den Kaufvertrag widerrufen.

Das gehe sogar, bevor man die Ware schlussendlich erhält, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (VZ NRW). Teilen Verkäufer frühzeitig mit, dass sich die angekündigte Lieferzeit deutlich verzögert, müssten Kundinnen und Kunden nicht am Kaufvertrag festhalten.

Nach einem Widerruf muss der Vertrag den Verbraucherschützern zufolge rückabgewickelt werden. Betroffenen gebe das die Möglichkeit, sich nach Alternativen umzusehen, zum Beispiel nach einem Gutschein, oder die Ware im stationären Handel zu besorgen.

Wer seinen Kaufvertrag widerrufen möchte, kann zum Beispiel das vom Händler angebotene Formular nutzen. Alternativ bietet auch die VZ NRW einen Musterbrief für den Widerruf an.

Vorsicht bei Schnäppchen

Apropos Lieferengpässe: Die Verbraucherzentrale warnt vor unseriösen Anbietern, die die angespannte Situation ausnutzen könnten. Sind Produkte, bei denen Lieferengpässe bestehen, im Internet plötzlich günstig zu haben, sei Vorsicht geboten.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten dann genau die Seriosität dieser Händler prüfen. Es könne zum Beispiel sein, dass solche Anbieter minderwertige Ware verschicken oder auch Versand-, Zoll- und Rücksendegebühren separat in Rechnung stellen, warnen die Verbraucherschützer.

Vor dem Kauf Impressum prüfen

Wer online einkauft, kann die Ware in der Regel innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. So garantiert es das europäische Recht auf Widerruf. Aber immer wieder versuchen Händler, das zu umgehen. Anbieter stellen zum Beispiel kein Retourenlabel zur Verfügung oder reagieren nicht auf Kontaktaufnahmen. Statt der Rücknahme der Ware bieten sie Rabatte oder Gutscheine an. Am besten schaut man noch vor dem Kauf ins Impressum. Ist ein solches nicht vorhanden, sollte man gar nicht erst bestellen.

Widerrufsrecht für ausländische Ware

Das 14-tägige Widerrufsrecht für online bestellte Ware gilt auch bei Waren, die aus dem außereuropäischen Ausland versendet werden. Doch Vorsicht: Mitunter kann ein Widerruf hier mit nicht unerheblichen Kosten verbunden sein.

In manchen Fällen müssen die Waren nach China zurückgeschickt werden. Die Kosten dafür wollen Händler oft nicht übernehmen. In anderen Fällen verlangen die Online-Shops zusätzliche Bearbeitungsgebühren. Und das, obwohl der Internetauftritt des Händlers ausschließlich in deutscher Sprache gehalten ist, die Domain des Shops mit ".de" endet und auch das Impressum auf ein heimisches Unternehmen schließen lässt.

Wichtig deshalb: Vor dem Kauf die Konditionen für einen Widerruf checken. Diese finden sich in der Regel in den Geschäftsbedingungen oder der Widerrufsbelehrung. Im Zweifel können sie auch schriftlich beim Verkäufer angefordert werden.

Sicher bezahlen

Die Zahlung auf Rechnung ist laut der Verbraucherzentrale Hamburg am sichersten. Bezahlt wird in der Regel nach Erhalt der Ware, nach einem Widerruf muss man nicht auf sein Geld warten und es werden keine Bankdaten offenbart.

Doch es gibt eine Einschränkung. Denn man muss zwischen einem klassischen Kauf auf Rechnung und einer Bezahlung per Rechnung über Bezahldienste wie Klarna oder Paypal unterscheiden. Wie die Verbraucherzentrale mitteilt, kann es bei den Bezahldiensten zu Problemen kommen. So wird etwa beim "Kauf auf Rechnung" über Paypal der Rechnungsbetrag auch dann eingefordert – oft unter Androhung eines Mahnverfahrens – wenn der Verkäufer nicht liefert oder die Bestellung zurückgeschickt wird.

Ist ein Kauf auf Rechnung nicht möglich, raten die Verbraucherschützer zur Lastschrift als zweitbester Option. Wird die Ware nicht geliefert, können Kundinnen und Kunden den per Sepa-Lastschrift eingezogenen Betrag innerhalb von acht Wochen von der Bank zurückbuchen lassen.