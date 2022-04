Klein und zackig: Dem Suzuki Jimny macht auf unwegsamen Gelände so schnell niemand etwas vor. Werksfoto

Von Heiko Wacker

Heidelberg. Glamour sucht man im und am Jimny vergebens. Und doch hat der knuffige Japaner etwas geschafft, was den allermeisten Autos auf unseren Straßen ewig verwehrt bleiben wird: er hat Kultstatus erreicht. Immerhin tritt er in die Fußstapfen solch legendärer Vehikel wie dem LJ oder Samurai. Los geht’s ab 21.915 Euro.

Wobei man eigentlich schreiben müsste "los geht’s wieder", war der knackige Zweisitzer doch eine ganze Weile ausverkauft. Szenekenner werden sich an die "Abenteuer Allrad" des Jahres 2019 erinnern, die bekannte Messe in Bad Kissingen bot auch Platz für mannigfaltige Variationen des Jimny, der hier mit Höherlegungen oder Campingumbauten zeigte, was sich alles machen lässt aus dem Stoppelhopser. Nur musste man erst einmal einen haben, Fragen nach Lieferzeiten wurden zumeist mit einem Schulterzucken beantwortet.

Suzuki Jimny 2 Sitzpl., L/B/H/Radst. (mm): 3480/1645/1720/2250; Laderr. (l): 863; 4-Zyl.-Benziner mit 75 kW/102 PS bei 6 000 U/min, max. Drehmom. (Nm): 130 Nm bei 4000 U/min, 5-Gang-Schaltgetriebe, Vmax (km/h): 145, Verbr. (l): 6,8 l/100 km, Preis (Euro): ab 21.915 Euro.

Inzwischen ist der Jimny wieder am Start, wenn auch anders als zuvor, als "Geländefahrzeug zur Güterbeförderung bis 3,5 Tonnen" erlebt er seinen zweiten Frühling. Als Besitzer wiederum erlebt man den ebenfalls zu zweit, ein solides Trenngitter teilt den Jimny in die Bereiche "Mensch" und "Ladung", die aktuellen Vorschriften erlauben dem Wagen, Stichwort "Flottenverbrauch" das Überleben in der Nische der Nutzfahrzeuge. Dass sich das Fahrergestühl aufgrund der Abtrennung nicht weit, auf jeden Fall nicht weit genug für Menschen jenseits der 185 Längenzentimeter, nach hinten schieben lässt, das ist leider nicht zu ändern.

Die Fenster immerhin sind elektrisch bedienbar, ansonsten gibt sich der Jimny eher schlicht, wie es sich für ein Nutzfahrzeug mit Bremstrommeln an der Hinterachse eben geziemt. Wer auf Komfort und überbordende Konnektivität steht: Hier findet man sie nicht.

Dafür aber findet sich ein derart pures Fahrvergnügen, dass Besitzer eines der Originale in jeder Fahrt Gemeinsamkeiten finden. Sei es das markante Fünfgang-Getriebe mit den langen Wegen, sei es das Tänzeln auf schlechten Straßen, nimmt man Tempo 100 ins Visier. Selbst minimale Reminiszenzen wie die angedeuteten Lüftungsschlitze am Fuße der A-Säulen oder die Position des Tankdeckels zitieren das Original.

Apropos Tankdeckel: Auf hundert Kilometer möchte der leer 1090 Kilo wiegende Jimny, mit seinem 1,5 Liter messenden Vierender ist er ausreichend stark motorisiert, 6,8 Liter Super eingerüsselt bekommen. Angesichts der nicht eben aerodynamischen Form geht das völlig in Ordnung. Ach ja, und ganz nebenbei: Wer sich je mit dem Gedanken trug, einen der längst selten gewordenen Oldies zu erwerben, dem sei gesagt, dass das Fahrgefühl in der Auflage der Jetztzeit dem Original sehr nahe kommt. Der kurze Radstand, genau 2250 Millimeter sind es, und die Starrachsen lassen es bereits erahnen: Lange Autobahnetappen sind nicht so sein Ding, dafür zeigt der maximal 145 Stundenkilometer schnelle Jimny im Gelände manch sündteurem Gefährt den knackigen Bürzel.

Zumal er mit seinen kompakten Außenabmessungen und der Bodenfreiheit von 21 Zentimetern auch knifflige Passagen lässig meistert. Normalerweise nennen wir Länge, Breite und Höhe eher in den technischen Daten, beim Jimny sei eine Ausnahme gemacht, eben weil er so außergewöhnlich ist. 3480, 145 und 1720 Millimeter sind seine Gardemaße, in manch Garage würden zwei Jimnys hintereinander passen. Und wär da nicht das Trenngitter zum Laderaum, könnte man auch die Heckscheibe von innen putzen, ohne den Fahrersitz verlassen zu müssen.

Was im Alltag freilich auffällt, das ist besagter Kultfaktor, der Jimny wird als Sympathieträger wahrgenommen! Mit ihm unterwegs zu sein, das sorgt im Gegenverkehr oder bei Passanten öfter mal für heitere Minen. Hier kommt kein Macho daher, kein Proll, der mit seinem lamettabehängten Maximal-SUV mangelnden Geschmack demonstriert, sondern ein ehrliches Bürschlein, das dank zuschaltbarem Allrad und Geländeuntersetzung auch mit 102 PS über Pfade kraxelt.