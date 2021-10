Heidelberg. (RNZ) Die vielfältigen positiven Effekte des Stillens sind inzwischen wissenschaftlich gut belegt. Doch drängen sich auch Fragen auf. Vier Experten beantworteten bei einer Telefonaktion Leserfragen. Die wichtigsten davon hier im Überblick.

Reicht Stillen in den ersten Lebensmonaten aus?

Im ersten halben Jahr brauchen die meisten Babys nur Muttermilch, sagt Professor Michael Abou-Dakn, Gynäkologe und Sprecher der Nationalen Stillkommission am Max Rubner-Institut. Ihre Zusammensetzung liefert dem Baby die auf Wachstum und gesunde Entwicklung perfekt abgestimmten Nährstoffe. Und sie ist einfach praktisch: hygienisch einwandfrei, richtig temperiert, kostet nichts, schnell und überall verfügbar.

Babys, die ausschließlich gestillt werden, benötigen in dieser Zeit keine zusätzliche Flüssigkeit. Ist das Baby reif für Beikost, zeigt es das: Es öffnet den Mund, wenn ein Löffel kommt und verfolgt neugierig, wenn andere essen. Wichtig ist auch die motorische Entwicklung des Babys: Es kann den Kopf halten, mit Unterstützung aufrecht sitzen und schiebt den Brei nicht sofort wieder aus dem Mund heraus. Auch nach Einführung von Beikost bleibt Muttermilch eine wichtige Nahrungsquelle für das Kind und hat weiterhin positive Effekte für beide.

Müssen Babys immer sofort gestillt werden? Auch in der Nacht oder unterwegs?

Stillen nach Bedarf ist richtig, denn hungrige Babys können nicht warten, sagt Lysann Redeker, Hebamme sowie Still- und Laktationsberaterin, Beauftragte für Stillen und Ernährung des Sächsischen Hebammen-Verbands. In den ersten Lebenswochen könne es sein, dass das Baby bis zu zwölfmal am Tag oder auch mehr gestillt werden möchte. Diese Phasen, in denen es gefühlt ständig trinken möchte, sind auch bekannt als "Cluster Feeding". Sie sind normal und gehen wieder vorbei.

Wenn ein Baby nachts häufig aufwacht, stellen sich viele Mütter die Frage, ob es Hunger hat. Dabei ist es normal, dass Babys nachts häufig aufwachen. Flaschengefütterte Babys schlafen nicht besser.

Meine Nachbarin stillt immer noch – warum brauchen Kleinkinder noch die Brust?

Nicht jedes Kleinkind möchte noch gestillt werden. Viele Kinder seien hierzulande in diesem Alter abgestillt, und das sei völlig in Ordnung, sagt Nora Imlau, Stillbegleitern und freie Redakteurin bei "Eltern" und "Eltern family". Genauso in Ordnung ist es jedoch, wenn eine Mutter entscheidet, ihrem Kind länger die Brust zu geben. Denn die Stillzeit eines Kindes ist individuell unterschiedlich und in vielen Ländern stillen Mütter ihre Kinder deutlich länger als in unserer Kultur üblich. Konkret heißt das: Lange zu stillen ist nicht weniger normal als kurz zu stillen, es ist für viele nur ein ungewohnter Anblick.

Meine Frau bekommt bald unser erstes Baby. Wie kann ich sie beim Stillen unterstützen?

Im Alltag spielen laut Redeker der Partner beziehungsweise die Partnerin, die Familie, aber auch der Freundeskreis eine wichtige Rolle, indem sie die Stillende entlasten, etwa durch Einkaufen, Putzen, Wickeln oder Spazierengehen. Allein schon ihr Zuspruch und ihre positive Einstellung geben der Stillenden Kraft. Auch wenn das Baby oft im Mittelpunkt steht: Darüber sollten die Partner und ihre Bedürfnisse nicht vergessen werden. Insbesondere der Stillbeginn ist eine sensible Phase, in der Partner gefragt sind.

Meine Tochter möchte bald wieder arbeiten gehen, gleichzeitig aber auch weiterhin stillen. Wie kann das gelingen?

Stillende Frauen sind laut Claudia Hellmers, Professorin für Hebammenwissenschaft an der Hochschule Osnabrück und Beiratsmitglied im Nationalen Zentrum Frühe Hilfen, durch das Mutterschutzgesetz besonders geschützt. Dies gilt auch für Auszubildende, Studentinnen und Schülerinnen. So kann die Mutter beispielsweise während der ersten zwölf Monate nach der Geburt bei einer vollen Stelle zweimal täglich eine halbe Stunde oder einmal pro Tag eine Stunde stillen. Diese Zeiten müssen nicht nachgearbeitet werden.

Auch muss bei Bedarf eine Möglichkeit zum Abpumpen und Ausruhen bereitgestellt werden. Informationen sind zum Beispiel über das Servicetelefon des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter der Telefonnummer 030/201 791 30 oder in einer durch den Ausschuss für Mutterschutz erstellten Broschüre (www.ausschuss-fuer-mutterschutz.de) erhältlich.

Info: Weitere Informationen rund ums Stillen unter www.rund-ums-stillen.de.