Halbwegs frisch sollte sie sein: Wenn Sonnencreme zu lange geöffnet ist, verliert sie an Schutzkraft. Foto: dpa

- Auf UV-Index und Lichtschutzfaktor achten csw. Sie ist angenehm warm und macht gute Laune - umso lieber genießt man zurzeit die Frühlingssonne. Doch ein paar Minuten zu viel reichen und schon hat man sich den ersten Sonnenbrand des Jahres eingehandelt. Denn unter anderem durch die noch kühle Luft merkt man schlicht nicht, wie viel Kraft die Sonne eigentlich schon hat: nämlich so viel wie im August, wie die Deutsche Krebshilfe erläutert.

Zu viel Sonne schadet der Haut. Viele unterschätzen die UV-Strahlung. Sie kann das genetische Material in der Haut nachhaltig negativ verändern, erklärt der Dermatologe Prof. Thomas Dirschka. Die Folge: vorzeitige Hautalterung und schlimmstenfalls Hautkrebs. Die Erkrankung tritt oft erst Jahrzehnte später auf. Besonders betroffen sind hellhäutige Menschen.

Da wir kein Organ haben, mit dem wir UV-Strahlung wahrnehmen können, lohnt sich ein Blick ins Internet. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) informiert auf www.bfs.de täglich darüber, wie hoch aktuell die ultraviolette Strahlung ist. Je höher der Indexwert auf einer Skala von 1 bis 11+ steigt, desto größer ist das Sonnenbrandrisiko bei ungeschütztem Aufenthalt in der Sonne. Ab einem UV-Index von 3 ist Sonnenschutz angesagt. Das heißt: In der Mittagszeit eher im Schatten bleiben, da die Sonneneinstrahlung dann am intensivsten ist, auf Sonnenbrille und Kopfbedeckung setzen und Sonnencreme auftragen. Ab UV-Index 8 rät das BfS, sich mittags möglichst nicht mehr draußen aufzuhalten. Gestern lag der Wert für die Region bei 5 bis 6.

Bei der Wahl der Sonnencreme ist der Lichtschutzfaktor (s. Hintergrund) entscheidend. Erwachsene sollten mindestens zu Produkten mit Lichtschutzfaktor 20 greifen. Für Kinder und Jugendliche rät das BfS mindestens zu Lichtschutzfaktor 30. Menschen mit heller Haut brauchen einen Lichtschutzfaktor über 30, im Sommer am besten sogar 50, wie das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg empfiehlt.

Viele benutzen beim Auftragen der Sonnencreme viel zu wenig. Als Faustregel für Erwachsene gilt: drei Esslöffel Creme sollten es sein. Damit der Schutz der Sonnencreme aufrechterhalten bleibt, sollte nach etwa zwei Stunden erneut Sonnencreme aufgetragen werden. Ebenso nach dem Sport oder Schwimmen.