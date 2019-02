Von Constanze Werry

Jahrelang macht Tim (Name von der Redaktion geändert) regelmäßig Sport. Er fühlte sich fit. Doch irgendwann dauerte es immer länger, bis er sich regenerierte. Schließlich war er auch ohne Sport zur Mittagszeit bereits so erschöpft, dass er sein Studium an der Universität nicht fortsetzen konnte. Der Hausarzt fand nichts, die Lungenärztin, bei der der damals 21-Jährige wegen eines dauerhaften, trockenen Hustens in Behandlung war, auch nicht. Erst als bei einer MRT-Untersuchung (Magnetresonanztomografie) vergrößerte Lymphknoten auffielen und Tim an die Thoraxklinik in Heidelberg verwiesen wurde, stand die Diagnose endlich fest: Sarkoidose.

Die Autoimmunkrankheit zählt zu den seltenen Erkrankungen. Bei Tim bildeten sich in der Lunge Entzündungsherde, die mit der Zeit vernarbten und die Funktion der Lunge erheblich beeinträchtigen können.

"Seltene Erkrankungen müssen gar nicht so selten sein, wie ihr Name vermuten lässt", erklärt Professor Michael Kreuter, Leiter des Zentrums für seltene Lungenerkrankungen der Thoraxklinik in Heidelberg und Mitglied des Zentrums für Seltene Erkrankungen der Universitätsmedizin Heidelberg (ZSE). "Es geht oft auch um Erkrankungen, die ,stiefmütterlich‘ behandelt und selten erkannt werden."

Viele seltene Erkrankungen haben eine genetische, das heißt familiäre Komponente. Bei Erkrankungen, die im Kindesalter auftreten, sind rund 80 Prozent genetisch bedingt. "Im Erwachsenenalter muss es aber über die genetische Komponente hinaus oft einen zusätzlichen Auslöser geben", erläutert Kreuter. "Es kann also auch sein, dass bei einem Zwilling eine seltene Erkrankung ausbricht, bei dem anderen nicht."

Die Zeit der Ungewissheit empfand Tim als quälend. "Ich weiß aber auch, dass ich rückblickend Glück hatte", resümiert er. Heute gehe es ihm gut. Nach einer zweijährigen Cortisonbehandlung muss er inzwischen keine Medikamente mehr nehmen. Regelmäßig finden Kontrolluntersuchungen statt. Seine Leistungsfähigkeit ist wiederhergestellt.

Wer klare Beschwerden hat, sollte sich nicht abweisen lassen, rät die Allianz Chronischer Seltener Krankheiten (Achse). Achse ist ein Zusammenschluss von Patientenorganisationen und -gruppen, die von einer Seltenen Erkrankung betroffen sind. Statt auf eigene Faust das Internet zu durchforsten können sich Betroffene zum Beispiel an die krankheitsübergreifende Achse-Beratungsstelle wenden und sich an einen Ansprechpartner vermitteln lassen oder mit einem der europäischen Referenznetzwerke für seltene Erkrankungen (ERN) Kontakt aufnehmen - wie zum Beispiel das Heidelberger Zentrum für seltene Lungenerkrankungen. Um sich beim ZSE Heidelberg vorzustellen, empfiehlt es sich, über die Internetseite vorher Kontakt aufzunehmen. An Zentren für Seltene Erkrankungen arbeiten Mediziner interdisziplinär zusammen, was die Chancen auf eine klare Diagnose und adäquate Behandlung enorm erhöhe, so Kreuter.

Steht die Diagnose schlussendlich fest, kann das im ersten Moment erhebliche Ängste auslösen. Die Verunsicherung sei zunächst groß, erzählt Tim. "Am besten sollte man erst mal ruhig bleiben", rät er Betroffenen. Auch wenn er das selbst zuerst nicht optimal geschafft habe. "Auch wenn es um eine seltene Erkrankung geht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen - oft gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten", so seine Erfahrung.

"Im Fall des ZSE Heidelberg erfolgt die Behandlung mit dem betreuenden niedergelassenen Haus- beziehungsweise Facharzt zusammen", erläutert Kreuter. So sei eine optimale Versorgung möglich: Zu Hause und im ZSE, das möglicherweise weiter entfernt liegt.

Rückhalt fand Tim während dieser Zeit bei Familie und Freunden, aber auch in einer Selbsthilfegruppe, dem Sarkoidose-Netzwerk. "Der Austausch mit anderen Erkrankten, auch wenn sie nicht das gleiche Krankheitsbild hatten, tat gut", erzählt er. Auch wegen der vielen positiven Verläufe, die er miterlebte und die ihm Mut machten.

Info: Weitere Informationen unter anderem auf www.se-atlas.de und www.achse-online.de