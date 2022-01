Von Axel F. Busse

Heidelberg. Seit dem Start der zweiten Generation des Peugeot 3008 vor vier Jahren hat sich das Erscheinungsbild der Marke nachhaltig verändert. Dieser Optik ist Anfang 2021 auch der ehemalige Vorreiter einer Diesel-Hybridtechnik gefolgt. Als Plug-In-Hybrid ist der 3008 jetzt in zwei Leistungsstufen zu bekommen. Die Kombination aus Benzin- und Elektromotor mit 225 PS hat sich der RNZ-Praxistest einmal genauer angesehen.

Hintergrund Peugeot 3008 Hybrid GT Länge x Breite x Höhe (m): 4,45 x 1,84 x 1,62; Motor: R4-Benziner, 1598 ccm, Turbo, Direkteinspritzung; max. Leistung: [+] Lesen Sie mehr Peugeot 3008 Hybrid GT Länge x Breite x Höhe (m): 4,45 x 1,84 x 1,62; Motor: R4-Benziner, 1598 ccm, Turbo, Direkteinspritzung; max. Leistung: 137 kW / 181 PS bei 6000 U/min; max. Drehmoment: 300 Nm bei 3000 U/min; Getriebe: 8-Stufen-Automatik; Elektro-Motor: 81 kW / 110 PS; Drehmoment E-Motor: 320 Nm; Batterie: Typ/Kapazität: Lithiumionen/13,2 kWh; Systemleistung: 165 kW / 225 PS; Elektr. Normreichweite: 59 - 61 km; Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h; Verbrauch (kombiniert nach NEFZ): 1,5 Liter; Leergewicht / Zuladung: min. 1838 kg / max. 452 kg; Kofferraumvolumen: 395–1357 Liter; Basispreis: 47.000 Euro; Testwagenpreis: 50.530 Euro.

Zur auffälligeren Frontpartie des Fünftürers trägt vor allem die angepasste Signatur des Tagfahrlichts bei, die bereits von den Modellen 508 oder 2008 bekannt war. Die Gesichter der Löwenmarke sind so eher zu denen eines Säbelzahntigers geworden, die vertikal verlaufenden Leuchtenbänder und die neu gestalteten Hauptscheinwerfer erlauben eine klare Unterscheidung zu Konkurrenz-Fabrikaten. Der Grill reicht nun bis zu den Scheinwerfern, womit der 3008 nun seinem kleineren Bruder 2008 viel ähnlicher ist als bisher.

Mit hochwertiger Materialanmutung empfängt der Innenraum seine Passagiere. Das Armaturenbrett wirkt durch den reichlichen Einsatz von alufarbenen Zierrahmen, Klavierlack und in der Ausstattung GT serienmäßigen Alcantara-Einsätzen sehr nobel. Ein optisches und haptisches Highlight bieten die sieben metallischen Kippschalter auf der Mittelkonsole, die als Direktwahltasten für das Bediensystem sowie den Warnblinkschalter wirken. Das Instrumentendisplay für die wichtigsten Fahrinformationen ist ebenfalls überarbeitet worden und nun individuell konfigurierbar. Woran sich Umsteiger von anderen Marken nach wie vor gewöhnen müssen, ist das kleine, ovale Lenkrad (36 x 31 cm), über das der Blick auf Tempo oder Drehzahl hinweg statt hindurch geht.

Serienmäßig ist ein 8-Zoll-Touchscreen verbaut, ab der Ausstattungslinie "Allure" gibt es den 10-Zoll-Monitor.

Die Platzverhältnisse in der Kabine sind gut. Vorn sind zwischen den Türverkleidungen 1,46 Meter Platz, hinten sind es noch 1,44 m. Das liegt im Schnitt, doch ein anderes Maß sollte man unterwegs auch im Hinterkopf haben: Fast 2,10 Meter beträgt die Fahrzeugbreite von einem Spiegelgehäuse zum anderen und damit ist nach dem Buchstaben des Gesetzes für den 3008 in Autobahnbaustellen die linke Spur tabu. Hinter der in 70 Zentimetern Höhe gelegenen Ladekante öffnet sich ein Gepäckfach von 395 Litern Volumen. Hier fordert die Hybrid-Technik Tribut und Raum, denn die nicht elektrifizierten Versionen des 3008 bringen es auf stolze 520 Liter. Bei umgeklappten Rücksitzen konnten beim Testwagen knapp 1360 Liter genutzt werden.

Der Vierzylinder-Motor unter der schweren Fronthaube (die leider keine Gasdruckfeder hochstemmt) hat 1,6 Liter Hubraum. Er leistet bei 6000 Umdrehungen 181 PS und schiebt mit maximal 300 Newtonmetern Drehmoment an. Gemeinsam mit dem 81 kW leistenden Elektromotor kommt das 3008 PHEV auf eine Systemleistung von 225 PS oder 165 Kilowatt. Das kombinierte Drehmoment liegt bei 360 Nm, was zu einem ordentlichen Temperament und einer Sprintleistung von 8,7 Sekunden von Null auf Hundert führt. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 225 km/h an. Seine Aussage zur elektrischen Reichweite (59 bis 62 km) ließ sich in diesem Test nicht bestätigen. Mehr als 48 Kilometer wollte der Bordrechner nach nächtlicher Speisung an der Haushaltssteckdose nicht versprechen. Im Praxistest kam ein Stromverbrauch von 15,8 kWh/100 km und ein Benzinkonsum von 6,9 Litern/100 km heraus.

Im Alltagsbetrieb weiß der 3008 Hybrid durch ein ausgewogenes Fahrwerk, guten Sitzkomfort und eine nicht zu weiche Federung zu gefallen. Beim Rangieren ist die sehr leichtgängige Lenkung zwar ein Segen, bei höherem Tempo wünschte man sich mehr fühlbaren Kontakt zur Straße.

> Fazit: Der Peugeot 3008 Hybrid punktet mit einer umfangreichen Serienausstattung sowie einer guten Material- und Verarbeitungsqualität. Den Fahrleistungen fehlt es nicht an dynamischen Akzenten, auch die elektrische Reichweite mag für rund 80 Prozent der täglichen Fahrten ausreichen. Zwar ist das teilelektrische SUV durch staatliche Prämie förderbar, wirtschaftlich interessant wird es aber erst durch konsequentes Nachladen für die alltäglichen Kurzstrecken.