Stylishe Front: Der in schwarz gehaltene Kühlergrill macht was her. Foto: dpa

Von Daniel Hund

Heidelberg. Drückt man den Startknopf, hört man – nichts! Rein elektrisch setzt sich der Kia Sorento in Bewegung. Eigentlich rechnet man bei so einem Brocken – das SUV-Flaggschiff der Koreaner ist rund 4,80 Meter lang und 1,90 Meter breit – mit einem kernigen, kraftvollen Sound. Doch da ist nur dieses Summen. Es erinnert irgendwie an ein Raumschiff, so, wie wenn früher in den Star-Wars-Blockbustern die futuristischen Gleiter zu Erkundungstouren aufgebrochen sind.

Wie auch immer, die Nachbarn freut’s. Die Umwelt auch. Mit dem Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid sollen bis zu 57 Kilometer rein elektrisch drin sein. Das reicht in den meisten Fällen für den täglichen Bedarf. Allerdings nicht zu jeder Jahreszeit. Wie bei allen anderen E-Flitzern auch, muss man im Winter Abstriche machen. Rings um Heidelberg war im Januar 2022 nach rund 44 Kilometern Schluss. Das ist aber ein Wert, mit dem man noch ganz gut leben kann.

Alles an seinen Platz: Das Cockpit des Kia Sorento ist übersichtlich angelegt. Foto: mid

Zur Optik: Die ist immer Geschmackssache. Doch es ist sicher nicht übertrieben, wenn man Autos aus dem Hause Kia als stylish bezeichnet. Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Der in schwarz gehaltene Kühlergrill ist mächtig, erinnert an so manchen Konkurrenten aus den USA. Fürs perfekte Gesicht dürfen natürlich auch Voll-LED-Scheinwerfer nicht fehlen.

Die Eckdaten: Die Kraft der zwei Herzen setzt sich aus einem Vier-Zylinder-Turbo, der es auf 180 PS bringt, und einem Elektromotor mit 91 PS (67 kW) zusammen. Macht eine Systemleistung von 265 Pferdestärken. Die schieben ihn, wenn man es darauf anlegt, in 8,7 Sekunden auf Landstraßen-Tempo. Die Höchstgeschwindigkeit des Allradlers liegt bei 193 km/h. Sie wurde während der Testrunden aber nicht ansatzweise ausgereizt.

Es ging vielmehr darum, die Stärken voll auszuspielen – und die liegen auf der Hand: Lädt man seinen Sorento über Nacht stets brav auf, geht es gestärkt in den Tag. Dann kann man wirklich sparsam von A nach B düsen. Lädt man nicht nach, sind häufigere Besuche an der Tankstelle des Vertrauens angesagt.

Denn wenn nur der Verbrenner arbeitet, pendelt sich dieser Koloss zielsicher bei einem Durchschnittsverbrauch knapp unter zehn Litern ein. Gleiches gilt für lange Ausritte über die Autobahn. Hier hat man, was den Verbrauch angeht, mit einem Diesel nach wie vor deutlich die Nase vorne.

Zum Innenraum: Platz wird hier groß geschrieben. Als Denker und Lenker thront man förmlich über dem Verkehr, sitzt sprichwörtlich im Chefsessel. Multimedia-System, digitales Cockpit – auch hier ist der Sorento auf dem neusten Stand. Zum ständigen Begleiter wird ein runder Drehschalter in der Mittelkonsole, mit ihm kann zwischen den einzelnen Fahrprogrammen hin und her geswitcht werden. Die RNZ war meist im Eco-Modus unterwegs. Falls es mal etwas schneller gehen soll, beispielsweise um einen Lastwagen auf der Landstraße zu überholen, empfiehlt sich ein kurzer Abstecher in den Sport-Modus. Der drückt einen zwar auch nicht in die schicken Ledersessel, reagiert aber spürbar schneller.

Zum Laden: Dank einer Ladeleistung von 3,3 kW hat der Sorento Plug-in-Hybrid nach rund vier Stunden wieder ausreichend Energie an Bord.