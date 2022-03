Von Daniel Hund

Heidelberg. Praktisch soll er sein, der Neue. Viel Platz bieten, aber trotzdem noch leicht zu handeln. Wer sich mit diesen Vorgaben auf die Suche nach einem neuen Auto macht, der könnte sich früher oder später mit dem Renault Kangoo auseinandersetzen. Nein, das ist kein hippes und mit Offroad-Planken zu gekleistertes Trend-SUV.

Hintergrund Renault Kangoo TCe 130 Intens Hubraum (ccm): 1333; Zylinder: 4, maximale Leistung (PS): 130; maximales Drehmoment (Nm bei 1/min): 240 bei 1500; [+] Lesen Sie mehr Renault Kangoo TCe 130 Intens Hubraum (ccm): 1333; Zylinder: 4, maximale Leistung (PS): 130; maximales Drehmoment (Nm bei 1/min): 240 bei 1500; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 183; Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 11,8; Testverbrauch (l): 6,5; Länge x Breite x Höhe (mm): 4486 x 1919 x 1838; Radstand/Bodenfreiheit (mm): 2716/164; Kofferraum (l): 775 - 3500; Leergewicht (kg): 1593; Preis (Euro): 26.790.

Es ist ein Hochdach-Kombi, der viele Talente hat und auch ein dementsprechend großes Einsatzgebiet. Den Kangoo sieht man als Großraum-Taxi, Klein-Transporter oder – und das am häufigsten – als gute alte Familienkutsche. Seit 1997 haben ihn die Franzosen im Programm und seitdem weit über vier Millionen Mal gebaut. 2012 war der Kangoo in der Z.E.-Version (Zero Emission) "Van of the Year".

2021 rollte die dritte Generation vom Band. Und die hat sich 2022 als Kangoo Rapid erneut den Titel "Van of the Year" gekrallt. Rapid? So nennt sich der Kangoo als Nutzfahrzeug mit geschlossener Trennwand. Den Platz an der Sonne teilte sich Renault mit dem Mercedes Citan, der technisch nahezu identisch ist.

Die RNZ war mit der Familienkutsche unterwegs, dem Kangoo TCe 130 in der gehobenen Ausstattungslinie Intens. Die hat große Fenster und bietet mittlerweile weitaus mehr als nur den begehrten Nutzfaktor.

Voll-LED-Scheinwerfer sind Standard, Assistenzsysteme gibt es in Hülle und Fülle. Vom Müdigkeitswarner über die Fußgänger-Erkennung bis hin zum Notbrems-Assistenten ist alles an Bord.

Ja, und dann schaut das Känguru auch noch recht schick aus. Der Testwagen fuhr vorne mit stylishen Leuchten, viel Chrom und einem dezenten Unterfahrschutz vor.

Zum Innenraum. Hat man erstmals hinter dem Lenkrad Platz genommen, erfreut man sich an einer leicht erhöhten Sitzposition. Bequem sind die Sessel noch dazu. Zurecht findet man sich schnell. Vieles kommt einem vertraut vor. Zum Beispiel die Handbremse, die versteckt sich nicht hinter einem megatrendigen Schalter, nein, die wird einfach mittels eines "Knüppels" nach oben gezogen. Stimmt, mittlerweile richtig oldschool – herrlich!

Etwas aufpassen muss man bei den Türen. Die öffnen sich praktischerweise extrem weit, können dadurch aber auch leicht gegen die Hauswand oder ähnliches knallen. Hinten setzt Renault weiter auf Schiebetüren, bei denen ein kurzes Antippen reicht, um sie zu öffnen. Die Heckklappe ist ein Riesen-Brett und hinter ihr ergeben sich gigantische Möglichkeiten: Der Kangoo schluckt zwischen 775 und 3500 Litern. Das ist so mächtig, dass sich selbst Josef, ein knapp 13 Monate alter Doggen-Rüde mit bereits stattlichen 91 Kilo, hinten drin fast verlaufen hätte.

Einziger Kritikpunkt: Um die Heckklappe zu öffnen, muss man selbst Hand anlegen, eine elektrische Funktion gibt es nicht. Und das ist bei diesem Brecher nicht ganz unproblematisch. Zwei-, dreimal fehlte nicht viel und wir hätten uns beim Öffnen selbst mit einem Kinnhaken ausgeknockt.

Kommen wir zu etwas, das gerade dieser Tage alles andere überstrahlt: Bei Spritpreisen, die einen jeden Tag aufs Neue aus den Socken hauen, ist ein geringer Verbrauch das A und O. Der Testwagen, immerhin 130 PS stark, gönnte sich rings um Heidelberg 6,5 Liter im Durchschnitt. Für einen Hochdach-Kombi ist das kein schlechter Wert.