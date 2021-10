Von Daniel Hund

Heidelberg. Über 300 PS unter der Haube und ein Startpreis von 55.000 Euro. Da denkt man an vieles, aber ganz sicher nicht an ein Auto aus den heiligen Hallen von Suzuki. Die stehen eigentlich eher für günstig. Für Autos, die sich jeder leisten kann.

Der Across, der seit Ende letzten Jahres auf dem Markt ist, passt da nicht ganz ins Bild – aber in die Zeit. Denn der Neue geht als Plug-in-Hybrid an den Start. Und auch der Preis ist nicht so hoch, wie es scheint: Den Across gibt es nämlich nur in einer Ausstattungslinie und die hat alles an Bord, was die Japaner so zu bieten haben. Der Across ist vollgepackt bis unters Dach.

Und so neu er auch ist, auf unliebsame Überraschungen muss man sich nicht einstellen. Denn auch, wenn Suzuki drauf steht, ist viel Toyota drin. Ähnlich wie beim kürzlich vorgestellten Swace sind die beiden japanischen Auto-Riesen auch hier eine Kooperation eingegangen. Die Technik wird sich beim Across mit dem RAV4 geteilt – und der Große von Toyota hat sich längst einen Namen gemacht: Im Segment der kompakten Mittelklasse-SUVs fährt er weltweit ganz vorne mit.

TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 2487; max. Leistung Ottomotor (kW): 136; max. Elektroleistung Vorderachse (kW): 134; max. Elektroleistung Hinterachse (kW): 40; max. Systemleistung (kW/PS): 225/306; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 180; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 6,2; rein elektrische Test-Reichweite (km): 69; Kombinierter Kraftstoff-Verbrauch (l): 2,2; Länge x Breite x Höhe (mm): 4635 x 1855 x 1690 mm; Radstand (mm): 2690; Kofferraumvolumen (l): 520 – 1604; Batterie: Lithium-Ionen-Akkumulator, 18,1 kWh; CO2-Emission (g/km): 22; Preis (Euro): 54.990.

[-] Weniger anzeigen

Kommen wir zum Antrieb. Die Basis bildet beim Across ein 2,5-Liter-Benziner mit vier Zylindern, der es auf 136 kW bringt. Unter die Arme greifen ihm zwei Elektro-Motoren. Der hintere leistet 134 kW, der vordere 40. Heraus kommt dabei eine System-Leistung von 225 kW, das entspricht 306 PS.

Ein Suzuki, der sich im Gegensatz zu seinen kleineren und deutlich schwächer motorisierten Konzern-Brüdern, also auch problemlos auf der Überholspur einordnen kann. Die Eckdaten sind beeindruckend: Das rund zwei Tonnen schwere Gefährt schiebt sich in 6,2 Sekunden auf Landstraßen-Tempo, bei 180 km/h wird er schließlich eingebremst, abgeregelt. Die Gasannahme ist imposant. Meist lautlos schießt der Across nach vorne.

Das Ziel in so einem Auto ist aber ein anderes. Es sollte zumindest nicht darum gehen, möglichst schnell von A nach B zu kommen, sondern eher möglichst sparsam. Effizient. Und das kann der Across. Wer ihn nachts zu Hause an den Stecker hängt, kann am nächsten Tag die Vorzüge eines E-Autos voll nutzen.

Suzuki spricht von einer rein elektrischen Reichweite von 75 Kilometern. Zu knacken war die während der RNZ-Testfahrten zwar nicht, doch auch die 64 bzw. 69 Kilometer, die bei zwei Test-Durchgängen heraussprangen, konnten sich sehen lassen. Mithalten kann da kaum ein Plug-in-Hybrid-Konkurrent. Heißt so viel wie: Muss man für seine täglichen Ausritte nicht kilometerweit über die Autobahn düsen, kann nahezu alles komplett ohne Unterstützung des Verbrenners erledigt werden.

Und steht dann doch mal eine längere Reise an, auch kein Problem: An Bord befindet sich ein 55-Liter-Tank. Mit komplett leerer Batterie kann man sich bei einem Verbrauch von rund 7,5 Litern einpendeln, was natürlich stark von der jeweiligen Fahrweise abhängt.

Nochmals zurück zum Preis. Für exakt 54.990 Euro steht der Across beim Händler. Da muss man definitiv erstmal schlucken, kann sich gleichzeitig aber auch über ein Rundum-sorglos-Paket freuen. Hier mal ein kleiner Auszug der serienmäßigen Extras: Adaptiver Tempomat, Sitz- und Lenkrad-Heizung, LED-Scheinwerfer, Alufelgen in 19 Zoll, Rückfahrkamera, Klimaautomatik mit Zwei-Zonen-Temperatur-Regelung sowie eine Heck-Klappe, die sich elektrisch und durch eine kurze Fuß-Bewegung öffnen lässt.