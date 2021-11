Von Daniel Hund

Heidelberg. 2013 war für Peugeot 2008. Gewissermaßen zumindest. Denn vor mittlerweile rund acht Jahren schickten die Franzosen ihren 2008er erstmals auf den umkämpften Markt der Crossover-SUVs. Recht bieder kam er damals noch daher. Praktisch war er, aber optisch noch kein wirkliches Schmankerl.

Hintergrund Peugeot 2008 Pure Tech 130 Zylinder: 3; Hubraum (ccm): 1199; maximale Leistung (PS): 130; maximales Drehmoment (Nm): 230 / 1750; Getriebe: 6-Gang-Schalter; Leergewicht (kg): 1267; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 196; Beschleunigung 0 auf 100 km/h [+] Lesen Sie mehr Peugeot 2008 Pure Tech 130 Zylinder: 3; Hubraum (ccm): 1199; maximale Leistung (PS): 130; maximales Drehmoment (Nm): 230 / 1750; Getriebe: 6-Gang-Schalter; Leergewicht (kg): 1267; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 196; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 8,9; Testverbrauch (l): 5,9; Länge x Breite x Höhe (mm): 4300 x 1987 x 1530; Radstand (mm): 2605; CO2-Emission (g/km): 103; Abgasnorm: Euro 6d; Preis (Euro): 25 050.

[-] Weniger anzeigen

Ende 2019 änderte sich das: Bei der zweiten Generation wurde kräftig Hand angelegt. Nachgeschärft, was das Zeug hält. Und mittlerweile lässt sich festhalten, dass sich das ausgezahlt hat. Denn es ist sicher nicht übertrieben, wenn man den 2008er als Erfolgsmodell bezeichnet. Die Absatzzahlen belegen das: Im Jahr 2021 gehörte er bislang zu den am meisten verkauften Autos auf dem europäischen Markt.

Die entscheidende Frage: Was macht ihn so begehrt? Eine fesche Optik allein reicht da sicher nicht aus.

Zunächst einmal kann er auch dann gekauft werden, wenn man nicht zu den Großverdienern gehört. Ab 22.600 Euro steht er beim Händler. Wählen kann man zwischen Benzinern, einem Selbstzünder und einer rein elektrischen Version.

Die RNZ war mit dem mittleren Benziner unterwegs, Pure Tech 130 genannt. Ein Drei-Zylinder mit 1.2 Litern Hubraum, der es auf 130 PS bringt.

Der erste Eindruck? Extravagant trifft es wohl ganz gut. Er ist einer mit Ecken und Kanten. Ein wuchtiger Bursche. Kein weichgespülter SUV-Schönling, der an jeder zweiten Ampel steht.

Der Kühlergrill ist groß und steil. Eingerahmt wird er – mittlerweile typisch für Peugeot – von markanten LED-Leuchten im Säbelzahntiger-Look.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist er erwachsener geworden, was sich auch in der Länge widerspiegelt. Aus 4,16 Metern wurden 4,30. Stimmt, hört sich im ersten Moment mickrig an, sind im Automobil-Bau aber Welten.

Zum Fahrgefühl: Geweckt wird der Löwe per Knopfdruck – und lässt sich nicht stressen. Eher gemütlich kommt er in die Gänge, prescht dann – wenn man das denn so will – aber ordentlich nach vorne.

Seine rund 1,3 Tonnen schiebt er in 8,9 Sekunden auf Landstraßen-Tempo. Und das ohne lästig-laute Motorengeräusche. Auch das Fahrwerk geht als komfortabel durch, vermittelt in Kurven ein stabiles Gefühl.

Im guten Stück geht es hochmodern zu. So gut wie alles wird über einen Bildschirm in der Mittelkonsole gesteuert, das sorgt für einen aufgeräumten Auftritt.

Doch es erfordert eben auch ein gewisses Maß an Übung, bis man sich zurechtfindet. Eben mal die Heizung höher drehen? Während der Fahrt nicht so einfach, wenn man den Blick nicht von der Straße abwenden will. Was einmal mehr zeigt: Modern und schick ist nicht immer auch gleich praktisch.

Wie auch immer, wer sich den 2008er in die heimische Garage stellt, für den gehören solche Probleme wohl bald der Vergangenheit an.

Übung macht auch hier den Meister.

Weiter mit dem Verbrauch des 2008er. Peugeot spricht von 4,5 Litern. Zu knacken war dieser Wert rings um Heidelberg nicht. Hier pendelte sich der 2008er bei 5,9 Litern ein, was in diesem Segment kein sehr guter, aber ein guter Wert ist.

Den 130-PS-Benziner gibt es ab 25.050 Euro, wer eher die Elektro-Variante im Sinn hat, muss rund 10.000 Euro oben drauf legen. Hier liegt der Listenpreis bei 35.450 Euro.