Von Daniel Hund

Ingolstadt. Häufig trifft man ihn nicht. Ist es dann mal soweit, schaut man als Auto-Fan gerne zweimal hin. Der A7 ist einer der Audis, die ein wenig aus der Reihe fallen und mit SUV-Trend rein gar nichts am Hut haben.

So lang, so schnittig, so unverwechselbar. Rund fünf Meter misst das viertürige Coupé vom Heck bis zur Front. Das sind fünf Meter geschwungene Eleganz. Mit rahmenlosen Fenstern, mit einer schier nicht enden wollenden durchgehenden LED-Leiste am Heck. Der Startpreis für den A7 liegt bei 59.290 Euro.

Hintergrund Audi RS7 Zylinder: 8; Hubraum (ccm): 3996; maximale Leistung (PS): 600; maximales Drehmoment in Nm bei [+] Lesen Sie mehr Audi RS7 Zylinder: 8; Hubraum (ccm): 3996; maximale Leistung (PS): 600; maximales Drehmoment in Nm bei 1/min: 800 / 2050 - 4500; Bordnetz: 48 Volt MHEV; Antrieb: Allrad; Getriebe: 8-stufige tiptronic; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 3,6; Verbrauch (l): 11,5; Leergewicht (kg): 2065; CO2-Emission (g/km): 263; Preis (Euro): 122.500; Einstiegspreis A7 (Euro): 59.200

[-] Weniger anzeigen

Motor-Varianten gibt es einige. Benziner, Diesel und Hybrid-Versionen. Von sparsam bis pfeilschnell. Die Speerspitze ist auch hier der RS. Ein Auto, das eigentlich nur eine Richtung kennt: vorwärts. Der RS7 strotzt nur so vor Kraft. 600 PS und ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmetern machen ihn zu einem Supersportler, der durch seine extrem breiten Radhäuser, in denen sich 22 Zöller drehen, auch ein wenig an so manch flache Renn-Flunder aus Italien erinnert.

Doch das ist nur die eine Seite. Die andere: Der RS7 Sportback, der ein 48-Volt-Mild-Hybridsystem an Bord hat, kann auch Alltag. Platz ist reichlich vorhanden. 535 bis 1390 Liter schluckt der Kofferraum des Ingolstädters. Selbst vier Erwachsene können so problemlos in den Urlaub starten. Und das ohne sich die Knie anzustoßen. Denn auch in der zweiten Reihe kann man sich lang machen. Gut, das Dach ist zugegebenermaßen etwas flach gehalten, aber selbst bei einem Gardemaß von 1,90 Meter müssen hinten keine Köpfe eingezogen werden.

Der RS7 bedient also gewissermaßen zwei Welten. Gekauft wird er aber natürlich vor allem wegen seiner imposanten Fahrwerte. Wer es darauf anlegt, kann sich in 3,6 Sekunden auf Landstraßen-Tempo katapultieren.

Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h, kann je nach Kundenwunsch und einer entsprechenden Vmax-Anpassung aber auch auf eine Endgeschwindigkeit von 305 km/h angehoben werden. Audi bietet dafür spezielle Dynamik-Pakete an, die unter anderem auch ein Umrüsten auf eine Keramik-Bremsanlage und eine Dynamik-Allrad-Lenkung beinhalten.

Als Denker und Lenker hat man die Wahl zwischen vier verschiedenen Fahr-Modis. Mit zwei Tasten in der Mittelkonsole kann man zwischen ihnen hin und her switchen.

Es gibt da aber noch so eine andere Möglichkeit, die in gewisser Weise an so manche Renn-Simulation an der heimischen Spielkonsole erinnert. Auf dem Lenkrad haben die Audi-Macher eine Taste platziert, auf der der RS-Schriftzug prangt. Sie erweckt noch zwei weitere Programme zum Leben. Mit ihnen kann der Fahrer nun quasi seine eigene Top zwei erstellen.

Heißt: Er darf sich alles so einstellen, wie er es am liebsten hat. Dämpfung, Fahrdynamik, Kraftverteilung – keine Kombination scheint unmöglich zu sein. Künftig reicht dann also ein Knopfdruck, um in seine eigene RS7-Welt abtauchen zu können.

Hört sich alles interessant an, ist aber sicher kaum bezahlbar. Das kann man so sagen. Der Startpreis für den RS7 liegt bei 122.500 Euro. Leisten kann sich das so gut wie niemand, aber es scheint einen entsprechenden Kundenstamm zu geben, andernfalls würde Audi diese Autos nicht bauen.