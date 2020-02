Die Auswahl an Haarkuren in Drogerien, Supermärkten und dem Fachhandel ist riesig. Man kann eine Kur aber auch selbst machen.

Haarkuren zum Selbermachen

> Für sehr trockenes Haar: Zwei Esslöffel Honig mit etwas Olivenöl in einem kleinen Topf leicht erwärmen – aber Vorsicht: nicht zu heiß werden lassen! Die Kur soll nur lauwarm in die Haare einmassiert werden. Dann eine Duschhaube aufsetzen und für etwa eine halbe Stunde einwirken lassen, anschließend gründlich ausspülen.

> Für fettiges Haar:Gebraucht werden zwei Esslöffel Heilerde, etwas lauwarmes Wasser, ein Spritzer Zitronensaft und wer will, kann noch einen Tropfen Lavendelöl dazugeben. Die Heilerde in ein Schüsselchen geben, Zitronensaft und solange lauwarmes Wasser dazugeben, bis eine geschmeidige, aber nicht gänzlich flüssige Konsistenz erreicht ist. Wer will, kann jetzt noch das Lavendelöl dazugeben. Die Kur wird auf das feuchte Haar aufgetragen und vor allem am Ansatz gut einmassiert. Nach dreißigminütigem Einwirken gut ausspülen. (csw)

