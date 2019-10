csw/tmn. Die Füße hochlegen, alles mal eine Spur langsamer angehen und nach der Hektik des Sommers einfach mal tief durchatmen: Dass die dritte Jahreszeit auch so ihre positiven Seiten hat, vergessen wir ganz gerne mal über Schmuddelwetter und kurze Tage. Hier einige Tipps, wie man den Herbst ohne quälendes Stimmungstief genießen kann.

> Früher aufstehen: Unglaublich, aber wahr - weniger zu schlafen kann die Stimmung aufhellen. Es lohnt sich also, dem Drang, im Bett liegen zu bleiben, nicht nachzugeben.

> Natur tut gut: Klar - das Wetter gibt zwar nicht ganz so viel her wie im Sommer, trotzdem tut es auch im Herbst gut, mal rauszugehen. Zehn Minuten am Tag - und wenn es nur um den Block ist - bringen mehr als alle zwei Wochen eine vierstündige Wanderung. Verantwortlich sind das Tageslicht, die Bewegung und das gute Gefühl, sich aufgerappelt zu haben. Wer es schafft und sich ins Grüne wagt, profitiert noch mehr. Denn wie Wissenschaftler jüngst nachgewiesen haben, tut uns der Aufenthalt in der Natur einfach rundherum gut.

> Vollbad - belebend oder entspannend: Unabhängig vom Badezusatz liegt die angenehmste Temperatur für ein wohltuendes Bad zwischen 35 und 38 Grad. Wer nicht länger als eine Viertelstunde in der Wanne bleibt, muss sich auch keine Sorgen um ein übermäßiges Austrocknen der Haut machen.

Als besonders belebend gelten Zusätze wie Eichenrinde, Heublumen, Thymian sowie Eukalyptus und Pfefferminze. Entspannend wirken Hopfenblüten, Kamille und Lavendel oder ein Fichtennadelbad.

> Würze für den Alltag: Alles was ein bisschen Pep mitbringt, tut im Herbst besonders gut. So werden unsere Sinne wachgekitzelt und der Stoffwechsel im besten Fall gleich mit. Ingwer, Chili, Pfeffer (s. Rezept) und Zimt eignen sich dafür besonders gut. Eine Tasse heißer Ingwer bringt Geist und Körper bestens in Schwung. Einfach ein paar Scheiben frischen Ingwer mit kochendem Wasser aufgießen, ein paar Minuten ziehen lassen und genießen. Wer will, kann noch einen Löffel Honig dazugeben.

> Öfter mal singen: Singen macht glücklich und gesund - selbst Menschen, die keinerlei Erfahrung damit haben. Einen ersten Effekt gibt es schon, wenn man fünf Minuten pro Tag lange Vokale vor sich hin singt. Schon diese Form des Singens verbessert die Atmung und damit die Sauerstoffversorgung. Außerdem wird so Stress abgebaut. Singen wirkt zudem auf einer neurobiologischen Ebene, weil dabei verschiedene Hormone ausgeschüttet werden - das oft "Kuschelhormon" genannte Oxytocin oder der Glücks-Botenstoff Serotonin zum Beispiel.

> Ab unter die Lichtdusche: Licht ist ein Stimmungsaufheller. Eine spezielle Tageslichtlampe, die sehr starkes und helles Licht abgibt, kann trübe Gefühle vertreiben. Experten raten zu 10.000 Lux. Den besten Effekt erzielt man, wenn man sich im Laufe des Vormittags etwa eine halbe Stunde dem Licht einer Tageslichtlampe aussetzt. Tageslichtlampen sind im Fachhandel erhältlich.

Am besten ist aber natürlich natürliches Licht. Also: Aufraffen und rausgehen! Tageslicht hilft, auch wenn die Sonne hinter Wolken verborgen ist.