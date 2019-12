(dpa). Wer die 112 wählt und einen Notruf absetzt, sollte sich an die Fünf-W-Regel halten. Die Björn-Steiger-Stiftung, die sich für eine Verbesserung der Notfallhilfe einsetzt, übersetzt die Regel so: Wo ist was mit wie vielen Personen passiert? Und welche Verletzungen liegen vor? Das sind allerdings erst vier W – das fünfte steht für das Warten auf Nachfragen.

Eins der W ist dabei besonders wichtig, so die Experten: das "Wo". Rettungskräfte können am schnellsten und besten helfen, wenn sie den exakten Standort des Verletzten kennen. Gerade wer im Einfamilienhaus lebt, sollte darauf achten, dass Klingelschild und Hausnummer groß und gut sichtbar sind. Im meist dunklen Winter müssen sie daher auch beleuchtet sein.

Neben Straßenname und Hausnummer sollte man gegebenenfalls das Stockwerk angeben. Bei großen Wohnblöcken lohnen sich auch Angaben zur Lage des Eingangs oder der Wohnung. Sind genug Helfer vorhanden, kann es sinnvoll sein, wenn jemand auf der Straße auf die Einsatzkräfte wartet.