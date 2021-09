(dpa). Zu Beginn eines neuen Schuljahres werden oft auch die Schulmaterialien auf Vordermann gebracht, teilweise ausgewechselt oder komplett erneuert. Doch bei der Auswahl der angebotenen Materialien kann man schnell den Überblick verlieren. Hier einige Tipps, wie Eltern und Kinder möglichst schadstofffrei und nachhaltig ins neue Schuljahr starten können.

Stoff statt Kunststoff

Bei Federmäppchen gibt es unzählige Varianten – aus ebenso vielen Materialien. Federmäppchen sollten am besten aus Leder oder Stoff sein, rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Denn diese seien robuster als die Konkurrenz aus Kunststoff und frei von gesundheitsbedenklichen Weichmachern.

Bereits fertig bestückte Etuis enthalten allerdings oft Dinge, die Schüler und Schülerinnen meist gar nicht benötigen, weil sie diese schon haben, wie etwa Füller, Tintenkiller, Schreibschablonen, Zirkel oder Kugelschreiber. Beim Kauf sollte man sich deshalb gut überlegen, ob man zu einem befüllten Mäppchen oder einem leeren Exemplar greifen will.

Bei Stiftkauern vorbeugen

Bei Bleistiften oder Holzbuntstiften mit Lacküberzug haben die Verbraucherschützer Bedenken, weil sich darin möglicherweise bedenkliche Stoffe wie Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) verstecken könnten, die beim Stiftkauen aufgenommen werden. Leuchtende Textmarker würden auch als Holzbuntstifte angeboten, die außerdem helfen Plastikmüll zu vermeiden.

Folienschreiber mit Aufschriften wie "permanent", "Allesmarker" oder "Whiteboardstifte" seien für Kinderhände generell tabu. Sie enthalten schnell verdunstende organische Lösungsmittel. Filz- und Faserstifte gäbe es auf Wasserbasis und obendrein nachfüllbar. Wasserfarben, Filz- und Buntstifte sowie Knete sollten den europäischen Spielzeugnormen EN 71 entsprechen.

Hefte aus Recyclingpapier

Bei Heften, Blöcken und Schnellheftern oder auch Buntpapier sollte Recyclingpapier mit dem Blaue Engel bevorzugt werden. Das Umweltzeichen stehe nicht nur dafür, dass Hefte aus 100 Prozent Altpapierfasern hergestellt wurden. Auch schädliche Bleich-Chemikalien, optische Aufheller und andere Chemikalien dürften dann nicht eingesetzt werden, so die Verbraucherschützer. Für übliche Bastelarbeiten in der Schule reichten zudem lösemittelfreie Kleber in flüssiger Form oder als Stift völlig aus.

Geeignete Brotboxen

Ein Alltagsgegenstand, bei dem Eltern ganz besonders auf die Vermeidung von Schadstoffen achten sollten, ist die Brotbox. Achtung bei den sogenannten Bambus-Behältern. Denn Bambus ist dort meist wenig drin, stattdessen vor allem ein Melamin-Formaldehyd-Harz, erklärt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Säuren und Hitze setzen diese Substanzen frei, es drohen Krebs, Blasen- und Nierenschäden sowie eine schlechtere Fruchtbarkeit. Auch reine Melamin-Behälter sind nicht geeignet.

Was können Eltern ihren Kindern aber stattdessen mitgeben? Zum Beispiel Hartplastikdosen aus Polypropylen, Polyethylen oder Polymilchsäure. Abgekürzt mit PP, PE und PLA ist das Material meist unten auf den Behältern vermerkt. Allerdings sollten die Boxen nicht beschädigt sein, denn auch dann können Stoffe ins Essen gelangen. Aluminiumbehälter wiederum sollten nicht für saure oder salzige Speisen benutzt werden, weil sich dann Aluminium lösen und in die Lebensmittel übergehen kann. Die vermehrte Aufnahme von Aluminium gilt als gesundheitsschädlich.

Am sichersten sind laut BUND Behältnisse aus Edelstahl oder Glas. Zwar verbraucht die Herstellung viele Ressourcen, aber die Produkte halten länger. Das macht auch den höheren Preis wieder wett. Zum Schulstart lohnt sich zudem ein Blick in den Schrank: Denn am nachhaltigsten sind die Dosen, die man bereits besitzt.

Übrigens: Kinder mögen es in ihren Brotboxen nicht so gerne gemischt. Darauf weist die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hin. Von daher ist eine Dose mit verschiedenen Fächern ideal. Dann purzeln Brot und geschnittenes Obst nicht durcheinander.