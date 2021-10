Von Axel F. Busse

Heidelberg. Zu mindestens 50 Prozent, sagt die Marktforschung, wird die Kaufentscheidung für ein Auto von dessen Design bestimmt. Kein Wunder also, dass extrovertiertes Styling auch bei Hyundai immer mehr in den Vordergrund tritt. Das Modell Tucson ist ein gutes Beispiel dafür. Der RNZ-Praxistest sagt, was außer markanten Linien und scharfen Kanten an diesem SUV noch auffällt.

Hintergrund Hyundai Tucson 1.6 GDi 48V Prime Motor: R4-Ottomotor, 1598 ccm, Turbo, Mildhybrid; Länge x Breite x Höhe: 4,50 x 1,87 x 1,65 m; Radstand [+] Lesen Sie mehr Hyundai Tucson 1.6 GDi 48V Prime Motor: R4-Ottomotor, 1598 ccm, Turbo, Mildhybrid; Länge x Breite x Höhe: 4,50 x 1,87 x 1,65 m; Radstand (m): 2,68; Leistung: 132 kW / 180 PS bei 5500 U/min; maximales Drehmoment: 265 Nm von 1500 - 4500 U/min; Höchstgeschwindigkeit: 201 km/h; Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,0 s; Testverbrauch: 8,3 l; CO2-Emissionen: 163 g/km; Leergewicht: 1633 kg; Kofferraumvolumen: 577 - 1759 l; Preis: 43.600 Euro; Testwagenpreis: 46.590 Euro

Obwohl gegenüber dem Vorgänger nur geringfügig gewachsen, präsentiert sich das aktuelle Modell mit kühner Optik, was von den "getarnten" Tagfahrlichtern an der Front bis zum Dachkantenspoiler reicht, wo der Heckscheibenwischer angebracht ist.

Stolze zehn Antriebsvarianten bietet Hyundai seinen Kunden zur Auswahl, sieben Benziner und drei Diesel sind darunter. Alle haben 1,6 Liter Hubraum. In diesem Test kam der von einem 48-Volt-Mildhybridsystem unterstützte Ottomotor mit 180 PS und Allradantrieb zum Einsatz.

Für die Kraftübertragung sorgt hier ein Doppelkupplungsgetriebe, bei dem die Fahrrichtung nicht per Hebel, sondern mittels Tasten gewählt wird. Die isolierte Leistung des Elektromotors ist mit zwölf PS angegeben.

Sehr wohnlich und aufgeräumt präsentiert sich der Tucson im Innenraum. Die verwendeten Materialien wirken hochwertig.

In der günstigsten Variante für unter 30.000 Euro bietet der Tucson bereits 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera Spur- und Fernlicht-Assistent, dazu Klimaanlage und Digitalradio. Die Prime-Version mit einem Basispreis von mehr als 40.000 Euro ist nicht nur mit 19-Zoll-Alus versehen, sondern auch mit LED-Scheinwerfern, einem Premium-Sound- und Navigationssystem, belüfteten und elektrisch verstellbaren Sitzen, beheizbarem Lenkrad, Totwinkel-, Querverkehrs- und Ausstiegswarner und diversen anderen Annehmlichkeiten.

Vorbildlich ist das automatische Umschalten des Fahrerdisplays auf ein Kamerabild, das den Bereich seitlich hinter dem Auto zeigt. Das in der Version Prime serienmäßig angebotene System ist ein sehr nützliches Sicherheitsfeature und beim Rechtsabbiegen im unübersichtlichen Großstadtverkehr kann es Radfahrern das Leben retten.

Federungs- und Bremsverhalten zeigten keine Auffälligkeiten, in schärfer gefahrenen Kurven reagiert der Tucson jedoch mit wahrnehmbarer Neigung des Aufbaus, was letztlich konzeptbedingt ist. Bei der frontgetriebenen Variante berichteten Tester vereinzelt von einem nach außen drängenden Heck, für die gefahrenen Allradversion kann dies nicht berichtet werden. Auch eine nasse Fahrbahn bringt die 4x4-Regeltechnik nicht aus der Ruhe.

Zwar können Fahrer oder Fahrerin außerorts öfter beobachten, dass der Tucson bei geringer Lastanforderung in den Segelmodus übergeht und den Verbrenner abschaltet (im Display angezeigt), jedoch blieb die spritsparende Wirkung des Mildhybrids in diesem Test insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Ein Praxiszuschlag von 1,1 Litern gegenüber dem WLTP-Prospektwert (7,2 Liter) war auch mit zurückhaltender Fahrweise nicht zu vermeiden.