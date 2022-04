Von Daniel Hund

Heidelberg. Ist man in einem Elektroauto unterwegs, hat man vor allem eines im Hinterkopf: Wo lade ich mein Auto wieder auf, wenn ich mal längere Strecken zurücklegen muss, wenn sich die Akku-Reichweite langsam aber sicher verabschiedet.

Gut ist, dass sich das Netz an Ladestationen mittlerweile deutlich vergrößert hat.

Schlecht, dass viele Stationen nicht funktionieren. Immer mal wieder ausfallen. Das zeigt sich während der RNZ-Testfahrten mit E-Autos in regelmäßigen Abständen.

Hintergrund Infos Motorleistung: 66 kW (90 PS) bei 4000-5500 U/min; Motorbauart: Dreizylinder; Hubraum: 999 ccm; [+] Lesen Sie mehr Infos Motorleistung: 66 kW (90 PS) bei 4000-5500 U/min; Motorbauart: Dreizylinder; Hubraum: 999 ccm; maximales Drehmoment: 160 Nm bei 1800-3800 U/min; Beschleunigung 0-100 km/h: 13,2 s; Höchstgeschwindigkeit: 178 km/h; Testverbrauch: 4,1 kg/100 km; CO2-Emissionen: 95 g/km; Energieeffizienzklasse: A+; Länge x Breite x Höhe: 4138 x 1780 x 1552 mm; Leergewicht: 1311 kg; Preis: ab 22.370 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Im Seat Arona 1.0 TGI, einem Crossover-SUV, das quasi als großer und erhöhter Bruder des Ibizas durchgeht, hat man dieses Problem nicht. Stimmt, das ist auch kein Elektro-Renner. Doch auch der hat ein "Problemchen" mit sich rumzuschleppen: Er fährt mit Erdgas – und das gibt es nicht an jeder Ecke.

Die Fahrt bis zur nächsten Tankstelle mit CNG-Zapfsäule (Compressed Natural Gas) kann sich je nach Wohnsitz schon mal etwas hinziehen. Aus regionaler Sicht wird man in den größeren Städten aber fündig: In Heidelberg, Schwetzingen, Mannheim oder Weinheim wird einem geholfen.

Und falls es dann mal doch nicht bis zur nächsten CNG-Tanke reichen sollte, auch kein Drama. Der Arona, der 2021 ein Facelift verpasst bekam, hat einen kleinen Retter mit an Bord: Ein Benzinfass, das neun Liter schluckt. Rund hundert Extra-Kilometer sind so drin. In der Praxis ist das ganz simpel: Sobald das Gas leer ist, geht’s automatisch an den Benzin-Vorrat.

Zu den Eckdaten: Unter der Haube des Arona mit Gas-Antrieb schlummert ein 1,0-Liter-Dreizylinder, der es auf 90 PS bringt. Hört sich für heutige Verhältnisse fast schon mickrig an, ist aber völlig ausreichend. Von 0 auf 100 km/h marschiert das Mini-SUV in 13,2 Sekunden. Das maximale Drehmoment liegt bei 160 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 178 km/h eingetragen.

Zum Verbrauch: Während der RNZ-Testrunden, die den Arona sowohl durch den Vorderen Odenwald als auch über die Autobahn in Richtung Stuttgart und Frankfurt geführt haben, pendelte er sich bei einem Durchschnittswert von 4,1 kg CNG auf hundert Kilometern ein. Laut Seat soll sogar ein Wert um die 3,5 kg drin sein, was schwer werden dürfte. Knapp unter 4 kg müssten aber realisierbar sein.

Klingt alles richtig gut. Ausbaufähig ist die Reichweite: Mehr als 330 Kilometer am Stück sind eigentlich nicht drin. Heißt: Man kreuzt häufiger an der Tankstelle seines Vertrauens auf, was gerade momentan kein Vergnügen ist. Die Preise sind explodiert. Das gilt auch für CNG: War man im Sommer 2021 noch teilweise mit einem Euro/kg dabei, müssen derzeit rund 1,25 Euro/kg hingelegt werden. Billiger ist das natürlich immer noch: Für rund 23 Euro war der Arona während der Testphase rappelvoll, bereit für die nächsten 330 Kilometer. Bis 2026 sind Steuervergünstigungen für Erdgas-Fahrzeuge garantiert.

Und wie wirkt sich das Ganze auf die Umwelt aus? Der CO2-Ausstoß fällt deutlich geringer als bei Diesel- oder Benzin-Fahrzeugen aus. Studien besagen, dass Kohlenstoffdioxid-Emissionen um rund 25 Prozent gesenkt werden. Bei Kohlenwasserstoff-Emissionen sind es um die 30 Prozent. Der Ausstoß von Stickoxiden soll gar um bis 95 Prozent zurückgehen.