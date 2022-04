Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Krise? Welche Krise! Na ja, ganz so euphorisch dürfte es in der deutschen Zentrale von Hyundai nicht zugegangen sein. Und doch gab es Anfang Februar was zu feiern, für 2021 wurde der beste Jahres-Marktanteil in Deutschland überhaupt verzeichnet. Sechsstellige Absatzzahlen wurden notiert, in diesem Jahr soll es ähnlich weitergehen. Seinen Anteil darf gerne auch der Bayon leisten, der ab 17.090 Euro startet.

Hintergrund Hyundai Bayon Mildhybrid SUV, B-Segment, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4180/1551-1557/1500/2580 mm; Kofferr.: 334 - 1205 l; Leergew.: 1045 – [+] Lesen Sie mehr Hyundai Bayon Mildhybrid SUV, B-Segment, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4180/1551-1557/1500/2580 mm; Kofferr.: 334 - 1205 l; Leergew.: 1045 – 1255 kg. 3/4-Zyl.-Benziner mit 1,0/1,2 l, 62 kW/84 PS bis 88 kW/120 PS, 118 - 200 Nm, 5/6-Gang-Schalt oder Siebengang-Automatikgetriebe, Normverbrauch: 5,5-5,7 l, CO2: 124-129 g/km; Testverbrauch (1.0 T-GDI 48V-Hybrid mit 6-Gang und 120 PS): 6,1 Liter Benzin; Preise: 17.090 bis 27.080 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Damit rundet er die SUV-Palette nach unten ab, angesiedelt ist er mit seinen 418 Längenzentimetern ganz knapp unter dem Kona. Verstecken muss er sich dank seines selbstsicheren Auftritts nicht, das charakteristische Design fällt auf.

Eine Sitzprobe – schon die erste Überraschung, denn trotz seiner Verortung im B-Segment überrascht das Raumangebot positiv. Mitteleuropäer fühlen sich in Autos aus Asien beengt?

Das mag mal so gewesen sein, doch das ist lange her, der Radstand von 2580 Millimetern wird sinnig in Platz umgemünzt, das Ladevolumen im Heck liegt bei maximal 1205 Litern. Es sei denn, man setzt auf ein Hybridsystem, die 48-Volt-Technik kostet 77 Liter Ladevolumen.

Angeboten wird der Bayon mit vier Motorisierungen. Den Einstieg markiert ein 1,2-Liter-Benziner mit 84 PS, darüber rangiert zumindest leistungsmäßig der Einliter-Turbobenziner, der in zwei Leistungsstufen und mit 100 sowie 120 PS angeboten wird. Freunde der Hundertschaft haben optional die Möglichkeit, ein 48-Volt-Hybridsystems zu ordern, das in der Variante mit 120 PS generell verbaut wird.

Ist die Hybridtechnik unterm Blech, dann klemmt auf dem Blech ein dezenter Hinweis, "48V" prangt nun auf der Flanke. Das hat natürlich nichts mit der Anzahl der Ventile zu tun, sondern mit dem Stromsystem.

Reden wir über das Hybridsystem, das im Duett mit einem pfiffigen Sechsgang-Schaltgetriebe samt elektronisch geregelter Kupplung antrabt. Die Steuerung orientiert sich vor allem an der Motordrehzahl, und entkoppelt den Motor in bestimmten Situationen, um effizientes Segeln zu ermöglichen.

Eine Menge Technik, die sich in ordentlichen Verbrauchswerten niederschlägt, die von uns gefahrene Version mit 120 PS und 48V-Sticker auf der Flanke gönnte sich im Schnitt 6,1 Liter auf einhundert Kilometer. In Kombination mit dem 40 Liter fassenden Spritfass sind somit Reichweiten von lässig über 600 Kilometern möglich. Für ein Benziner-Wägelchen dieser Größenklasse ist das völlig in Ordnung, was auch für die Fahrdynamik gilt.

Das Segeln hatten wir schon erwähnt, doch auch der Durchzug überrascht, hier punktet das Hybridsystem. Der unterm Kofferraumboden platzierte Lithium-Ionen-Speicher fasst 0,46 Kilowattstunden, die E-Unterstützung schiebt spürbar mit. Deshalb rät die Schaltempfehlung auch oft überraschend früh zum Hochschalten. Tempo 60 im Sechsten? Kein Thema! Die Höchstgeschwindigkeit, das jetzt aber nur der Vollständigkeit halber, liegt bei 185 Stundenkilometern.

Dass es den Bayon übrigens weder mit Allrad noch mit Diesel oder E-Antrieb gibt, das sei gleichwohl nicht verschwiegen. Und die Abstimmung? Nicht zu hart, nicht zu weich zieht der Bayon seine Bahn, der kernige Sound des Dreienders, nur die Einstiegsversion setzt auf vier Töpfe, ist ein akustisch angenehmer Begleiter.

Der Name des Modells zitiert übrigens die südwestfranzösische Stadt Bayonne, mit der für ihre imposanten, in Stein gemeißelten Gesichter bekannten Tempelanlage Bayon in Kambodscha hat der Hyundai nix zu tun.

Wenig zu tun hat man auch als Mensch hinterm Volant, geht es um die Eingewöhnung, das Auto macht es einem einfach, weder das digitale Cockpit mit seinem 10,25-Zoll-Farb-Display noch die darunter befindlichen Wipptaster für die Klimaanlage sorgen für Stirnrunzeln.

Ehrlich und nahbar, der Bayon macht es auch Einsteigern leicht, entsprechend erlaubt die Technik das kabellose Laden des für die junge Generation so wichtigen Smartphones.

Je nach gewähltem Ausstattungspaket sind zudem Querverkehrswarner, ein Totwinkelchecker oder eine Klimaautomatik an Bord, weitere Pakete sind in Sachen "Navigation" oder "Licht" geschnürt.

Wie auch das Gesamtpaket des wuseligen Hyundai gut geschnürt ist: Ganz sicher wird er sein Scherflein beitragen, damit der Marktanteil von 4,1 Prozent, was rund 106.600 Zulassungen in Deutschland entspricht, weiter wächst.