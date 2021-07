Sich einen Hund zuzulegen ist ein großer Schritt. Wer dies erstmal austesten will, kann sich überlegen, vorübergehend einen Pflegehund in Obhut zu nehmen. Fotos: dpa

Berlin (dpa) - Anna Wilhelm (Name geändert) hatte sich schon länger ein Haustier gewünscht, zweifelte aber, ob sie diese Aufgabe auch langfristig stemmen können würde und ob Berlin der richtige Ort für einen Hund sei. Eine Bekannte riet der heute Mittdreißigerin, sich doch bei einem Tierheim oder einem Tierschutzverein zu melden. Denn dort gebe es Bedarf nach Pflegestellen, die Tiere vorübergehend in Obhut nehmen, um sie aufzupäppeln oder um zum Beispiel alten und kranken Tieren einen schönen Lebensabend zu bescheren.

"Ich fand das klang einfach sehr positiv für alle Beteiligten", erinnert sich Wilhelm. 2016 wandte sie sich daraufhin an den Tierschutzverein für Berlin (TVB). Ihren ersten Hund nahm sie aus Zeitgründen dann aber doch erst im Winter 2019 auf.

Nicht jeder Pflegehund passt zu jedem Pflegehaushalt.

Pflegehaushalt muss zum Pflegehund passen

Beim TVB ist Tierärztin Martina Winkler unter anderem für die Auswahl der Pflegestellen zuständig. Auch Wilhelm vermittelte sie damals ihren ersten Pflegehund. Aktuell seien über 360 Personen in der Kartei, davon suchten einige aber auch ausschließlich nach Katzen oder Wildtieren wie Igeln und Vögeln, die aufgepäppelt werden müssen. Sobald ein Hund eine Pflegestelle benötigt, telefoniert Winkler die dafür in Frage kommenden Personen ab.

"Manche schlummern auch monatelang in der Liste, ohne dass ich anrufe", erzählt Winkler. Denn jedes Tier habe unterschiedliche Bedürfnisse. "Ich gucke mir an, ob der Hund in eine Familie mit Kindern oder anderen Haustieren passt oder ob nur ein einzelner Mensch mit viel Vorerfahrung in Frage kommt."

Interessenten und Interessentinnen, die unbedingt einen Welpen in Pflege nehmen wollen, hätten eher schlechte Karten. Zum einen bestehe eine Voraussetzung darin, rund um die Uhr Zeit zu haben. Außerdem seien etwa 90 Prozent der Welpen sogenannte "Tollwut-Beobachtungs-Hunde", also Welpen, die ohne Papiere und Impfungen illegal aus dem Ausland eingeführt wurden.

In Tierheimen gibt es einen großen Bedarf nach Pflegestellen.

Pflegeeltern für Welpen müssen über Garten verfügen

Die Pflegeeltern müssen dann selbst gegen Tollwut geimpft sein und strenge Quarantäne-Auflagen erfüllen, wie zum Beispiel über einen eigenen Garten verfügen. Kinder und andere Haustiere sind tabu. "Es ist sehr selten, dass jemand alle Bedingungen mitbringt. Momentan habe ich eine Person auf der Liste. Das ist schade, denn so müssen die Welpen eine sehr wichtige Entwicklungsphase hier bei uns im Tierheim verbringen," erzählt Winkler.

Für Menschen ohne Hundeerfahrung ist ein Welpe, nach Ansicht der Tierärztin, zum Einstieg auch nicht unbedingt geeignet: "Die besten Anfängerhunde sind für mich erwachsene Hospiz-Hunde." Ein bisschen Ahnung schade zwar nicht, aber ein älterer Hund, der bereits an Menschen gewöhnt ist, sei viel einfacher in der Betreuung.

Sobald eine von Winklers Pflegestellen am Telefon zustimmt, wird ein Schnuppertermin verabredet. Im Normalfall könne das Tier dann am selben Tag mit nach Hause genommen werden. Die Kosten für tierärztliche Versorgung und Futter trage der Verein. Bei Fragen helfen Winkler und ihre Kolleginnen und Kollegen telefonisch weiter. Haus- und Kontrollbesuche würden aufgrund von Corona momentan überwiegend durch Video-Calls ersetzt.

Wer einen Welpen zur Pflege aufnehmen möchte, muss strenge Auflagen erfüllen.

Um Hospiz-Hunde kümmert man sich bis zum Lebensende

Wie lange man das jeweilige Tier in seine Obhut nimmt, sei vorher nicht abzusehen. Jüngere und gesunde Hunde verblieben normalerweise in der Pflegestelle, bis sich eine Adoptions-Familie gefunden habe. Um einen Hospiz-Hund kümmert man sich dagegen bis zu seinem Lebensende. "Das geht von nur einer Woche bis hin zu zwei oder drei Jahre. Todgeweihte leben nämlich häufig doch länger", sagt Winkler.

Auch der erste Hund von Anna Wilhelm war ein sehr alter und bereits kranker Hund. Fünf Monate blieb er bei ihr, bis er an Nierenversagen starb. "Das war eine harte aber auch sehr lehrreiche Zeit," erinnert sich Wilhelm. Als der Hund frisch in ihrem Zuhause ankam, habe sich sein Zustand zunächst erheblich gebessert, dann ging es jedoch rapide bergab. "Nach seinem Tod musste ich erstmal eine Weile Pause machen. Es war emotional doch belastender als erwartet."

Nach einiger Zeit nahm Wilhelm dann eine knapp zwei Jahre alte Hütehündin bei sich auf, die den Vorbesitzern durch das Veterinäramt entzogen worden war. Die Gründe dafür kennt Wilhelm nicht. Als nach sechs Monaten Prozess ein Gericht urteilte, dass die Hündin nicht in ihr altes Zuhause zurückdarf, sondern zur Vermittlung freigegeben werden soll, entschied Wilhelm sich dafür, sie selbst zu adoptieren.

"Eigentlich war das gar nicht geplant. Ich wollte als Pflegestelle immer mal wieder Tiere in meine Obhut nehmen, aber mich nicht über viele Jahre binden. In den sechs Monaten mit ihr habe ich mein Leben aber so umgestellt, dass es jetzt einfach zu einem Hund passt," erklärt Wilhelm.

Das ein Hund von der Pflegestelle selbst adoptiert wird, ist laut Tierärztin Winkler eher die Ausnahme. "Natürlich freut mich das, aber es ist auch schade, wenn uns dann eine zuverlässige Pflegestelle verloren geht." Denn am liebsten gibt die Tierärztin Hunde zu Menschen, mit denen sie bereits gute Erfahrungen gemacht hat.

Zum Ausprobieren eher Urlaubsvertretung übernehmen

Familien, die mit einem Pflegehund nur einmalig testen wollen, ob ein Haustier langfristig überhaupt in ihren Alltag passt, empfiehlt die Tierärztin daher, dies lieber über eine Urlaubsbetreuung von Hunden aus dem Bekannten- und Freundeskreis auszuprobieren oder einen Gassi-Geh-Service in der Nachbarschaft anzubieten.

Anna Wilhelm will dem TVB auch in Zukunft weiter als Pflegestelle zur Verfügung stehen, obwohl sie jetzt eine eigene Hündin hat. Wenn Martina Winkler demnächst ihre Kartei durchgeht, könnte es also gut sein, dass bei ihr wieder das Telefon klingelt.