Heidelberg. (tmn) Die Saison mit heimischen Pflaumen und Zwetschgen nimmt Fahrt auf. Wer sich beim Einkauf für sie entscheidet, verpflegt sich aber nicht nur mit frischer Ware, sondern schont auch das Klima.

Vorteile von saisonaler Ware

Wer nach dem Saisonkalender Heimisches Obst und Gemüse der Verbraucherzentralen regionale Produkte einkauft, trägt dazu bei, weite Lebensmitteltransporte insbesondere per Flugzeug zu vermeiden. Umweltbelastend wäre es aber auch, wenn heimische Produkte außerhalb der Saison in beheizten Treibhäusern angebaut werden. Deshalb ist es sinnvoll, neben der regionalen Herkunft auch die Saison zu beachten.

Heimische Saisonware bringt aber noch mehr Vorteile: Zusätzlich zu Frische und mehr Geschmack enthält heimisches Saisonobst und -gemüse meist weniger Rückstände von Pflanzenschutzmitteln als importierte Ware, so die Verbraucherzentrale. Freilandgemüse punkte zusätzlich für die Umwelt, da der Anbau bis zu 30 Mal weniger klimaschädliche Gase verursacht als Produkte aus beheizten Gewächshäusern.

Tipps für den Einkauf

Pflaumen und Zwetschgen sollten beim Kauf nicht zu fest sein. Denn die Früchte reifen nicht nach. Perfekt sind sie, wenn die Haut prall ist, unter leichtem Fingerdruck etwas nachgibt und eine weißliche Schicht hat. Diese sollte erst unmittelbar vor dem Essen abgewaschen werden, denn sie schütze die Frucht vor dem Austrocknen, erläutert die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse.

Nach den frühen Zwetschgensorten "Katinka" und der gut steinlösenden "Hanka" geht es jetzt mit der süßen "Cacaks Schöne" und der herbsüßen "Auerbacher" weiter, bevor die Hauszwetschgen dran sind.

Wie sich die Steine am besten lösen

Wer Pflaumen – egal in welcher Form – verarbeiten will, kommt nicht umhin, die Früchtchen zu entsteinen. Der Stein von Pflaumen lässt sich meist schwer lösen. Allerdings schmecken die Früchte auch am besten frisch. Für Kuchen und Co. greift man besser zu Zwetschgen (s. Hintergrund). Zwetschgen lösen sich gut vom Stein. Dasselbe gilt für Mirabellen.

Am besten die Früchte zunächst waschen, dann mit einem kleinen spitzen Messer in der Mitte einmal rundherum bis zum Stein einschneiden und die Hälften beim Auseinandernehmen leicht gegeneinander drehen. Der Stein von Zwetschgen und Mirabellen lässt sich jetzt in der Regel einfach herausheben. Falls das nicht gleich gelingt, einfach mit der Messerspitze etwas lockern.

Aus Pflaumen Essig einkochen

Ähnlich wie zum Beispiel Brombeeren bieten sich auch Pflaumen zum Essigmachen an. Für eine 500-Milliliter-Flasche braucht man 700 Gramm reife Pflaumen, 20 Gramm frischen Ingwer, 500 Milliliter Balsamessig sowie 1 Stück Zimtstange, 2 Sternanis und zu guter Letzt 3 Esslöffel Zucker.

Der Ingwer wird mit dem Essig und den anderen Gewürzen aufgekocht. Dann gibt man die halbierten und entsteinten Pflaumen hinzu, kocht das Ganze auf und lässt es vier bis fünf Stunden zugedeckt ziehen. Dann lässt man die Essigmischung nochmals aufkochen und bei milder Hitze 45 Minuten auf etwa 500 Milliliter einkochen. Die Mischung durch ein mit einem Mulltuch ausgelegtes Sieb geben. In sterilisierte Flaschen füllen und verschließen. Das Ganze hält sich etwa vier Wochen im Kühlschrank.

Mal herzhaft

Zwetschgen eignen sich nicht nur zum Backen oder um daraus Mus zu machen. Sie können auch mit Blauschimmelkäse herzhaft gefüllt oder in Salbei und Speck eingewickelt gebraten werden. Zwetschgen-Chutney ergänzt gut gegrillten Ziegenkäse. Und ein Klecks Zwetschgenmus aufgelöst in Soße für Wild oder Ragout verleiht dem Gericht eine vollmundige süß-saure Note.

Die Früchte lassen sich auch einfrieren

Frische Pflaumen und Zwetschgen halten sich je nach Sorte zwei bis drei Tage, maximal aber eine Woche im Kühlschrank. Entsteinte Früchte lassen sich einfrieren und sind dann bis zu einem Jahr lang haltbar. Auch Stücke vom Zwetschgenkuchen können nach dem Abkühlen ins Gefrierfach wandern.