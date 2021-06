Heidelberg. (dpa/tmn) Ohne Steak oder Bratwürste ist für viele Grillfans das BBQ nicht perfekt – und für andere nicht, wenn die Vielfalt fehlt. Doch die ist mit Käse, Pilzen und Gemüse garantiert. Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) empfiehlt zur Abwechslung zum Beispiel Halloumi für den Rost. Der Käse aus Zypern schmilzt nicht und behält auch bei Hitze seine halbfeste Konsistenz. Und es gibt noch mehr leckere Veggie-Rezepte und -Beilagen.

Vor dem Grillen mariniert und serviert mit frischen Kräutern bietet Haloumi neue Geschmackserlebnisse. Foto: Getty

> Halloumi marinieren: Wer ihn bislang einfach nur in fingerdicke Scheiben geschnitten und wie Fleisch gegrillt hat, hat etwas versäumt. Noch besser schmeckt der Käse nämlich, wenn er vor dem Grillen mariniert wird. Dafür empfehlen die Ernährungsexperten eine Marinade aus Olivenöl, Zitronensaft, geriebener Zitronenschale, Cayennepfeffer, frischem Thymian und Koriander.

Darin badet der Halloumi ein bis zwei Stunden und wird dann auf dem Grill von beiden Seiten angebraten, bis er eine schöne braune Kruste hat. Am besten legt man ihn in eine Grillschale oder in ein Grillpfännchen, da er leicht anbrennt, so der Experten-Tipp.

> Gefüllte Champignons: Ein Leckerbissen sind auch mit Gorgonzola gefüllte Champignons. Dazu die Pilze putzen und die Köpfe aushöhlen. Stängel fein hacken, kurz in einer Pfanne anbraten und mit gehackten Walnüssen, Rucola, Gorgonzola, etwas Milch und Olivenöl vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, die Champignons mit der Masse füllen und grillen, bis sie weich sind. Wer keinen Gorgonzola mag, kann natürlich auch anderen Käse nehmen. Übrigens: Die gefüllten Champignons eignen sich auch bestens, um übrig gebliebene Käsereste zu verwerten.

> Gegrillte Avocadohälften: Eine weitere Alternative fürs Grillbuffet sind gegrillte Avocadohälften. Sie werden samt Schale mit der Schnittstelle nach unten auf den heißen Grill gelegt. Die Avocados sollten zum Grillen allerdings noch nicht cremig-weich sein. Da sie sich dann zu sehr in den Rost eindrücken.

Nach etwa fünf Minuten kommen die Avocados vom Grill, werden gesalzen und gepfeffert. Als i-Tüpfelchen kann man sie mit zuvor in Hoisinsoße gebratenen Kichererbsen, einem Salat aus Minze, Gurken- und Tomatenwürfeln, Zitronensaft und etwas Sesampaste (Tahin) servieren.

> Karotten-Hotdog: Dazu am Vortag Karotten schälen, leicht salzen, in einen Gefrierbeutel füllen und tiefkühlen. Am nächsten Morgen wieder auftauen lassen. "Dann sind die Karotten weich wie Gummi, weil das Wasser aus den Zwischenräumen der Zellen rausläuft und den Möhrchen neue Struktur gibt", erklärt Grillbuch-Autor Andreas Rummel. Anschließend kommen sie wie Würste auf den Grill und schließlich zusammen mit Krautsalat, Senf und Röstzwiebeln – oder allem, was man sonst im Hotdog mag – zwischen zwei leicht gegrillte Brötchenhälften.

> Lauch und Pak Choi: "Die Lauchstangen kommen ohne den oberen grünen Teil auf den Grill, bis sie schwarz sind. Das Schwarze pellt man dann ab, würzt den gegrillten Porree mit Salz und Olivenöl, und man ist der Held", so Rummel. Noch ein Tipp: Die Wurzeln beim Grillen dran lassen, sie kokeln auf dem Grill und sorgen für eine schöne Rauchnote.

Als Grillgemüse eignet sich auch Pak Choi, eine milde Kohlart aus Asien. Der Kohl wird dafür längs halbiert und von jeder Seite rund zwei Minuten gegrillt. Als Würze kann man ihn mit Sojasoße bestreichen, salzen und pfeffern. Fertig ist der Pak Choi, wenn sich der Grillrost auf der Oberfläche abzeichnet und die Blätter an den Rändern kross sind.