Von Klaus Welzel

"Das ist das erste Auto, das ich kaufen würde, obwohl es mir von außen gar nicht so gut gefällt". Sagt meine charmante Begleiterin. Und sie versteht sehr viel von Autos. Über das "Rubinrot Metallic" (8806 Euro Aufpreis) kann man in der Tat auch streiten. Doch selbst bei größtem Gefallen ist das mit dem "kaufen würde" bei Porsche natürlich so eine Sache. Rein preislich betrachtet.

Porsche Cayenne GTS Coupé Zylinder: 8; Hubraum (ccm): 3996; PS: 460; maximales Drehmoment (Nm): 620/ 1800; Getriebe: 8-Gang Tiptronic S; Leergewicht (kg): 2175; Kofferraumvolumen (l): 772 - 1708; Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h; Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: 4,5 s; Testverbrauch: 11,0 l; Länge x Breite x Höhe (mm): 4939 x 1995 x 1656; Preis: ab 119.561 Euro

Dennoch: Bei bescheidenem Herbstwetter, an einem regnerischen Tag, tief hängenden Wolken und dadurch beschränkten Sichtverhältnissen überzeugt der Cayenne GTS vom ersten Augenblick an. Im Innern allemal.

Zuerst einmal sitzt man ganz vorzüglich (3000 Euro Aufpreis), hat einen Rundumblick um das Fahrzeug, der allerdings noch von zahlreichen Sensoren und Kameras vervollständigt wird. Schon diesem elektronischen Radar entgeht nicht einmal ein vom Winde verwehtes Blatt. Die Kurvenscheinwerfer verleihen ein weiteres Stück an Sicherheit. Die Bremsen? Sind bei Porsche traditionell 1a. Der Nachtsichtassistent (Aufpreis 2213 Euro) spürt verlässlich sogar Eichhörnchen am nächtlichen Wegesrand auf.

Apropos Nacht: Man muss dieses Coupé wenigstens einmal nachts aufschließen, die Türen öffnen, damit man sich mit kindlicher Naivität am auf den Asphalt geleuchteten Porsche-Schriftzug freuen kann.

Der Großteil der Fahrt fand aber tagsüber statt. Dabei gleitet dieser SUV mit überraschender Leichtigkeit über die Landstraße. Die Lenkung reagiert agil (Hinterachslenkung zum Aufpreis von 2046 Euro), das 8-Gang Tiptronic S-Getriebe dirigiert die acht Zylinder mit größter Geschmeidigkeit. So erscheint einem der Trip mit dem 2,2 Tonnen schweren Gefährt so lässig wie ein Sprint mit einem viel kleineren, womöglich sogar sportlich ausgelegten Fahrzeug. Und das alles im Wohlfühlmodus.

Versteht sich, dass wir hier in einem Luxusprodukt sitzen, das höchste Ansprüche erfüllen soll. Und die werden auch mehr als erfüllt. Deshalb die Eingangsbemerkung, die sich auch in zwei Worten ausdrücken ließe: innen hui! Das Raumklima, die Ledersitze, die perfekt platzierten Haltegriffe, der kleine Stauraum für die alltäglichen Dinge in der Mittelkonsole. Und wer einmal etwas wirklich Großes zu transportieren hat, der kann sein Mountainbike auch in den "Kofferraum" legen. Was aber auch wieder schade wäre, wegen der damit einhergehenden Verschmutzung.

Gibt es denn gar nichts auszusetzen? Schweigen wir über den Verbrauch, der allerdings, ob der technischen Daten erstaunlich gering ist: 11 Liter. Reden wir lieber über den Kleincomputer, eine Mischung aus Navigationsgerät, Stereoanlage, Telefonzentrale und technischer Bedieneinheit für alles Elektrische: Es überfordert den Nutzer. Zu viel ist möglich. Allerdings: Wenn man erst einmal das Geld für ein Auto hat, dann hat man vielleicht auch die Zeit, sich so richtig einzuarbeiten. Lohnt sich bestimmt.