(dpa). Der Verdacht, dass jemand Zugriff auf die eigenen Internetkonten des E-Mail-Postfachs, über Foto- oder Videoplattformen und Onlinespeicher bis hin zu sozialen Netzwerken haben könnte, lässt niemanden ruhig schlafen. Aktuell ist im Netz wieder ein Datensatz mit Millionen Log-in-Informationen "aus vielen einzelnen Datendiebstählen und Tausenden verschiedenen Quellen" aufgetaucht, den der australische IT-Sicherheitsexperte Troy Hunt publik gemacht hat.

Internetnutzer können prüfen, ob auch ihre Log-in-Daten ins Netz gelangt und dort mehr oder weniger frei auffindbar sind. Helfen können Datenbanken, in die Sicherheitsforscher nach Hackerangriffen oder Datenlecks kompromittierte Zugangsdaten einpflegen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät Internetnutzern, kontinuierlich zu überprüfen, ob ihnen sensible Daten wie Benutzernamen und Passwörter bei bekannt gewordenen Datenabflüssen gestohlen worden sind. Folgende Datenbanken helfen dabei:

Have I been pwned?

Das bedeutet sinngemäß "Hat es mich erwischt?". Bei dieser Seite des Sicherheitsforschers Troy Hunt kann man unter https://haveibeenpwned.com anhand seiner E-Mail-Adresse oder seines Benutzernamens abfragen, ob die Daten eines bestimmten Kontos im Netz auffindbar sind.

Die Abfragemöglichkeit von Pwned Passwords ist eine Variante des erwähnten Have I been pwned-Dienstes. Unter https://haveibeenpwned.com/Passwords kann man Passwörter in eine Abfragemaske eintragen. Diese werden dann mit Abermillionen Passwörtern aus Datenlecks abgeglichen. Gibt es einen Treffer, sollte das Passwort nicht weiter verwendet und geändert werden.

Firefox Monitor

Der Abfragedienst https://monitor.firefox.com von Mozilla greift auf die Datenbank von Have I been pwned zurück, unterscheidet sich aber durch ein praktisches Detail: Weil das Ergebnis der Abfrage nur für den Moment gültig ist, kann man sich auf der Monitor-Seite auch mit einer Mailadresse registrieren und bekommt dann sofort Bescheid, falls eigene Daten im Netz auftauchen sollten.

Ebenfalls praktisch für Firefox-Nutzer: Der Browser schlägt Alarm, wenn man auf einer Seite surft, die gehackt worden ist oder auf der es ein Datenleck gab. Unterhalb der Adressleiste öffnet sich dann eine Benachrichtigung, die etwa über das Ausmaß des Angriffs oder Lecks informiert und zu einer Monitor-Abfrage rät.

Identity Leak Checker

Eine weitere Abfragemöglichkeit ist die Seite https://sec.hpi.de/ilc/search, die das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut anbietet. Auch hier müssen E-Mail-Adressen angegeben werden. Per Datenbankabgleich wird dann geprüft, ob die Mail-Adresse in Verbindung mit anderen persönlichen Daten wie Telefonnummer, Geburtsdatum oder Adresse im Internet offengelegt wurde und missbraucht werden könnte.

Breach Alarm

Dieser Dienst arbeitet ebenfalls mit E-Mail-Adressen. Die ad-hoc-Abfrage unter https://breachalarm.com sowie der Monitor-Dienst mit einer Mail-Adresse sind gratis.

Achtung: Die Tatsache, dass ein Passwort nicht in dieser oder einer der anderen Datenbanken steht, bedeutet nicht, dass es sicher ist.