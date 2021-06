Von Constanze Werry

Wenn man an Frankreich und Essen denkt, dann landet man ziemlich schnell beim Baguette. Anlässlich des aktuellen EM-Spiels Deutschland gegen Frankreich hier vier Rezeptideen, was man Leckeres mit dem französischen Stangenweißbrot anstellen kann.

Veggie-Picknick-Baguette

Eine gute Idee für eine Mahlzeit im Freien, die mit begrenztem Aufwand gemacht ist und ohne Fleisch auskommt. Gebraucht werden für vier Baguettes: 2 nicht zu große Baguette, 2 Gläser gerösteter Paprika (370 ml), 2 Karotten, ½ Bund Radieschen, Eisbergsalat, 200 g Frischkäse, frische Basilikumblätter, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer.

Zum Belegen das Baguette von oben tief einschneiden – aber Achtung: nicht durchschneiden! Reichlich Basilikumblätter mit 4 EL Olivenöl pürieren, mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Wer will, kann stattdessen auch zu einem Glas Fertigpesto greifen. Karotten schälen und mit dem Schäler in lange, dünne Streifen hobeln. Radieschen waschen und in feine Scheiben und Eisbergsalat in feine Streifen schneiden.

Die Brote auseinanderziehen und innen mit Frischkäse bestreichen. Anschließend Pesto darauf tropfen. Mit Eisbergsalat, Karotten, Radieschen und Paprika befüllen und zum Abschluss noch mal etwas Pesto darüber verteilen.

Natürlich kann man die Zutaten auch je nach persönlichem Geschmack variieren und beispielsweise zu Schafskäse, Oliven, gekochten Eiern, gegrilltem Halloumi, Hummus oder ähnlichem greifen.

Ofenbaguette mit Frischkäse

Frisch aus dem Backofen kommt dieses Baguette mit knuspriger Kruste und zartem Schmelz. Für vier Portionen braucht man 1 großes Baguette, 400 g Kräuter-Frischkäse, 150 g gekochten Schinken, 150 g Tomaten, 1 Knoblauchzehe, frische Kräuter nach Wahl, 2 EL weiche Butter, Käse zum Überbacken.

Tomaten würfeln, Schinken in Streifen schneiden, Kräuter hacken. Frischkäse mit gepresstem Knoblauch, Butter, Schinkenstreifen und Tomatenwürfeln verrühren. Baguette der Länge nach durchschneiden und in vier Stücke zerteilen. Mit der Frischkäsemischung bestreichen, frische Kräuter darüberstreuen und Käse darauf verteilen. Die Baguettes für eine Viertelstunde bei 200 Grad auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech in den Ofen schieben.

Himbeer-Baguette-Auflauf mit Vanillesoße

Wer es gerne süß mag, ist mit diesem Rezept bestens beraten. Für vier Portionen werden benötigt: 300 g Baguette, 1 EL Butter, 1 Packung Vanille-Puddingpulver, 100 ml Sahne, 250 ml Milch, 2 Eier, 20 g Zucker, 80 g Himbeermarmelade und ein paar frische Himbeeren. Das Baguette in mundgerechte Würfel schneiden und in einer gefetteten Auflaufform verteilen.

Sahne, Eier und 30 g des Puddingpulvers in einer Schüssel sorgfältig verrühren. Die Eiersahne über die Brotwürfel gießen und mit einem Teelöffel die Marmelade klecksweise darauf verteilen. Bei 200 Grad etwa 15 bis 20 Minuten backen. In der Zwischenzeit das restliche Puddingpulver mit etwas Milch glattrühren, restliche Milch mit Zucker aufkochen und das Puddingpulver einrühren. Kurz aufkochen lassen. Den fertigen Auflauf auf Teller verteilen, frische Himbeeren darauf verteilen und mit der Soße servieren.

Crostini mit Tomaten und Pinienkernen

Als Appetithäppchen oder Begleitung sind Crostini eine gute Idee. Gebraucht werden für vier Portionen: 12 Scheiben Baguette, 400 g Tomaten, 1 kleine Zwiebel, 2 EL Pinienkerne, 6 EL Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, Basilikum, 2 EL Balsamico-Essig, Salz und Pfeffer. Zwiebel sehr fein würfeln, Pinienkerne ohne Fett anrösten, Tomaten würfeln, Basilikumblätter in feine Streifen schneiden. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und 6 Scheiben Brot von beiden Seiten anrösten. Das Ganze mit den restlichen 6 Scheiben wiederholen. Brot mit der geschälten Knoblauchzehe abreiben. Tomaten, Zwiebel, Pinienkerne und Basilikum vermengen. Mit 2 EL Öl, Salz, Pfeffer und Essig würzen. Die marinierten Tomaten auf den krossen Brotscheiben verteilen.