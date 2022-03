Ob zu Hause am Schreibtisch oder im Büro: Ein kleines Workout lässt sich immer einrichten. Foto: Getty

Heidelberg. (tmn) Verspannungen im Nacken und Zwicken im Rücken zählen zu den unschönen Begleiterscheinungen der Schreibtischarbeit. Wie gut, dass sich mit einfachen Übungen gegensteuern und vorbeugen lässt. Am besten macht man sie regelmäßig, auch während der Arbeit. Ein Timer zur Erinnerung kann dabei helfen, rät der Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten und liefert Anregungen für das tägliche Büro-Workout:

Mit dem Kopf gegen die Wand

Aufrecht an eine Wand setzen, zum Beispiel auf einem Hocker. Der Hinterkopf wird angelehnt. Nun langsam eine Nickbewegung nach vorne machen: Ein Doppelkinn entsteht und der Hinterkopf gleitet ein wenig nach oben, löst sich aber nicht von der Wand. Im vorderen Halsbereich ist eine Spannung zu spüren. Die Position rund acht Sekunden halten, ebenso lange pausieren, wiederholen. Insgesamt drei bis fünf Durchgänge machen. Das stärkt die vorderen Halsmuskeln.

Armlehnen als Trainingsgerät

Wer einen Bürostuhl mit Armlehnen hat, kann diese auch für Trainingszwecke einsetzen. Das geht einfach: Die Unterarme werden von innen kräftig gegen die Seiten gedrückt. Acht Sekunden verharrt man in Spannung, dann kommen acht Sekunden Pause. Zweimal wiederholen. Das kräftigt die Schultern.

Stärkere Adduktoren dank Tasche

Es ist wichtig, den ganzen Körper zu kräftigen. Bei den Oberschenkelinnenseiten (Adduktoren) kann eine Aktentasche helfen. Sie klemmt man zwischen die Schenkel und presst diese danach kräftig zusammen. Auch hier hält man die Spannung acht Sekunden, entspannt ebenso lange. Zweimal wiederholen. Wer keine Aktentasche zur Hand hat, kann alternativ beide Fäuste zwischen die Beine klemmen.

Münz-Übung für den Po

Die Gesäßmuskeln haben beim Sitzen nur wenig zu tun und freuen sich deshalb über etwas Aktivierung. Das geht jederzeit. Man muss nur kurz aufstehen und sich vorstellen, man wolle zwischen den Pobacken eine Münze festhalten. Abwechselnd fest zusammenkneifen und entspannen. Wieder gilt: Acht Sekunden Spannung, acht Sekunden Pause.

Antipasti-Nudelsalat

Zutaten für 6 Portionen:

500 g Rigatoni

2 kleine Zucchini

1 Aubergine

1 rote Paprika

250 g Champignons

2 Knoblauchzehen

Rosmarin

Oregano

1 Bund Petersilie (glatt)

1 Messerspitze Fenchelsamen

100 ml Olivenöl

80 ml Balsamico

Salz und Pfeffer

85 g gemischte Oliven

85 g getrocknete Tomaten in Öl

85 g Artischockenherzen in Öl

Rigatoni nach Packungsanleitung al dente kochen und abkühlen lassen. Zucchini, Aubergine und Paprika waschen und abtrocknen. Jeweils die Stiele wegschneiden, von der Paprika die Kerne entfernen. Champignons säubern. Zucchini längs halbieren, Aubergine längs vierteln. Beides jeweils in dünne Scheiben schneiden. Paprika quer halbieren und in Streifen schneiden. Die Champignons, je nach Größe, halbieren oder vierteln. In einer mit Öl eingepinselten Grillpfanne das Gemüse portionsweise anbraten.

Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken. Kräuter waschen und trockenschütteln. Petersilie grob hacken. Fenchelsamen in einem Mörser fein mahlen. Für die Marinade Olivenöl mit Balsamico, Knoblauch, den Rosmarin- und Oregano-Zweigen, der gehackten Petersilie und den zerstoßenen Fenchelsamen vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Das gegrillte (noch warme) Gemüse darin etwa 2 Stunden ziehen lassen.

Oliven halbieren oder in Scheiben schneiden. Getrocknete Tomaten abtropfen lassen und in Streifen schneiden. Artischocken abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke schneiden.

Das Grillgemüse (samt Marinade, aber ohne Rosmarin- und Oregano-Zweige) mit den Nudeln, Oliven, getrockneten Tomaten und Artischockenherzen vermengen und den Salat 30 Minuten ziehen lassen.