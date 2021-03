Von Elena Zelle

Ob das E-Mail-Postfach bei der Arbeit überläuft oder einem zu Hause die Aufgaben über den Kopf wachsen – wenn es so richtig stressig wird, kann man selbst in vermeintlichen Ruhephasen oft nicht mehr richtig abschalten. Manchmal verfolgen einen die Sorgen sogar im Schlaf. Das laugt aus und ist auf Dauer ungesund. Aber es gibt Wege aus der Dauerschleife.

> Probleme sortieren: Wenn man erst einmal angefangen hat, sich Sorgen zu machen, werden diese oft wie von selbst immer größer. Dann sollte man ganz bewusst einen Schritt zurücktreten, um die Dinge realistisch einzuschätzen, rät Utz Niklas Walter, Leiter des Instituts für Betriebliche Gesundheitsberatung.

Dazu lässt sich eine Methode nutzen, die sich "Entkatastrophisieren" nennt: Dabei ordnet man die Dinge, die einen umtreiben, auf einer Skala von eins bis zehn ein. Eins ist dabei ein kleines Problem – zum Beispiel, dass man die Waschmaschine nicht angestellt hat. Und zehn ist das schlimmste Problem, ein Todesfall in der Familie etwa.

"Der verpasste Zug fühlt sich im ersten Moment an wie eine Acht. Aber wenn man das Ganze realistisch einordnet und berücksichtigt, dass zum Beispiel in einer Stunde wieder ein Zug fährt, dann ist es vielleicht eine Drei", erklärt Walter. "Diese Technik hilft vielen, Dinge schneller gedanklich abzuhaken."

> Atmen: "Man kann die Eins-zu-Eins-Atemtechnik nutzen", rät Walter und erklärt: "Man atmet zum Beispiel drei Sekunden durch die Nase ein und ebenso lange Sekunden durch den Mund wieder aus." Mit etwas Übung trage das zur Stimmungskontrolle bei.

> "Grübelstuhl":Damit die Sorgen nicht Überhand nehmen, ist es wichtig, Grenzen zu ziehen. Gedanklich, aber auch räumlich und zeitlich, wie Utz Niklas Walter rät. Er empfiehlt die "Grübelstuhl"-Technik: Dafür sucht man sich einen Platz in der Wohnung, den man nur aufsucht, um zu grübeln. "Diese Technik soll helfen, nicht mehr überall und immer über Dinge nachzudenken, sondern nur noch an einem bestimmten Ort zu bestimmten Zeiten."

Beim Nachdenken kann man sich auch Notizen machen, die dann beim Grübelstuhl liegen bleiben. Walter betont: Das Nachdenken auf dem Grübelstuhl sollte möglichst problemlösend, nicht sorgenvoll sein. Für diese Technik braucht man Übung. Walter empfiehlt, etwa vier Wochen zu trainieren und erst dann zu beurteilen, ob die Methode für einen selbst geeignet ist.

> Countdown-Methode: Bei dieser Methode nimmt man sich vor, eine begrenzte Zeit, etwa fünf Minuten, bewusst zu überlegen, was einen gerade umtreibt. Danach ist Schluss mit der Grübelei.

> Klarheit schaffen: Damit man nicht ständig und immer über die Arbeit nachdenkt, ist es wichtig, für klare Verhältnisse zu sorgen. Zum Beispiel, indem man für sich feste Arbeitszeiten festlegt. "Das muss nicht von 8 bis 16 Uhr sein", betont Walter. "Aber das Zeitfenster sollte zu einem selbst, dem eigenen Biorhythmus und natürlich den Anforderungen des Arbeitgebers passen und dann auch eingehalten werden."

In der Mittagspause und auch zum späten Feierabend rät Walter, das Handy in den Flugmodus zu schalten. "Auch private Nachrichten können zu einem Overload führen."

> Kontakte pflegen:Wer merkt, dass er in einer Dauerschleife aus Stress und Sorgen festhängt, sollte das nicht mit sich alleine ausmachen, rät Karriere-Coach Ute Bölke. "Am besten spricht man mit Freunden, Kollegen und auch dem Chef darüber." Sie rät außerdem, den Kontakt zu Menschen, die einen runterziehen, möglichst zu meiden – oder durch wohltuende Kontakte so gut es geht auszugleichen.

> Notizen entlasten: Damit man nicht alles im Kopf behalten muss, sollte man sich Notizen machen. Eine To-do-Liste, die man sich abends für den nächsten Tag schreibt, kann laut Bölke dabei helfen, dass man sich weniger Gedanken über diese Dinge macht. Es kann auch hilfreich sein, in sich hineinzuhorchen und seine Sorgen aufzuschreiben.