Von Daniel Hund

Heidelberg. Tanken ist derzeit kein Vergnügen. Bei den Preisen läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Schon der Blick auf die Preistafel wird zur Qual, fast reflexartig fährt man weiter, sagt sich: Morgen ist ja auch noch ein Tag. Das Problem: Es wird nicht besser – und irgendwann muss eben mal nach gekippt werden.

Auch als Pilot eines Fiat Panda Hybrid kommt man da nicht drum herum, einen entscheidenden Vorteil hat man aber: Der Durst dieses kleinen Kerls hält sich merklich in Grenzen. Doch dazu später mehr.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Zylinder: 3; Hubraum (ccm): 999; maximale Leistung (PS): 70; maximales [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Zylinder: 3; Hubraum (ccm): 999; maximale Leistung (PS): 70; maximales Drehmoment (Nm): 92 Nm bei 3500/min; Antrieb: Front; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 155, Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 14,7; Testverbrauch (l): 3,8; Leergewicht (kg): 1035; Länge x Breite x Höhe (mm): 3650 x 1640 x 1550; Kofferraum (l): 225 - 870; CO2-Emission (g/km): 90; Abgasnorm: Euro6d; Preis (Euro): 13.690

Die RNZ durfte mit dem Panda ein paar Testrunden drehen – und zwar in der Sport-Variante. Wobei hier jetzt kein falscher Eindruck entstehen darf. Auch die Sport-Edition macht aus dem Panda keinen rasenden Falken, aber eine optisch aufgewertete Version. Verchromte Sport-Logos, Türgriffe in Wagenfarbe und schicke Alufelgen im 16-Zoll-Format. Wer noch mehr will, kann sich sein neues Gefährt mit einer Bicolor-Lackierung ordern.

Unter der Haube der Mildhybrid-Version werkelt ein 1,0-Liter-Benziner mit drei Zylindern. 70 PS werden freigesetzt. Stimmt, heutzutage ist das ein Hauch von Nichts, in diesem Fall aber eben völlig ausreichend. Denn wer nur rund eine Tonne auf die Waage bringt, der ist genügsam. Den prestigeträchtigen Sprint von 0 auf 100 km/h meistert der Panda, der bereits seit dem Frühjahr 1980 vom Band läuft, in 14,7 Sekunden. Schluss mit Vortrieb ist bei 155 km/h.

Weiter mit dem Verbrauch. Fiat spricht von vier Litern, was sich recht ambitioniert anhört und im letzten Jahr, als die RNZ schon mal mit dem normalen Panda unterwegs war, auch nicht zu knacken war. Damals ging’s allerdings auch fast ausschließlich über die Autobahn – und das mit Geschwindigkeiten um die 140 km/h. Diesmal wurde er im Alltag bewegt, ganz entspannt über die Landstraße, auch der eine oder andere Abstecher in die Stadt war dabei. Das Ergebnis: 3,8 Liter im Schnitt. Das ist ein Topwert für den Panda, der durch einen Riemenstarter-Generator, der bis zu 3,6 kW an Leistung beisteuert, unterstützt wird.

Dass der Panda kein gewöhnlicher Kleinwagen ist, zeigt auch ein Blick auf die verschiedenen Varianten, in denen er angeboten ist. Der Kunde kann zwischen zwei Antriebs-Technologien wählen. Frontantrieb oder Allrad. Obendrauf gibt es drei Motor-Konzepte in der Angebots-Palette: Hybrid, Benzin und Gas.

Ein weiterer Vorteil des Fiat-Zwergs: Die Sitzposition ist leicht erhöht, sorgt für eine gute Rundumsicht. Im guten Stück geht es vergleichsweise spartanisch zu. Man fühlt sich ein wenig zurückversetzt. Wie in eine mittlerweile längst vergesse Zeit. Aber das muss nicht zwangsläufig schlecht sein. Die vielen Schalter und Tasten vermitteln einem sofort ein vertrautes Gefühl. Muss bei so manch hochmodernem High-Tech-Flitzer heutzutage erst einmal die Betriebsanleitung durchgewälzt werden, um die Temperatur der Heizung zu verstellen, heißt es im Panda: Auto an, Schulterblick und los geht die Reise.

Erschwinglich ist er noch dazu. Die Hybrid-Version im Sportkleid steht ab 13.690 Euro beim Händler. Wer sich für die Hybrid-Einstiegsvariante entscheidet, kommt mit 11.990 Euro hin.