Von Daniel Hund

Heidelberg. Legende. Das ist ein Begriff, der gerne mal herausgekramt wird, wenn es darum geht, ein Auto-Modell anzupreisen, das schon länger auf dem Markt ist. Das sich einen Namen gemacht hat. Ob’s immer angebracht ist? Ansichtssache.

Beim Defender aus dem Hause Land Rover dürfte es keine zwei Meinungen geben. Wenn diese Burg auf vier Rädern nicht als Legende durchgeht, welches Fahrzeug dann? Seit 1948 auf dem Markt, weit über zwei Millionen Mal produziert – mit dem Defender haben die Briten Automobil-Geschichte geschrieben. Der Defender steht für Abenteuer, für Ausflüge an Orte, an denen normale Autos schlapp machen.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 2996; Zylinder: 6; maximale Leistung (PS): 300; maximales [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 2996; Zylinder: 6; maximale Leistung (PS): 300; maximales Drehmoment (Nm): 650/1500–2500; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 7,0; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 209; Antrieb: Allrad; Leergewicht (kg): 2444; Test-Verbrauch (l): 9,1; Länge x Breite x Höhe (mm): 4758 x 2105 x 1967; Radstand (mm): 3022; Wendekreis (m): 12,84; maximale Anhängelast gebremst/ungebremst (kg): 3500/750; Preis (Euro): 66.000; Einstiegspreis Defender 110 (Euro): 55.600

Ende Januar 2016 sollte dann alles vorbei sein. Die Produktion wurde eingestellt. Die Fans trauerten – aber nur kurz: Im Frühjahr 2019 machte Land Rover den Rückzieher vom Rückzieher.

Hier beginnt die Geschichte des Neuen, des L663. 2019 wurde er erstmals auf der IAA präsentiert. Der erste Eindruck damals: Nicht mehr ganz der Alte, das Urige, das Rustikale ist etwas verloren gegangen. Aber auch der Nachfolger kann sich sehen lassen, wirkt stylisher, ist einer fürs Rampenlicht. Erhältlich ist der Defender in der 90er-Variante, mit kurzem Radstand und drei Türen. Oder als 110er, der mit einer Länge von 4,76 Metern nicht zu übersehen ist. Rechnet man das Reserverad am Heck hinzu, sind’s sogar knapp über fünf Meter.

Nähert man sich dem Defender zum ersten Mal, läuft quasi direkt auf ihn zu, kommt man sich vor wie ein Bergsteiger. Die Front ist mächtig, so massiv, dass sie unbezwingbar erscheint. Furchteinflößend ist dennoch anders, dafür sorgen die Lichter. Kugelrund sind die, erinnern an die Kulleraugen vom Teddybär aus dem Kinderzimmer. Abgerundet wurde die gelungene Optik des Testwagens durch weit ausgestellte Radhäuser und schicke 22-Zoll-Alufelgen, die unter diesem Brocken aber gar nicht so groß wirken.

Motorisierungen hat der Defender ein paar im Angebot. Benziner, Diesel und auch einen Plug-in-Hybrid. Die Testrunden wurden mit dem größten Diesel im Sortiment gedreht. Dem D300. Und der geht vorwärts. Dank seiner 300 Pferdestärken stürmt der Sechszylinder-Turbodiesel in sieben Sekunden auf Landstraßen-Tempo. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 209 km/h angegeben, wurde auf der RNZ-Testfahrt aber nicht annähernd anvisiert.

Zum Fahrgefühl: Mit dem Vorgänger ist der Neue nicht mehr zu vergleichen. Glich der Alte auf der Autobahn schon bei Geschwindigkeiten um die 120 km/h einer Seifenkiste, die beim Überholen von Spur zu Spur wankte, kann der Nachfolger auch problemlos die linke Spur.

Perfekt ausgefedert wird das Reisen zum Vergnügen. Hier spielen auch die sechs Zylinder und die drei Liter Hubraum mit rein, sie stehen für eine hohe Laufruhe, ermöglichen entspanntes Gleiten. Ein großer Fortschritt zum Vorgänger, der auf zwei Liter Hubraum und vier Zylinder baute.

Weiter mit dem Verbrauch. Wer knapp 2,5 Tonnen auf die Waage bringt, der hat in der Regel Durst. Und auch der Defender 110 muss gefüttert werden, aber nicht übermäßig. Land Rover gibt einen Durchschnittswert von 7,8 Litern an, während der RNZ-Testfahrt, die sich vor allem aus Autobahn-Passagen nach der Abholung aus Neuss und Landstraßen-Ausritten zusammensetzte, pendelte sich der neuaufgelegte Klassiker bei 9,1 Litern ein. Legt man es darauf an, und streichelt das Gaspedal, ist auch ein Durchschnittswert von unter neun Litern realistisch.