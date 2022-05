Von Daniel Hund

Heidelberg. Er erinnert an Urlaub. An eine der größten Party-Hochburgen Europas. An eine Insel, die gleichzeitig aber auch für traumhafte Sandstrände und Erholung pur steht. Ibiza begeistert schon seit vielen Jahrzehnten Touristen aus aller Welt. Mit dem Seat Ibiza verhält sich das ähnlich. Der spanische Autobauer geht mit seinem Kleinen nun schon seit 1984 auf Kundenfang. Und das mit Erfolg: Rund sechs Millionen Exemplare wurden bislang verkauft.

Aktuell steht die fünfte Generation bei den Händlern. 2017 kam sie auf den Markt. Mitte 2021 wurde ein Facelift nachgeschoben. Rein optisch unterscheidet sich das von außen kaum von der 2017er-Variante. Warum? Na, weil schon vor fünf Jahren ganze Arbeit geleistet wurde. Schon damals sprach man von einem zeitlosen Design. Vier Jahre später kann man da kaum widersprechen. Klein und zackig kommt er daher, der Ibiza. Setzt auf klare Linien.

TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1498; Zylinder: 4, maximale Leistung (PS): 150; maximales Drehmoment (Nm): 250; Getriebe: Siebengang-DSG; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 219; Beschleunigung 0 - 100 km/h (s): 8,1; Leergewicht (kg): 1199; Testverbrauch (l): 6,4; Länge x Breite x Höhe (mm): 4059 x 1780 x 1444; Radstand (mm): 2564; Preis (Euro): 25525; Einstiegspreis Seat Ibiza (Euro): 17.990.

Vorne mit einem Kühlergrill im Waben-Style und spitz zulaufenden Scheinwerfern. Hinten mit zwei Auspuff-Blenden. Eine links, eine rechts.

Für all die, denen das zu viel Show ist, sei gesagt: Der Ibiza kann auch wirklich flott. Seat bietet verschiedene Motor-Varianten an, die Topversion hört auf den Namen: 1.5 TSI. Hier sorgt ein Vierzylinder, der 150 PS und 250 Newtonmeter freisetzt, für ordentlich Dampf. In dieser Kombination kratzt der Kleine an der 220-km/h-Marke und beschleunigt laut Datenblatt in 8,1 Sekunden auf Tempo 100 – was gefühlt aber deutlich schneller passiert. Zugute kommt dem Ibiza hier auch sein Gewicht. Als 1.5 TSI, der serienmäßig ein Siebengang-DSG an Bord hat, bringt er nur 1199 kg auf die Waage.

Und wie liegt er auf der Straße? Komfortabel. Lässt man es mal sportlicher angehen, ist man recht straff unterwegs. Aber auch mit einem Lächeln im Gesicht, denn gerade kurviges Terrain mag der Ibiza besonders gerne. Da wedelt er alles weg, profitiert von seiner direkten Lenkung.

Der Testwagen hatte das FR-Paket verbaut, das ein paar weitere Schmankerl bereithält: Eine Tieferlegung um 15 Millimeter, adaptive Dämpfer und eine elektronische Differenzialsperre, die dafür sorgt, dass die Power auch entsprechend umverteilt wird. Stimmt, derart aufgepimpt könnte der Fronttriebler sicher auch noch ein paar Pferdestärken mehr vertragen, ohne aus der Bahn zu geraten.

Weiter mit etwas, das heutzutage wichtiger denn je ist: der Verbrauch. Im 150-PS-Ibiza hält sich der in Grenzen. Selbst, wenn man es darauf anlegt und mal ein wenig zügiger um die Kurven saust, pendelt man sich um die 6,4 Liter ein.

In Sachen Connectivity fährt der Ibiza vorne. Verzichten muss man eigentlich auf nichts: DAB+ und USB-C sind serienmäßig. Genau wie die Vorbereitung für Seat Connect – so nennen die Spanier ihren mobilen Online-Dienst. Praktisch: Das Handy kann in einem speziellen Fach kabellos geladen werden. Stylish ist die neue Ambiente-Beleuchtung. Sie harmoniert gut mit den Düsen des Lüftungssystems.

Interessant: Auch den Ibiza gibt es mit einem Erdgas-Antrieb. Der machte kürzlich schon beim RNZ-Test im Arona einen guten Job. Im Ibiza greifen dem CNG-Flitzer 90 PS unter die Räder.

Und gibt’s auch etwas zu kritisieren? Ja, das Navi macht zwar nicht, was es will, arbeitet aber doch recht langsam und nicht immer sonderlich genau. Die Not-Lösung: Das eigene Smartphone, das mittlerweile überall dabei ist, kann’s auch.