Von Simone Andrea Mayer

In vielen Regionen in Deutschland sind die Nächte bereits bitterkalt – aber zugleich oft noch nicht kalt genug für den Kältetod von Topfpflanzen. Denn selbst das empfindliche Grün sollte nicht zu früh ins Winterlager kommen. Hobbygärtner müssen wissen, wie man witterungsbedingt handelt. Hier einige Tipps:

> Der geeignete Zeitpunkt: Viele Kübelpflanzen vertragen Temperaturen an der Frostgrenze. Aber besonders empfindliche Pflanzen können schon Schaden nehmen, wenn die Temperaturen in Bodennähe bei plus fünf Grad liegen. Spätestens Minusgrade werden für die meisten Pflanzen zum Problem.

Gleichzeitig gilt es, das Topfgrün aus dem Garten, vom Balkon oder von der Terrasse im Herbst so lange wie möglich im Freien zu lassen, da den Pflanzen unter anderem der Lichtmangel während des langen Aufenthalts im Winterlager nicht gut tut.

> Bei schwankender Witterung: Ist es abwechselnd eher kalt und dann doch wieder wärmer, können die Pflanzen erst mal im Freien bleiben. Aber: Hobbygärtner sollten den Wetterbericht im Blick haben. Für drohende Fröste kann man ein Schutzvlies bereitlegen, das man dann tageweise über die empfindlichen Pflanzen legt.

Anfällige Topfpflanzen wie Fuchsie, Engelstrompete oder Hibiskus lassen sich vor Kälte schützen, indem man sie im Herbst an einen geschützten Standort ohne Zugluft stellt. Die Gartenakademie Rheinland-Pfalz rät zu einer Hauswand, die auch etwas Wärme abgibt.

> Was bei Frostgefahr zu tun ist: Jede Pflanze hat eine individuelle Toleranzgrenze, auf die man reagieren sollte. Gar keinen Frost sollten etwa Engelstrompete, Bougainvillea, Banane, Korallenstrauch und Hibiskus abbekommen und daher schon vor den ersten Frösten ins warme Winterlager wandern, so die Gartenakademie. Bis minus fünf Grad halten Schönmalve, Kassie, einige Zitrusarten, Schönfaden und Akazia aus. Mispel, Lorbeer, Olive, Granatapfel und Feige können sogar bis zu minus zehn Grad schadlos überstehen.

> Der geeignete Überwinterungsort: Nicht jeder hat ein geeignetes Winterquartier zu Hause. Denn der Ort sollte nicht warm sein, die üblichen beheizten Wohnräume scheiden damit aus. Am besten sind Winterquartiere, die hell und zugleich kühl sind.

Ein nur circa acht Grad warmer Wintergarten kommt laut Gartenakademie dem Optimum sehr nahe. Diese Grundtemperatur verhindert, dass die Pflanzen zu starken Temperaturwechseln ausgesetzt sind, selbst wenn sich der gläserne Raum an sonnigen Tagen aufheizt. Gleiches kann ein beheizbares Kleingewächshaus bieten.

Gut ist auch ein Kellerraum mit natürlichem Licht, der zwischen zwei und zehn Grad warm ist. Eine Garage kann ein Winterlager für die Robusten unter den grünen Frostbeulen sein, zum Beispiel Granatapfel oder Feige. Das ist aber abhängig vom Gebäude, denn es dürfen keine tiefen Minusgrade in der Garage auftreten.

Wer nur sehr dunkle Räume bieten kann, muss diese kalt halten. Denn Wärme signalisiert den Pflanzen, es sei Frühling und sie treiben aus. Ohne Licht bilden sie allerdings nur lange Peitschentriebe und weiches Gewebe. Das macht die Pflanzen im Frühjahr anfällig für Schädlinge und Krankheiten.

Eine lange Liste von frostempfindlichen Topfpflanzen und ihren optimalen Lagerbedingungen hat das Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) zusammengestellt.

> Lösung bei Platzmangel: Wer diese Bedingungen in Haus oder Garage nicht bieten kann, kann seine Pflanzen womöglich gegen Gebühr in eine Gärtnerei ausquartieren. Die Gartenakademie spricht sogar von der "idealsten Form der Überwinterung", denn die Pflanzen werden unter professionellen Gärtnereibedingungen mit der optimalen Helligkeit und Temperatur umgeben.

Alternativ müssen große Topfpflanzen eben im Freien bleiben und bei Minusgraden gut eingepackt werden. Das ist in weiten Teilen Deutschlands in vielen Jahren auch gar keine so schlechte Lösung: Oft dauert der Frost nur ein paar Tage, was die Gewächse in der Regel überstehen. Wichtig ist, sie wieder aus ihrer warmen Hülle auszupacken, wenn es zwischendurch wärmer wird. Gerade im Sonnenschein kann eine Schutzschicht schaden. Den Pflanzen wird es darunter zu warm.