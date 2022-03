Von Daniel Hund

Heidelberg. Es tut sich was – und das nicht erst seit gestern. Die Elektromobilität schreitet voran. Herstellerübergreifend wird an neuen Konzepten gearbeitet. Immer mehr Autos mit Stecker werden in die Verkaufshallen gekarrt. Auch bei Maserati ist das in Kürze so. Die italienische Kultmarke, die eigentlich für wummernden Motorensound steht, hat das Flüsterleise für sich entdeckt.

Das Zauberwort lautet Folgore – so nennt man bei den Dreizack-Machern die Elektrifizierung. Den Anfang im E-Segment wird bei Maserati GranTurismo machen. 2023 soll der E-Renner auf den Markt kommen. Renner wird hier übrigens wie die Faust aufs Auge passen, schließlich wird dieser Maserati mit technischen Lösungen aus der Formel E auf Kundenfang gehen. Das Ziel der Ingenieure: Bis 2025 soll es von jedem Maserati-Modell eine vollelektrische Variante geben. Ehe ab dem Jahr 2030 alle Boliden der Edelmarke vollelektrisch am Start sein werden.

Maserati Ghibli Trofeo Hubraum (ccm): 3799; Zylinder: 8; maximale Leistung (PS): 580 bei 6750 U/min, maximales Drehmoment (Nm): 730 bei 2250 - 5250 U/min; Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 4,2; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 326; Antrieb: Heckantrieb; Getriebe: Achtgang-Automatik; Spritverbrauch (l): 15,1; Leergewicht (kg): 1969; Länge x Breite x Höhe (mm): 4971 x 1945 x 1461; Preis (Euro): 135.660; Einstiegspreis Ghibli (Euro): 78.005.

Das ist gut so und vernünftig – dennoch wird es Autofans geben, die dann der guten alten Zeit hinterhertrauern werden. Einer Zeit, in der ein Maserati schon zu hören war, wenn er gefühlt noch einen Kilometer entfernt war. Auf dem Markt sind diese Schlitten schon heute nicht mehr: Der Geräuschpegel hat in den letzten Jahren spürbar abgenommen.

Kernige Modelle gibt es aber nach wie vor. Eines von ihnen ist der Ghibli Trofeo. Er ist die Speerspitze der Ghibli-Reihe, die höchste Ausbaustufe. Und alles, nur kein Schnäppchen. Ein kurzer Blick auf die Homepage der Italiener – und es wird einem leicht schwindelig: 135.660 Euro wechseln den Besitzer, wenn man sich für den König im Sortiment entscheidet. Zum Vergleich: Bei der GT-Hybrid-Version ist man mit 78.005 Euro dabei.

Doch man bekommt auch etwas für sein Geld. 580 PS. In 4,3 Sekunden von 0 auf 100. 326 km/h schnell. Viele werden nun sicher sagen: "Ist ja alles schön und gut, braucht aber kein Mensch." Stimmt so jedoch nicht ganz: Die Nachfrage ist da, sonst würde Maserati solche Autos nicht bauen. 2021 verkauften die Italiener 24.269 Autos weltweit.

Zurück zum Ghibli Trofeo. Das Abenteuer beginnt mit einer kleinen Taste, dem Startknopf. Wird er gedrückt, erwacht der V8-Motor unter der Haube. Doppelt aufgeladen ist der – und stammt aus Modena, kommt direkt von Ferrari.

Klar ist: Fahren will in diesem Auto gelernt sein. Es ist keines dieser Fahrzeuge, bei denen man sich einfach reinsetzen und Vollgas geben kann. Als Hecktriebler, der es auf satte 780 Newtonmeter bringt, ist gerade auf feuchtem Untergrund Vorsicht geboten.

In Sachen Fahrprogrammen kann man sich zwischen verschiedenen Varianten entscheiden. "Corsa" nennt sich der schärfste Modus, gemacht ist der aber eher für die abgesperrte Rennstrecke, die man als Besitzer solch eines Autos durchaus häufiger ansteuern dürfte.

Wenn es im Alltag etwas zackiger und kerniger vorwärts gehen soll, reicht der Sportmodus völlig aus. Dann stellt sich das Fahrwerk schärfer und auch die vier Auspuffrohre brabbeln ein wenig lauter vor sich hin.

Die Höchstgeschwindigkeit von 326 km/h dürfte man – außer man biegt regelmäßig auf die Rennstrecke ab – so gut wie nie knacken. Doch um dieses typische Maserati-Feeling hinter dem Steuer zu spüren, reicht auch eine kurvige Landstraße, auf der man sich stur an die vorgegebenen 100 km/h hält. Gekonnt wedelt die rund zwei Tonnen schwere Limousine dann alles weg, besticht durch eine Lenkung, die direkter kaum sein könnte.

Genug gelobt, spätestens an der Zapfsäule kommt nämlich das böse Erwachen. Maserati spricht selbst schon von einem Spritverbrauch von rund 13 Litern. Zu realisieren sind die aber kaum. Mit 15 Litern ist man eher dabei.

Stimmt, bei den aktuellen Benzinpreisen, schießt da jedes Mal ein halbes Vermögen durch den Tankschlauch. Doch letztlich ist es wohl so: Wer sich einen Ghibli Trofeo leisten kann, der schaut auch beim Sprit nicht so aufs Geld.