Von Constanze Werry

Der Umzug ist schon lange geplant – und dann kam die Coronakrise. Da stellt sich die Frage: Darf ich derzeit überhaupt umziehen? Wie ist das mit Helfern? Worauf muss ich achten, wenn ich ein Umzugsunternehmen beauftrage? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Sind Umzüge wegen der Coronakrise zurzeit verboten? Nein. Wohnungswechsel und Umzüge seien weiterhin erlaubt, erläutert das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg auf RNZ-Nachfrage.

Was gilt für Helfer? Auf die große Helferschar aus dem Freundeskreis, muss man derzeit verzichten. Durch das weitgehende Kontaktverbot falle die Option, sich von Freunden oder Personen außerhalb des eigenen Haushalts helfen zu lassen, aus, erläutert ein Sprecher der Stadt Heidelberg. Denn für Umzüge gilt dasselbe wie für alle Aufenthalte im öffentlichen Raum. Und das bedeutet konkret: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur zu zweit möglich oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands. "Vermieden werden sollte in jedem Fall, dass zu viele Menschen zusammenkommen", sagt Pascal Murmann vom Sozialministerium.

Was passiert bei einem Verstoß gegen das Kontaktverbot? Dann muss man sich auf entsprechende Bußgelder einstellen.

Was ist mit Umzugsunternehmen? Sie dürfen weiterhin arbeiten. Denn die Kontaktsperre in der Öffentlichkeit gilt nicht, wenn es sich um beruflich bedingte Arbeiten handelt. Wer will, kann also für seinen Umzug Profis engagieren.

Worauf muss ich achten, wenn ich ein Umzugsunternehmen beauftrage?"Umzugsunternehmen kalkulieren unterschiedlich", erläutert Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Manche kalkulieren beispielsweise über den Aufwand. Bauer empfiehlt am besten einen Festpreis zu vereinbaren. Vorher sollte das Unternehmen die Möglichkeit für einen Vor-Ort-Termin haben. Denn unter anderem die Menge des Umzugsguts ist entscheidend für den Preis, der veranschlagt wird. Läuft etwas aus dem Ruder, wenn vorher alles gezeigt und ein Festpreis vereinbart wurde, geht das zulasten des Unternehmers. "Außerdem muss man bei einem Festpreis im Nachhinein nicht alles nachprüfen – zum Beispiel die Stunden", erläutert Bauer.

Manche Dinge lassen sich auch ohne viele Helfer im Vorfeld selbst bewerkstelligen. Wer zum Beispiel selbst einpackt, kann unter Umständen Geld sparen. Der Experte empfiehlt: "Wenn die Zeit reicht, sollte man Vergleichsangebote einholen."

Und noch ein Tipp: Umzugsschäden sind zwar versichert – aber nicht alles und nach Gesetz mit bis zu 620 Euro pro Kubikmeter Umzugsgut. Es kann deshalb sinnvoll sein, den Umzugsunternehmer gegebenenfalls auf eine Zusatzversicherung anzusprechen. Bauer rät außerdem dazu, besonders wertvolle oder besondere Gegenstände bevorzugt selbst zu transportieren, sofern sich das bewerkstelligen lässt.

Was, wenn ich meine Wohnung gekündigt habe und plötzlich in Quarantäne muss – so dass sich Quarantänezeit und Auszugstermin überschneiden? Muss ich dann unweigerlich ausziehen? Laut dem Deutschen Mieterbund lautet die Antwort: Nein. Dem Vollstreckungsrecht zufolge gilt, dass das Recht des Mieters auf körperliche Unversehrtheit Vorrang vor dem Räumungsinteresse des Eigentümers hat. Da alle Menschen aufgerufen seien, sich solidarisch zu verhalten und Kontakte drastisch zu reduzieren, könne der Mieter im konkreten Fall nicht zum Auszug verpflichtet werden, so der Mieterbund.