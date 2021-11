Von Andrea Hentschel

Wegen der anhaltenden Coronawelle gibt es auch in diesem Jahr vielerorts keine Weihnachtsmärkte. Aber dort, wo es die Infektionsdynamik zulässt, treffen sich Familien, Kolleginnen und Kollegen und Freundeskreise wieder zu einem Glühweinumtrunk an den Marktbuden. Damit beginnt auch eine Hochzeit für Taschendiebe. Im dichten Gedränge kann es nur wenige Sekunden dauern, bis Geldbörse, Smartphone oder Autoschlüssel weg sind.

Mit welchen Tricks arbeiten die Diebe? Oft treten Taschendiebe im Duo oder in kleinen Gruppen auf und agieren nach Angaben der Polizei arbeitsteilig nach dem Motto: ablenken, anrempeln, drücken, ziehen, Beute übergeben. Beim Rempeltrick wird das Opfer im Gedränge angestoßen oder in die Zange genommen. Der Vordermann bückt sich etwa oder bleibt abrupt stehen. Während das Opfer abgelenkt ist, greift ein Komplize in die Tasche.

Beim Fleckentrick wird das Opfer mit Ketchup oder einem Getränk bekleckert und beim wortreichen Reinigungsversuch bestohlen. Oder Fremde bitten um Wechselgeld. Beim Öffnen der Geldbörse wird der Betroffene vom Täter abgelenkt, der zwar seine Münzen in die Börse wirft, aber gleichzeitig Banknoten herauszieht.

Wann ist noch Vorsicht angebracht?Das ganze Jahr über, aber verstärkt in der Vorweihnachtszeit, zieht der Auskunftstrick. Fremde fragen das Opfer nach dem Weg und halten ihm einen Stadtplan vor oder sprechen Menschen auf vollen Bahnhöfen an. Während der Angesprochene abgelenkt ist, plündern Komplizen die Hand- oder Umhängetasche oder das Gepäck.

Was rät die Polizei zur Sicherheit?Weihnachtsmarktbesucher sollten generell nur das Notwendigste an Bargeld oder Zahlungskarten dabei haben. Die Beamten empfehlen auch, Geld, Papiere und das Smartphone getrennt voneinander in verschiedenen verschlossenen Innentaschen zu tragen. Handtaschen sollten stets geschlossen und mit dem Verschluss in Richtung Körper getragen werden. Die Pin sollte niemals im Portemonnaie und schon gar nicht auf der Zahlungskarte notiert werden.

Was ist bei einem Diebstahl zu tun? Die Straftat ist bei der Polizei anzuzeigen, die auf vielen Weihnachtsmärkten präsent ist. Um sich bei einem Diebstahl vor Abbuchungen zu schützen, sollten alle Geldkarten sofort gesperrt werden. Das geht am besten über den zentralen Sperrnotruf 116.116. Damit lassen sich alle Girokarten und die meisten Kreditkarten sperren. Die Polizei kann die Girokarte auch für das elektronische Lastschriftverfahren sperren. Opfer sollten in den nächsten Wochen dann sorgfältig ihre Kontobewegungen im Auge behalten und unrechtmäßige Lastschriften zurückbuchen lassen.