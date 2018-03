Von Evelyn Steinbach, dpa

Gießen (dpa/tmn) - Einmal in der Woche Staub wischen, das Bad putzen oder auch mal Bügeln: Eine Haushaltshilfe ist ein Segen. Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaft sind bundesweit etwa 300 000 gemeldete Kräfte im Einsatz. Doch wie finden Verbraucher eine geeignete Kraft? Und was sollten sie bei der privaten Jobvergabe beachten?

Elisabeth Faber vom Bundesverband haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen (BHDU) in Gießen empfiehlt, die Stellenanzeigen in der Tageszeitung durchzuschauen. «Hier findet man oft Jobgesuche als Haushaltsservice», sagt sie. Oder man hört sich um. Bekannte, die gute Erfahrungen mit Haushaltshilfen gemacht haben, können jemanden empfehlen.

Darüber hinaus gibt es viele Vermittlungsstellen, an die man sich wenden kann. Darauf weist Inge Maier-Ruppert von der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft in Lappersdorf hin. «Manche vermitteln und werden nach Vertragsabschluss entweder vom Arbeitnehmer oder Arbeitgeber bezahlt», erklärt die Haushaltsexpertin. Dafür erspart sich der Verbraucher selbst eine lange Bewerberrunde. Auch die Bundesagentur für Arbeit kann weiterhelfen.

Möglich ist auch, sich an einen Putzdienst oder Dienstleister zu wenden. «Der kostet zwar im ersten Moment mehr, regelt aber auch die Vertretung im Krankheitsfall», sagt Faber. Hinzu kommt, dass die Firma für ihre Angestellten haftet und die Abrechnungen übernimmt. 20 Prozent der Leistung können von der Steuer abgesetzt werden.

Ein Putzdienst übernimmt fast alle Tätigkeiten im Haushalt, wenn gewünscht auch das Kochen, das Waschen der Wäsche und Bügeln. «95 Prozent aller Dienste sind aber Reinigungstätigkeiten», erklärt Faber. Zwar gehört Fensterputzen zu den üblichen Aufgaben, aber nicht dort, wo die Fachkraft sich in Gefahr bringen würde. Hierfür muss man Spezialfirmen kontaktieren. Die Reinigungsdienste sind vorwiegend in Ballungszentren und großen Städten zu finden. «Ein Blick in das Branchenbuch genügt», so Faber.

Für welche Reinigungskraft man sich letztendlich entscheidet, hänge von der Zuverlässigkeit und dem Vertrauen gegenüber der Person ab, erklärt Inge Maier-Ruppert. Diskretion sei Pflicht, weil nicht immer jemand zu Hause ist, wenn gereinigt wird. «Außerdem will ich nicht, dass sich draußen über die Ordnung oder Nicht-Ordnung meiner Familie unterhalten wird», sagt Maier-Ruppert. Darauf müssen Auftraggeber achten.

Ein wichtiger Punkt ist die Aufgabenverteilung. «Der Haushalt als Arbeitgeber muss sich im Klaren sein, was die Haushaltshilfe tun soll und wie», erklärt Maier-Ruppert. Um zu sehen, ob die Person die Erwartungen erfüllt, schlägt die Expertin vor, mit der Fachkraft am Anfang gemeinsam zu putzen. «Dabei sehe ich, wie sie auf meine Vorschläge reagiert und sie umsetzt», erläutert Maier-Ruppert. «Gleichzeitig bekommt sie ein Gespür für meine Vorstellungen.» Im Anschluss können dann beide Seiten entscheiden, ob sie einen Vertrag schließen wollen oder nicht.

«20 bis 25 Stunden die Woche sind hier heute eher die Ausnahme», berichtet Elisabeth Faber. «Die meisten Haushalte kommen mit weniger Stunden aus.» Das Gehalt sei Verhandlungssache und hänge von der Region ab. Eine Orientierung kann das DHB-Netzwerk Haushalt geben, das die Entgelte für Beschäftigte in Privathaushalten und Dienstleistungszentren mit der Gewerkschaft NGG verhandelt.

«Eine Haushaltshilfe, die keine berufliche Ausbildung, jedoch Vorkenntnisse vorweisen kann, bekommt laut Tarifvertrag 9,99 Euro pro Stunde», sagt die DHB-Geschäftsführerin Elke Wieczorek. Das seien Kräfte, die die Arbeiten im Haushalt nach Anweisung selbstständig ausführen können. Eine ausgebildete Hauswirtschafterin erhält mit einem Stundenlohn von 10,62 Euro etwas mehr. Die Zahlen gelten für Nordrhein-Westfalen, unterscheiden sich zu anderen Bundesländern aber wenig. Der Tarif sei zudem nur eine grobe Richtlinie, betont der DHB. 10 Euro pro Stunde sollte jeder Haushalt mindestens für den Service bezahlen, fordert Wieczorek.

Wer unter 450 Euro im Monat verdient, gilt als Minijobber, darüber hinaus als sozialversicherungspflichtiger Angestellter. Musterverträge für die private Anstellung gibt es auf den Internetseiten der Industrie- und Handelskammern sowie der Minijob-Zentrale. «Wichtig bei Minijobbern ist, dass sich der Arbeitgeber von der Haushälterin bescheinigen lässt, dass sie im Monat nicht mehr als 450 Euro verdient», sagt Faber. Sonst kann es dazu kommen, dass nachversichert werden muss.

«Durch die Anmeldung bei der Minijobzentrale ist man automatisch unfall- und rentenversichert», erklärt Wolfgang Buschfort von der Deutschen Rentenversicherung in Bochum. Einen Anteil von 14,44 Prozent der Lohnkosten muss der Haushalt an Sozialversicherung übernehmen. Elisabeth Faber gibt zu bedenken, dass in Deutschland immer noch 90 Prozent der Putzfrauen schwarz arbeiten. Dabei könnten sich die Auftraggeber, zu denen Geschäftsmänner, Akademiker und Familien gehören, einen Haushaltsservice auch legal leisten.