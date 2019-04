In Volkach ziehen Rebreihen auf steilen Weinbergen vorüber, hier schlägt das Herz des Fränkischen Weinlandes. Am Hang steht die Wallfahrtskirche Maria im Weingarten. Darin befindet sich die Madonna im Rosenkranz. Foto: Getty Images

Von Karin Kura

Main-Franken. Der Main-Radweg zählt zu den beliebtesten Radrouten in Deutschland. Fahrrad-Urlauber erwartet ein über 500 Kilometer langer, weitgehend flacher Weg entlang eines ruhigen Flusses. An den Ufern liegen viele hübsche Main- Orte mit fränkischer Bier- und Weintradition.

Gemächlich fließt der Main neben uns her. Der Fahrtwind kühlt, aber an einem heißen Sommertag sehnt man sich nach einem erfrischenden Bad. Kurz darauf kommt, nicht weit von Volkach entfernt, ein sandiges Badeplätzchen in Sicht. An einem Seitenarm des Mains, frei von Schiffsverkehr. Muschelschalen bedecken den sandigen Boden im flachen Wasser, vorsichtig tasten sich die Füße voran, dann heben die Beine ab zum Schwimmen. Ein schönes Gefühl, umgeben von sanft-weichem Flusswasser.

Hintergrund Allgemein: Zwischen den zwei Quellen des Mains im Fränkischen Jura und der Mündung in den Rhein in Mainz liegen 590 Kilometer. Der Weiße und der Rote Main treffen sich bei Kulmbach. Die meisten Radreiseführer empfehlen den Start in Bayreuth. Ab dort führt der Radweg 520 Kilometer weit bis zur Mündung. Er ist gut beschildert. Anbieter: Verschiedene [+] Lesen Sie mehr Allgemein: Zwischen den zwei Quellen des Mains im Fränkischen Jura und der Mündung in den Rhein in Mainz liegen 590 Kilometer. Der Weiße und der Rote Main treffen sich bei Kulmbach. Die meisten Radreiseführer empfehlen den Start in Bayreuth. Ab dort führt der Radweg 520 Kilometer weit bis zur Mündung. Er ist gut beschildert. Anbieter: Verschiedene Radreiseanbieter haben den Main-Radweg im Programm, etwa Wikinger Reisen: von Würzburg nach Aschaffenburg, eine 7-tägige individuelle Radtour u.a. mit Übernachtungen, Gepäcktransport sowie Bahn-Rückfahrt zum Ausgangspunkt nach Würzburg, ab 525 Euro (www.wikinger-reisen.de). Auskunft: www.mainradweg.com und www.franken-tourismus.de.

Zuvor führte der Radweg vorbei an Streuobstwiesen, an Korn- und Gemüsefeldern. Am Fluss spürt man noch etwas aus vergangenen Zeiten. Vieles wirkt ländlich-gelassen: Da sind die lang gezogenen Gemüsegärten hinter den Häusern, stets in Richtung Mainufer angelegt. Am Nachmittag, wenn es kühler wird, machen sich dort zumeist ältere Menschen an die Arbeit, sie stehen gebückt und harken ihre Beete.

Oder die kleinen Fähren. Allein drei davon gibt es bei Wipfeld, 17 Rad-Kilometer flussabwärts ab Schweinfurt. Der Radweg wechselt die Uferseite, und die Fähre bringt Mensch und Fahrrad rüber. Genauso den Bauern auf dem Trecker, der auf dem Weg zu seinen Feldern ist. Es sind nur kurze Fahrten, aber die Zeit reicht für einen Plausch zwischen den Bewohnern hüben und drüben des Mains.

Hinter Wipfeld bietet sich schon bald die nächste Gelegenheit, in die Flussperspektive zu wechseln. Am Anleger in Stammheim stoppt das Ausflugsschiff "Undine". Die Fahrräder werden an Bord geschoben, und dann braucht das Boot 40 Minuten bis Volkach. Rebreihen auf steilen Weinbergen ziehen vorüber, hier schlägt das Herz des Fränkischen Weinlandes. Weit oben am Hang steht die Wallfahrtskirche Maria im Weingarten. Sie beherbergt die bekannte Madonna im Rosenkranz, eines der großen Werke des Künstlers Tilman Riemenschneider.

Und der Main, der dreht sich alsbald wie beschwipst fast komplett um sich selbst. An der Main-Schleife liegt das schmucke Städtchen Volkach mit rechteckigem Marktplatz, den ein Rathaus im fränkischen Renaissance-Baustil ziert. Es gibt zwölf Winzer in Volkach, sie betreiben Vinotheken, Heckenwirtschaften und Probierstuben mit "Wein to go". Ausgeschenkt werden fränkische Tropfen. Vor allem Silvaner, Müller-Thurgau oder Bacc hhus. Der Schoppen geht mit, wenn man durch die Altstadt schlendert, an der nächsten Station gibt man sein Glas wieder ab.

50 Kilometer hinter Aschaffenburg steuert der Radweg schließlich mitten hinein ins Herz Frankfurts. Foto: Getty Images

Gemeinsam mit einem Stück Schiffs-Kanal umarmt die Mainschleife die Weininsel, dort führt der Radweg am Ufer entlang nach Sommerach. Es zählt zu den schönsten Dörfern Europas und ist eine echte Perle: Den Ortskern umschließt eine Wehrmauer mit Türmen und Toren, es gibt eine Reihe historischer Gebäude, darunter die spätgotische Pfarrkirche oder das alte Gasthaus zum Schwanen an der Hauptstraße. Gemütlich-fränkisch sitzt man hier bei einem Glas prickelndem Secco. Weinanbau wird hier seit dem 11. Jahrhundert betrieben, als Spitzenlage gilt der Sommeracher Katzenkopf. Die edlen Tropfen fließen in den Bocksbeutel, Frankens Klassiker schlechthin. Hoch ist die Dichte an gastronomischen Angeboten entlang des Main-Radwegs. Radler haben das Problem, sich für einen Stopp zu entscheiden: Lieber im Biergarten einkehren, in der Heckenwirtschaft oder in der Gaststube gleich hinter der nächsten Flussbiegung?

In der Bier-Kulturstadt Bamberg, mit einem der größten noch erhaltenen Altstadtkerne Europas, starten viele Radtouristen ihre mehrtägigen Touren flussabwärts. Dabei verläuft die erste Etappe, die rund 60 Kilometer lange Strecke nach Schweinfurt, ziemlich monoton zwischen Fluss, Straße und Bahnlinie. Der Main ist nicht nur ein idyllischer Fluss, er ist zugleich wichtiges Teilstück der Binnenschifffahrt. Zusammen mit Rhein, Donau und dem Main-Donau-Kanal ergibt sich eine rund 3500 Kilometer lange Wasserstraße bis zum Meer.

Die nächste größere Stadt nach Schweinfurt ist die fränkische Metropole Würzburg. Für Radfahrer im Sommer kein leichtes Pflaster. Viel Verkehr, zahlreiche Touristengruppen, durch die man sich das Rad schiebend hindurchschlängeln muss. Da genügt eine kleine Sightseeingtour durch die historische Altstadt, mal kurz am Dom St. Kilian vorbei, und dann wieder hinunter zum Main. Aufs Schiff. Zum nächsten Kulturstopp fährt ein Linienschiff, ins sieben Kilometer entfernte Veitshöchheim. Der beschauliche Mainort besitzt ein prächtiges Schloss, die von Balthasar Neumann gestaltete Sommerresidenz der Würzburger Fürstbischöfe. Sehenswert ist der Schatten spendende Rokokogarten.

Die Radtour führt auch durch Lengfurt (u.) bei Wertheim. Foto: Kura

Zwischen Würzburg und Wertheim beschreibt der Main einen weiten Bogen. Die Weinberge bleiben allmählich zurück, es duftet nach Gras. Rund 30 Kilometer von Veitshöchheim erreicht man die Dreiflüssestadt Gemünden. Saale und Sinn münden hier in den Main. Die Stadt liegt genau in der oberen Kurve des Mainbogens, sie gilt als Tor zum Spessart. Dicht bewaldete Spessarthänge rücken immer näher an den Radweg heran.

Idyllisch, aber nur selten einsam ist es am Main. Auf dem Wasser sind Kreuzfahrtschiffe unterwegs zum nächsten Anleger in Wertheim, die alte Residenzstadt an Main und Tauber. Sie besitzt einen mittelalterlichen Marktplatz mit einem Engelsbrunnen aus Sandstein, drum herum gruppieren sich restaurierte Fachwerkhäuser. Der Sandstein verleiht dem Wein einen eigenen Charakter. Und über den roten Dächern der Altstadt thront die imposante Stauferburg Wertheim.

Es kommen noch weitere sehenswerte Städtchen entlang der Radroute, darunter Miltenberg oder Aschaffenburg. Je näher das Rhein-Main-Gebiet rückt, umso mehr verliert der Main seine beschauliche Note. 50 Kilometer hinter Aschaffenburg steuert der Radweg mitten hinein ins Herz Frankfurts. Zuerst fährt man auf die beiden Glastürme der Europäischen Zentralbank zu, gefolgt von weiteren Hochhäusern, die die Skyline Frankfurts prägen. Gegenüber befindet sich das Museumsufer, darunter bekannte Museen wie das Städel oder das Architekturmuseum. Neue Wohnviertel entstehen hier, die Stadt verändert sich stets. Aber der Main, der bleibt bei allem unbewegt.