Von Heiko Schattauer

Die Tore waren zu klein. Na gut. Irgendwas ist immer. Und irgendwas findet der anspruchsvolle Nachwuchs eben immer. Irgendwas, das man kritisieren könnte. Dass die um die "zu kleinen" Fußballtore herumgebaute Halle (!) fast Turniergröße hat, verliert ob der ersten Fehlschüsse irgendwie an Bedeutung. Und ansonsten? Nein, außer der Sache mit den für die Zielsicherheit meines Sohnes nicht ausreichend dimensionierten Toren gibt es offenbar nichts zu beanstanden von den beiden kritischen Testpersonen, die sich im Kinderhotel "alpina" im beschaulichen Fügen in Österreich ein Bild machen sollen. Nach dem Kurzbesuch in der frisch mit fünf Smileys ausgezeichneten Herberge eingangs des Zillertals geht der Daumen klar nach oben. Da sind sich meine Kinder, ansonsten eher selten einer Meinung, sogar mal absolut einig. Na dann.

Hintergrund Allgemeine Informationen: Fügen liegt am nördlichen Eingang des Zillertals. Infos: www.zillertal.at/tirol/fuegen-kaltenbach.html oder www.fuegen.de Anfahrt: Von Heidelberg aus auf A5 und A8 bis [+] Lesen Sie mehr Allgemeine Informationen: Fügen liegt am nördlichen Eingang des Zillertals. Infos: www.zillertal.at/tirol/fuegen-kaltenbach.html oder www.fuegen.de Anfahrt: Von Heidelberg aus auf A5 und A8 bis Rosenheim, weiter über A93 und A12 bis Ausfahrt Wiesing, dann auf der Zillertalstraße bis Fügen. Für die rund 470 Kilometer sollte man gut 5 Stunden Fahrtzeit einplanen. Übernachten: Im Family-LifestyleKinderhotel "alpina zillertal" kostet die Übernachtung im großzügigen Familienzimmer ab 139 Euro/Erwachsene und ab 35 Euro/Kind inklusive Verwöhnpension. Im Hotel finden sich für Kinder neben einer 200 qm großen Turnhalle ein eigener Bolder-Kletterraum, Theater & Kino, Softplayanlage. Insgesamt erstreckt sich die Family-Erlebniswelt auf 4000 qm. Infos: www.alpina-zillertal.at. Skigebiet: Das Skigebiet Spieljoch erstreckt sich über eine Höhenlage von 634 bis 2054 Meter und bietet rund 21 Pistenkilometer, die meisten davon auf leichten oder mittelschweren Pisten. Der Skipass (Kombiticket Fügen/Hochfügen/Hochzillertal) kostet für Erwachsene 53 Euro/Tag, für Kinder (bis 14) 24,50 Euro/Tag. Geöffnet ist das Skigebiet in der Saison 2018/19 vom 8.12. bis 22.4.2019. Die im Skipass inkludierten, größeren Skigebiete Hochfügen und Hochzillertal-Kaltenbach sind nur wenige Kilometer (Skibus) entfernt.

Punkten kann unterdessen nicht nur die Unterkunft aus dem Verbund der "Kinderhotels Europa". Auch der Rodelhang direkt und das Skigebiet ein paar hundert Meter hinter dem Hotel fahren Bestwerte ein. Wenn auch das mit dem Bremsen und Lenken mitunter noch optimierungsfähig ist, ein Schlittenhang direkt am Haus ist schon was Großartiges. Zumal, wenn er sich im Falle des Falles (also nicht ganz ausreichend winterlichen Verhältnissen) auch noch manuell beschneien lässt.

Zum Skifahren taugt der kleine Hügel für meine Mitreisenden auf Dauer aber nicht mehr, auf dem Zauberteppich, ein Förderband den Berg hinauf, wollen sie nicht mehr mit ihren Skiern gesehen werden. Als Aufstiegshilfe für die Rodeltour wird das "Babyteil" inkonsequenterweise dann aber dennoch gern genutzt.

Schön deshalb, wenn man wählen kann: Der Einstieg in ein Skigebiet, das den mitwachsenden Ansprüchen des eigenen Nachwuchses genügt, ist glücklicherweise nur einen Steinwurf entfernt. Es heißt Spieljoch und ist nicht nur das erste Skigebiet im unter erfahrenen Brettlfans durchaus renommierten Zillertal. Sondern auch überaus familien- und kindertauglich. Warum? Weil auf dem Spieljoch nicht die hektische Betriebsamkeit herrscht, wie sie in vielen anderen Skigebieten den Genuss am Wintersport mit Kindern ein wenig verleidet. Das Internet-Magazin "Skiresort.de" führt das Fügener Skiareal als Testsieger 2018 (bei den kleineren Gebieten mit bis zu 30 Kilometer Pisten) und echten "Geheimtipp". Das sollte man vielleicht auch nicht allzu laut sagen, sonst war es das womöglich schnell mit dem Geheimtipp.

Ein Paradies für Familien: Die schicke Bergstation der Spieljochbahn

Was dann auch Claudia und Michael aus Aschaffenburg eher schade finden würden. Bei der Auffahrt mit der brandneuen Spieljochbahn - deren Berg- und Talstationen nicht nur für Architekten echte Hingucker sind - erklären die beiden nämlich, warum es sie schon zum wiederholten Male nach Fügen zieht. "Weil man hier ganz einfach in Ruhe schön Skifahren kann". Das familienfreundliche Konzept made in Fügen funktioniert offenbar auch ohne Kinder.

Silvia, ebenfalls mit in der 10er-Gondel in Richtung Bergstation unterwegs, setzt noch einen drauf. "Ich bin dieses Jahr hierher gezogen", gesteht die rüstige Rentnerin, die sich gerade mit ihrem Enkel Jona auf zur Skitour macht. Vier Jahre lang hatte die sympathische Bayerin zuvor "im Winter wie im Sommer" im Zillertal ihre Urlaubszeit verbracht. Es hat ihr derart gut gefallen, dass sie ihren Ruhestand nun dauerhaft in Fügen, respektive dem Zillertal verbringen will. Dass ihr Mann noch ein bisschen arbeiten muss (in Innsbruck), während sie bereits mit dem Enkel aktiv die Pension genießt, stört Silvia gar nicht. "Der darf ja auch bald in Ruhestand gehen", erklärt sie uns schmunzelnd.

Von Ruhe- oder Stillstand kann im Skigebiet und in Fügen nicht die Rede sein. Etliche Millionen hat man erst jüngst in die Aufwertung des Angebots gesteckt, die neue Bergbahn visualisiert nur einen Teil der Investitionen, die man getätigt hat, um als Feriendestination (vor allem auch für Familien) attraktiv zu bleiben. Auch im "alpina" ist man fast permanent in Bewegung, um dem Gast eine möglichst angenehme Auszeit vom Alltag zu ermöglichen. Die stellt sich insofern außergewöhnlich dar, da die Hotel-Familie Kobliha ihr Haus als Familien- und Lifestyle-Hotel gleichermaßen sieht und entsprechend führt. "Wenn wir mit unseren drei Kindern unterwegs sind, dann wünschen wir uns das auch nicht anders", sagt Hotel-Chef Michael Kobliha. Man will all das bieten, was eine Familie mit Kinder jeden Alters für einen entspannten Urlaub braucht. Und dabei dennoch nicht den Blick für das Schöne und Besondere verlieren, das eben auch ein Familienhotel ausmachen soll.

Das stilsichere Kinderhotel mit integrierter Kletterhalle.

Holz spielt dabei eine zentrale Rolle. Als natürliches Element, "das Wärme ausstrahlt." Oder eben als Stil-Element, das eine ganz eigene Note und nachhaltiges Wohlbehagen vermittelt. Das fängt schon im Empfangsbereich an und setzt sich in Zimmern, Restaurant, Kinder- und Wellnessbereichen des Hauses stimmig fort. Stimmig ist auch die Philosophie der hauseigenen Gastronomie, in der man Wert auf Regionalität und Qualität legt. Ein Ansatz, den man sieht, riecht und schmeckt. Und der wirkt - denn: "Zum Wohlbefinden gehört auch gutes Essen", weiß Michael Kobliha.

So angenehm überschaubar wie das für gerade mal 50 Familien konzipierte Family-Style-Hotel ist auch das Skigebiet vor Ort. "Wir sind kein Well-known-Wintersport-Ort, dazu fehlt uns schlicht die Höhe", weiß Michael Kobliha Fügen einzuordnen, "aber wir können alles bieten, was man sich in einem Familienurlaubsgebiet wünscht". Und bald dürfte sich zudem noch ein Wunsch der Fügener selbst erfüllen, eine Gondel-Verbindung vom Spieljochgebiet (Onkeljoch) nach Hochfügen ist offenbar bereits in Planung.

Angeben kann man in Fügen übrigens schon jetzt mit einer Besonderheit: So zieht sich vom Spieljoch aus die längste beschneite Talabfahrt (siebenenhalb Kilometer lang) des Zillertals nach Fügen.

Wobei angeben eigentlich gar nicht so zu dieser angenehm unaufdringlichen Destination passt. Die hat ihre überzeugendsten Fürsprecher ohnehin in Gästen wie Claudia, Silvia und Michael. Und all den anderen, die - mit oder ohne Kind und wahlweise auch Kegel - einfach nur ihren kleinen Urlaub und Skifahren in Ruhe genießen wollen.