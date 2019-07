Sturmschäden am Strand bei Nea Plagia in der Region Chalkidiki in Nordgriechenland.

(dpa). In Chalkidiki in Griechenland wütet ein heftiges Unwetter, an der italienischen Adriaküste werden Strände verwüstet: Nach großen Zerstörungen am Urlaubsort wie aktuell in Südeuropa stehen viele Reisende vor der Frage, wie es weitergeht. Welche Rechte haben sie - und welche Pflichten haben Veranstalter?

> Vor Ort betroffene Pauschalreisende sollten zunächst beim Veranstalter erfragen, ob dieser sie an einen vergleichbaren Ort in der Region bringen kann, rät der Reiserechtler Paul Degott. Ist das nicht möglich, könnten sie den Urlaub abbrechen und sich vorzeitig zurückbefördern lassen. Die Kosten dafür trage der Veranstalter.

> Steht die Reise erst noch bevor, sollte man den Reiseveranstalter kontaktieren und fragen, wie die Situation vor Ort ist: Kann die Reise noch ordnungsgemäß stattfinden? Lässt sich das bezweifeln, könnten Urlauber aufgrund außerordentlicher Umstände vom Reisevertrag zurücktreten und bekämen den Reisepreis erstattet, sagt Degott.

> Wer individuell gebucht hat - also nicht über einen Veranstalter - besitzt schlechtere Karten. Dann müsse man schauen, was nach Landesrecht geht und versuchen, Ansprüche durchzusetzen. Das sei "tendenziell schwierig", so Degott.

> Pauschalurlauber dagegen haben das deutsche Recht im Rücken. Dies sieht auch umfangreiche Informationspflichten des Veranstalters vor, erklärt der Experte. Das schließt aus seiner Sicht ebenso Warnungen vor schweren Unwettern ein.

"Er muss - und das kann er auch, denn er hat Reiseleiter vor Ort - gucken, was in dem Urlaubsgebiet geschieht und was als Risiko auf den Reisenden zukommen könnte", sagt Degott. Entsprechend müsse der Veranstalter Urlauber informieren und auch proaktiv Vorschläge zum Umgang mit dem Problem machen.

Allein auf den Veranstalter verlassen sollten sich Reisende aber nicht: Sie können sich am Urlaubsort auch selbst auf dem Laufenden halten, ob in der Region möglicherweise Unwetter drohen. Einen Überblick für einen großen Teil Europas bietet dazu die Website meteoalarm.eu, die für Regionen in mehr als 30 Ländern Warnhinweise auf Englisch und in der Landessprache anzeigt.

> Die Warnwetter-App des Deutschen Wetterdiensts (DWD) gibt in der kostenfreien Version Warnhinweise für Regionen innerhalb Deutschlands aus, nicht jedoch für andere Regionen Europas. Anwendungen privater Anbieter dagegen bieten zum Teil Unwetterwarnungen für ganz Europa.

> Grundsätzlich gilt: Bei Warnungen zum Beispiel vor schwerem Sturm oder schweren Gewittern sollten Urlauber unbedingt Schutz suchen und am besten in ihrer Unterkunft bleiben, rät Uwe Kirsche vom DWD. Sie sollten das Unwetter keinesfalls als Foto-Gelegenheit begreifen und nicht versuchen, zum Beispiel am Strand spektakuläre Bilder zu machen.

> Auch ans eigene Zuhause denken: Gewitter sind im Sommer nicht selten - daran sollte man vor der Abreise in den Urlaub denken. Blumenampeln und sonstige hängenden Töpfe an Balkon und Terrasse werden daher am besten vorsorglich gesichert, rät der Verband Wohneigentum. Auch besonders leichte Terrassenmöbel sollten in der Garage oder einem Schuppen lagern. Gleiches gilt für Leitern am Haus. Hausbesitzer sollten auch die Dachrinnen kontrollieren: Verstopfen Laub und Zweige die Rinnen, kann heftiger Niederschlag überlaufen und die Fassade durchfeuchten.