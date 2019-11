Anreise. Mit der Bahn oder dem Bus: Mit dem Zug nach Wien oder Graz. Weiter mit dem Bus oder Zug.

Mit dem Flugzeug: Austrian und Lufthansa fliegen mehrmals täglich ab Frankfurt nach Wien. Weiterfahrt mit dem Mietauto oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit dem Auto: Ins Nord- und Mittelburgenland über Wien (über A1, A21, A3 oder A4), ins Südburgenland über Graz (über A10 und A2 oder A9 und A2).

Allgemeine Informationen finden Sie im Internet unter www.burgenland.info. Auf dieser Seite kann man auch Karten, Broschüren und Prospekte herunterladen oder bestellen.

Übernachten. Das Burgenland bietet eine reiche Auswahl an Hotels und Pensionen. Erst im November eröffnet wurde die Residenz Velich in Apetlon. Aus einem Ensemble von Zoll- und Verwaltungshäusern, die von den Nazis, dem russischen Militär und der österreichischen Polizei genutzt wurden, hat die Winzerfamilie Velich ein 34-Zimmer-Resort mit einer besonderen Wohnatmosphäre geschaffen. Die Rezeption ist im ehemaligen Pferdestall, das Restaurant ist ein Neubau. Hier kann man an wandhohen Glasfronten frühstücken und am Abend zu einem Menü von Robert Dittler den berühmten Chardonnay und andere Weine von Heinz Velich trinken. Es gibt auch zahlreiche Privatunterkünfte. Die Ziegenbäuerin Monika Liehl vermietet in ihrem historischen Streckhof in Parndorf Ferienwohnungen.

Gastronomie. Die Zahl der klassischen Wirtshäuser nimmt auch im Burgenland ab, aber es sind immer noch fast 300. Die Traube in Neckenmarkt gehört dazu, ebenso der „Fröhliche Arbeiter“ in Apetlon und „Zur Dankbarkeit“ in Podersdorf. Jüngst eröffnet wurden das farbenfroh gestaltete Lokalaugenschein in Podersdorf. Im Restaurant von Daniel Schreier kocht Bettina Kepplinger mit regionalen Produkten auf hohem Wirtshaus-Niveau. Von den Restaurantführern am höchsten bewertet ist das Taubenkobel in Schützen, es folgt das Gut Purbach in Purbach und die Greisslerei beim Taubenkobel.

Wein. Das Burgenland ist vor allem wegen seiner herausragenden Weine aus der Rebsorte Blaufränkisch bekannt. Einige empfehlenswerte Winzer vom Neusiedler See und aus dem Mittelburgenland: Franz Weninger in Horitschon; Andert Wein in Pamhagen; Rudi Wagentristl in Großhöflein; Judith Beck, Anita und Hans Nittnau, Claus Preisinger, Renner und rennersistas in Gols.

