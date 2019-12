Von Stephan Brünjes

Plötzlich muss alles ganz schnell gehen: "Gruppe 1 fertig zum Walhai-Schwimmen in drei Minuten!", ruft Schnorchel-Guide Frankie übers Deck der "Latitude II". Sofort wird’s hektisch auf dieser umgebauten 20-Meter-Yacht mit Fischkutter-Vergangenheit. "Sind wir Gruppe 1 oder 2?", ruft Allen seiner Vanessa zu. Schulterzucken. Okay, dann vorsichtshalber fertigmachen: Der Ingenieur aus Sydney rangelt sich wie eine Spinne auf Speed mit fuchtelnden Beinen und Armen hinein in seinen Neopren-Anzug, lässt Vanessa den Rückenreißverschluss hochziehen.

"Noch zwei Minuten für Gruppe 1", brüllt Frankie ins allgemeine Tohuwabohu. Jeff, pensionierter Börsenmakler aus Adelaide, zwängt seine Füße, Schuhgröße 47, quietschend in 46er-Flossen – größere gab‘s leider nicht im Ausrüstungslager unter Deck. Ich hadere derweil mit meiner Taucherbrille. Erst ist sie nicht richtig dicht, nun – nach Frankies Hilfe – scheint ihr Unterdruck mir die Augen aus dem Kopf zu saugen. Muss so gehen, denn – Frankies Nebelhorn-Stimme verkündet’s gerade – in einer Minute werden wir alle von der Hecktreppe des Schiffs in den Indischen Ozean gleiten und den größten Fisch des Planeten aus nächster Nähe sehen, neben ihm herschwimmen, uns mit ihm fotografieren lassen.

Hintergrund Anreise: Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Singapore Airlines fliegen z. B. von Hamburg, München und Frankfurt mit Zwischenstopp in 19 Stunden nach Perth. Qantas fliegt in 17 Stunden von London-Heathrow aus. Mietwagen: Kleinwagen für sieben Tage ab 170 Euro bei Europcar oder Hertz. Die [+] Lesen Sie mehr Anreise: Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Singapore Airlines fliegen z. B. von Hamburg, München und Frankfurt mit Zwischenstopp in 19 Stunden nach Perth. Qantas fliegt in 17 Stunden von London-Heathrow aus. Mietwagen: Kleinwagen für sieben Tage ab 170 Euro bei Europcar oder Hertz. Die Angebote, meist ohne Kilometerbegrenzung und mit Vollkasko-Versicherung, gelten für Abholung und Rückgabe an derselben Station; Allradfahrzeuge sind oft teurer (www.mietwagen-check.de). Achtung: Selbstfahrer brauchen vielerorts noch einen internationalen Führerschein, der nur zusammen mit dem deutschen Führerschein akzeptiert wird. Unterkunft: Das Sal Salis Camp liegt eine gute Autostunde entfernt von Exmouth. Zwei Übernachtungen für zwei Personen im Zelt kosten rund 1145 Euro pro Person. Enthalten sind alle Mahlzeiten und Getränke, alle Aktivitäten sowie ein ganzer Tag Schwimmen mit den Walhaien (www. salsalis.com.au). Die preiswertere Alternative: Novotel Ningaloo Resort in Exmouth (DZ ab 216 Euro; https://mantaraysningalooresort.com.au/) Erleben: Schwimmausflüge mit Walhaien, etwa bei "Ocean Eco Adventures": sechsstündige Tour mit Geld-zurück-Garantie, sofern keine Walhaie gesehen werden, für 241 Euro p. P. (www.oceanecoadventures.com.au). Rundflüge über das Ningaloo Reef: www.norwestairwork.com.au (30 Min. ca. 102 Euro p. P., eine Stunde ca. 175 Euro). Allgemeine Auskünfte unter www.westernaustralia.com und vor Ort im Western Australia Visitor Center Perth.

[-] Weniger anzeigen

Ein einmaliges Erlebnis, hatten so viele vorher geschwärmt, denn wann nähert man sich schon mal hautnah einem bis zu 18 Meter langen Tier, das mit mehr als 30 Tonnen so schwer wie ein Lkw und dabei völlig ungefährlich ist? Das Walhai-Maul ist zwar ein 1,5 Meter breiter, schwarzer Schlund und meistens offen, aber nur, damit gut 5000 Liter Meerwasser pro Stunde rein- und gleich wieder rausströmen, sobald darin herumschwimmende Algen und Plankton-Tiere in Richtung Magen herausgefiltert sind. Die friedlichen Giganten ziehen zwischen März und Juli hierher in die Nähe von Exmouth an die Küste Western Australias, 1200 Kilometer nördlich von Perth, der Hauptstadt dieses Bundesstaats.

Vermutlich kommen die Walhai-Kolonien aus der Antarktis ans 250 Kilometer lange, westaustralische Ningaloo Reef, wohl um hier ihre Jungtiere zu gebären. Vielleicht aber auch, weil hier so viel nahrhafter Krill rund ums Riff an der Oberfläche dümpelt. So richtig erforscht ist das alles noch nicht. Schließlich filmte Frankreichs Tauchpionier Jacques Cousteau den Meeresriesen vor gerade mal 50 Jahren erstmals vor Westaustraliens Küste.

Viele, die das heute mit ihren Plastik-Unterwasserkameras tun wollen, wie Jeff und Annie oder Allen und Vanessa, haben sich – ebenso wie wir – quasi direkt in Walhais Nachbarschaft am Riff-Saum einquartiert. "Sal Salis", ein Zeltcamp direkt hinter den Dünen am Strand, ist das einzige Quartier im Umkreis einer Autostunde. Denn Westaustraliens Coral Coast ist hier Naturschutzgebiet und daher touristisches Brachland. Keine Restaurants, keine Hotels, keine Marinas. "Sal Salis" darf seine Zelte nur mit strengen Auflagen im Sand verzurren: Keine Wasserleitungen ins Naturschutzgebiet, jeder Tropfen wird in Kanistern geliefert und rationiert – 20 Liter pro Zelt und Tag – das reicht bei sparsamem Verbrauch. Strom kommt aus Sonnenkollektoren, sämtlicher Abfall wird abtransportiert – im Camp ausschließlich auf solarbetriebenen Golf-Karren.

Skipper Gerard hat Flossen im Überfluss.

Jetzt, Sekunden vorm Start zum ersten Walhai-Rendezvous, prüft Frankie noch mal den vorhin gelernten Walhai-Knigge ab: Nicht näher als drei Meter heranschwimmen, mindestens vier Meter Abstand von der mannshohen Schwanzflosse. Nicht vorm Maul, sondern nur seitlich paddeln, auf keinen Fall berühren, keine Fotos mit Blitz! Alles klar? Dann ab ins Wasser! Frankie und Fotografin Cindy voraus, die zehnköpfige Gruppe 1 hinterher. Die beiden Guides dirigieren uns mit Zeigefinger auf dem Kopf und anderen eigenartigen Handbewegungen sofort in zwei Reihen – fast wie bei "Alle meine Entchen": Köpfchen unter Wasser, Schnorchel in die Höh’. Ob der Walhai nur vorbeikommt, wenn wir ihm so ein Empfangs-Spalier bilden?

Da ist er," ruft Frankie und deutet in die Tiefe, "schaut, nur!" Wir lassen uns knapp unter Wasser sacken und erstarren augenblicklich, vergessen für einen Moment Schwimmbewegungen und das Atmen, glotzen gebannt. Tatsächlich, genau durch unser Spalier gleitet in Super-Zeitlupe ein Koloss, zum Greifen nahe, nicht mal einen Meter unter der Oberfläche. Wie ein geschmeidiges, graues U-Boot mit Tarnfleck-Haut, vergleichsweise winzigen Augen hinter dem Großmaul und im Verhältnis zum massigen Körper fast stummeligen Flossen. Im Nu verschwindet er in einem Unterwasser-Vorhang aus Blubber-Blasen, erzeugt von unserer Schnorchlergruppe. Die beginnt mit hektischem Flossenschlag eine Weile neben dem Walhai herzuschwimmen. Ich verpenne vor lauter Ergriffenheit den Start und kann ihm nur noch hinterherwinken.

Zurück an Bord wartet schon Amy mit Truthahn-Sandwiches, Salaten, Gemüse und Dips. Vor der nächsten Schnorchelschicht schnell ein Besuch auf der Brücke der "Latitude II". Wie kriegt Skipper Gerard es bloß hin, die Walhaie so präzise anzusteuern? Jedenfalls nicht allein mit Erfahrung und Fernglas-Spotting aus dem Fenster. Denn wohin die Augen auch wandern, der Blickwinkel aufs Wasser ist flach, nicht tief. Alles schön blau und türkis, aber selbst größere Tiere sind in der Ferne von hier kaum auszumachen. "Das besorgt heute Jordan für uns", sagt Gerard und zeigt lächelnd in den Himmel, wo ein leises Brummen zu hören ist.

Einfach, aber ganz nah dran: das Sal Salis Camp.

Eine Cessna 150 der kleinen Fluggesellschaft Norwest Air kreist über uns. Sie ist seit 15 Jahren auf das "Whale Shark Spotting" spezialisiert. Jordan Westerhuis sitzt erst seit ein paar Wochen im Cockpit der einmotorigen Maschine, hat aber schon einen Blick für die Walhaie. "An Tagen mit ruhiger See erkennt man sie auf einen Kilometer Entfernung", erklärt der 26-Jährige und deutet auf einen langen Schatten unter der Wasseroberfläche. Per Funk dirigiert der Pilot die "Latitude II" nahe an den Riesenfisch, in der Hoffnung, dass der nicht abdreht.

Unten an Deck heizen Frankie, Cindy, Amy und Jimmie die Stimmung langsam wieder auf für den zweiten Schnorcheltrip. Sie versprühen diesen typisch australischen Mix aus sonnenverwöhnter Surfer-Coolness, selbstironisch-britischem Humor und einer Prise Öko-Aufklärungs-Pädagogik. Etwa, wenn wir jetzt noch mal ermahnt werden, auch den nächsten Walhai nur ja nicht zu berühren. Ehrlich gesagt wäre ich froh, wenn der mich nicht berührt, und sei er auch noch so harmlos. Zum neuen Walhai-Treffpunkt dirigiert, stoppt das Schiff und Gruppe 1 glitscht euphorisiert ins Wasser, formiert sich schon etwas routinierter zum zweireihigen Begrüßungskomitee. Diesmal paddle ich in der Gruppe vorneweg – mit freier Sicht auf den weiß gefleckten Riesen. Bedächtig wedelt seine Schwanzflosse wie ein Fächer von links nach rechts.

Schiffshalter und andere "Groupie-Fische" im Walhai-Fanclub saugen sich einfach an dem unbestrittenen Superstar des Ningaloo Reefs fest. Schillernde Lippfische, hin- und herwiegende See-Anemonen, Papageienfische und selbst der putzige Clownfisch – sie präsentieren sich auch beim Unterwasser-Schauschwimmen, verblassen aber trotz quietschbunter Farben allesamt gegen den grauen Giganten. Er zieht alle Gäste an Bord der "Latitude II" in seinen Bann – auch beim sechsten und letzten Schnorcheltrip nach fünf Stunden und sogar darüber hinaus: Noch im Bus auf dem Rückweg ins Camp schwärmt Jeff von dem überwältigenden Erlebnis. Hätte man gerade von ihm nicht erwartet, erzählte der Ex-Börsenmakler doch noch am Tag zuvor ziemlich abgeklärt vom Powder-Skiing in Japan, Tauchspots auf Hawaii und seinem bevorstehenden Trip zum Tennisturnier nach Wimbledon ...