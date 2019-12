Von Manfred Ofer

Straßburg ist die erklärte Weihnachtshauptstadt des alten Kontinents, „la capitale de Noël“. Dessen sind sich zumindest die Einheimischen an Rhein und Ill sicher – und sie haben gute Argumente dafür. Der „Christkindelsmärik“, wie man den Weihnachtsmarkt seit 1570 nennt, lädt mit seinen 300 Buden nicht nur an einem, sondern gleich an 24 Plätzen im historischen Zentrum zum Entdecken ein. In der polyglotten Europastadt kann man sich durch elsässische Gemütlichkeit und französisches Savoir-vivre treiben lassen. Denn ganz Straßburg ist in diesen Tagen ein einziger glitzernder Wunschzettel.

Hintergrund Öffnungszeiten: Der „Christkindelsmärik“ in Straßburg dauert bis zum 30. Dezember. Die 300 Weihnachtsbuden in der Altstadt haben täglich außer am ersten Weihnachtsfeiertag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags sind sie auch bis 21 Uhr, samstags bis 22 Uhr und an Heiligabend bis 18 Uhr geöffnet. [+] Lesen Sie mehr Öffnungszeiten: Der „Christkindelsmärik“ in Straßburg dauert bis zum 30. Dezember. Die 300 Weihnachtsbuden in der Altstadt haben täglich außer am ersten Weihnachtsfeiertag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags sind sie auch bis 21 Uhr, samstags bis 22 Uhr und an Heiligabend bis 18 Uhr geöffnet. Anreise: Mit dem Auto über die A 5 Richtung Karlsruhe/Stuttgart fahren, weiter auf die B 28 in Richtung Appenweier/Kehl/Strasbourg-Mitte/Bad Peterstal-Griesbach/Oberkirch fahren und der Beschilderung Kehl/Strasbourg folgen. Weiter auf die Avenue du Pont de l’Europe /E 52 und auf die Avenue du Rhin/E 52. Die Ausfahrt Richtung Strasbourg/Centre nehmen; rund 132 Kilometer. Gastronomie: Beliebt sind die kleinen „Winstubs“, die elsässische Spezialitäten auf der Karte haben, wie „L’Ami Schutz“, Ponts Couverts 1, Petite France. Hier bekommt man Hausmannskost zu fairen Preisen. Deftig lässt es sich auch im Restaurant „La Corde à Linge“, Place Benjamin Zix 2, direkt an der Ill speisen. Unterkunft:Wer sein Portemonnaie schonen möchte, dem sei das Hostel Ciarus, Rue Finkmatt 7, empfohlen. Buchbar sind auch Übernachtungen in einem Mehrbettzimmer. Auf majestätischem Niveau nächtigt man im Vier-Sterne-Hotel „Cour du Corbeau“, Rue des Couples 6-8, in dem schon Friedrich der Große abgestiegen ist. Auskünfte: Tourist-Information, Place de la Cathédrale, www.otstrasbourg.fr.

Wer war zuerst da? Dutzende Städte und Gemeinden zwischen Rhein und Donau erheben für sich den Anspruch, den ältesten Weihnachtsmarkt der Welt zu beheimaten. Eines jedoch ist ziemlich sicher: Straßburg hat den ältesten „Marché de Noël“ in ganz Frankreich. Im Jahr 1570 wurde der „Christkindelsmärik“ zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Seitdem gilt hier die Maxime „Think big“ im besinnlichen Advent.

Das beginnt schon mit dem Straßburger Münster, dem gotischen Wahrzeichen der Stadt, das noch bis ins 19. Jahrhundert das höchste Bauwerk der Menschheit war. 142 Meter ragt der Nordturm in den Himmel über Notre-Dame. Wer sich das zutraut, kann die 332 Stufen über der reich verzierten Rosette der Kathedrale nehmen, um auf eine breite Plattform zu gelangen. Hat man das geschafft, so genießt man einen fabelhaften Blick über die Stadt und ihren märchenhaften Weihnachtsmarkt.

Vom Dach des Gotteshauses aus schaut man unweigerlich auf den großen Weihnachtsbaum auf dem Place Kléber. Der nadelige Star der Elsässer Weihnacht erreicht stolze dreißig Meter Höhe und trägt alle Jahre wieder ein besinnliches Motto als Schmuck. Diesmal ist es der Wunschzettel, den ein jeder schon mal in seiner Kindheit ausgefüllt hat. Jeden Tag bei Einbruch der Dunkelheit wird der gigantische Weihnachtsbaum zum Leuchten gebracht. Dann strahlt er auf den Platz herab, wo derweil guten Gewissens geschlemmt wird: Der Erlös von Glühwein und Suppe geht an Hilfsorganisationen, die sich im „Dorf des Teilens“ präsentieren.

Ein Riesenspaß für die kleinen Besucher ist die Schlittschuhbahn, die auf dem Place Kléber steht. Selbstverständlich können sich auch Erwachsene aufs Glatteis begeben. Noch ein Tipp für den Weihnachtseinkauf: Die „Galeries Lafayette“ sind nur einen Steinwurf von hier entfernt. Die Fassade leuchtet dieser Tage besonders festlich, weil das berühmte Shoppingparadies seinen 100. Geburtstag feiert. Übrigens werden gerade im Advent französische Marken kräftig reduziert ...

Gerade bei Nacht kann man in Straßburg mit Kind und Kegel durch ein zauberhaftes Märchenland spazieren. Die illuminierten Fassaden in den kopfsteingepflasterten Gassen und an den alten Kanälen atmen alle Nostalgie. In mehr als einem von diesen schmucken Bauten, die den Charme von großen Puppenhäuschen haben, hat einmal eine Persönlichkeit logiert. Ein Streifzug durch Viertel wie „La Petite France“ mit seinen Fachwerkbauten ist voller Magie. In dieser Postkartenidylle werden gerade jetzt im Advent hausgemachte Spezialitäten, Lebkuchen und Weihnachtsbier gereicht.

Wenn man den Weihnachtsmarkt am Fuß des majestätischen Münsters zum ersten Mal besuchen möchte, sollte man sich dessen gotischer Fassade unbedingt durch die romantische Rue Mercière, die Krämergasse, nähern. Sie führt unmittelbar auf das Hauptportal der Kathedrale zu, die in diesen frohen Nächten ebenso schön beleuchtet wird wie die Altstadt. Auf dem Place de la Cathédrale und in den von dort abzweigenden Gassen kann man sich dem Angebot von mehr als 300 Marktbuden unter kilometerlangen Lichterketten überlassen.

Jeder Platz in der Stadt besitzt eine ganz eigene Atmosphäre. In den festlich geschmückten Auslagen kann man traditionelle Handwerkskunst entdecken: Krippenspiele, Kinderspielzeug und jede Menge Accessoires, die nach Elsässer Art aus dem Holz der Vogesen geschnitzt sind. Darüber hinaus edle Stickereien und Keramiken, die von folkloristischen Motiven bis hin zum beliebten Klapperstorch geziert werden. Der Vogel gehört hier ebenso zum großen Fest wie das formidable Backwerk, dessen Duft die winterliche Luft parfümiert.

Plätzchen heißen im Elsass „Bredele“ und es gibt sie in allen möglichen Varianten. Anis, Butter, Orange und Zimt kommen in den süßen Teig, um den Gaumen anzuregen. Dazu wird nicht minder süßer Glühwein serviert – „vin chaud“, der aus den regionalen Weinen zubereitet wird. Und immer spielt Musik dazu. Platzkonzerte mit klassischen Chören, Orchestern und Bands gehören in der Weihnachtszeit zum guten Ton. Im Land der „Haute Cuisine“ sollte man es sich auch nicht entgehen lassen, in einem der Restaurants im Altstadtkern zu speisen, wo unter anderem der berühmte Elsässer Flammkuchen auf den Tisch kommt.

Entsprechend gestärkt kann man sich weiter durch das Weihnachtswunderland treiben lassen, das mit seinem Lichtermeer vor allem eines suggeriert: Diese Stadt schläft nicht. Wie auch? Wenn von den 400.000 Einwohnern jeder Zehnte zum Studieren hier ist. In den vielen kleinen Cafés, Bars und Clubs trifft man sich zuerst mit Freunden, um dann ins Nachtleben einzutauchen. Ein Tipp für den romantischen Kick ist eine Fahrt mit dem Herzblatt auf einem der Stichkanäle, die Straßburg durchziehen. Am Palais Rohan, einem ehemaligen Bischofspalast, steigt man in die verglasten Boote ein, nachdem man den Weihnachtsmarkt am dortigen Kai besucht hat. Die Einheimischen schwören übrigens darauf, dass man hier die leckersten „Bredele“ bekommt.

Bunte Glaskugeln und Schmuck in allen Farben begleiten einen auf Schritt und Tritt. Auf dem Place Broglie, wo der „Christkindelsmärik“, wie man sagt, seinen Ursprung fand, oder im „Carré d’Or“, dem alten Markt der Goldschmiede, wo man sich zwischen modernem Design und altem Kunsthandwerk verlieren kann. Ein besonderer Ort sind auch die Patisserien, an deren Schaufenstern sich Besucher aus aller Welt die Nasen platt drücken. Aus gutem Grund, denn die traditionellen Cafés, die sich hinter schmucken Fassaden aus dem 17. und 18. Jahrhundert verstecken, sind ein Laboratorium für kreative Geschmacksexplosionen.